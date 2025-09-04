Câţi bugetari ar da afară Nicuşor Dan de la Primăria Capitalei: „E loc de reducere, fără niciun fel de discuţie”

Președintele României, , a fost întrebat în cadrul unui interviu la , Antena 1, câţi oameni din cadrul ar concedia în cazul în care ar fi primar general. De asemenea, Nicuşor Dan a vorbit și despre alegerile pentru Primăria Capitalei care urmează să aibă loc şi a menționat că nu va avea nicio implicare în scrutinul local.

Președintele a afirmat că Primăria Capitalei ar putea lucra cu 700 de oameni din 1.000.

“Discuţia asta am avut-o la nivelul Primăriei Capitalei. Noi aveam 1.000 de oameni în aparatul central şi 6.000 de oameni în celelalte instituţii. Poliţie Locală, grădina zoologică… E loc de reducere, fără niciun fel de discuţie. Problema noastră, şi de asta am făcut referendum, banii care veneau de la bucureşteni erau foarte fluctuanţi. Toată munca pe care am fi făcut-o, să dăm afară 500 sau 200 de oameni, venea statul şi ne lua de 10 ori mai mulţi bani. Şi nu aveam nicio motivaţie să facem munca asta. Dar fără discuţie la Primăria Capitalei din 1.000 de oameni ar putea lucra cu 700. Şi din totalul de 7.000 se poate reduce la 5.000 sau 5.500. Îi urez succes primarului”, a declarat șeful statului.

Cât despre alegerile pentru Primăria Capitalei, Nicuşor Dan a spus:

“Eu mi-aş dori să fie cât mai repede. Dar nu aş vrea ca acest subiect să altereze colaborarea care există în coaliţie. Avem nevoie de stabilitate, toţi suntem într-o barcă, nu avem voie să o zgâlţâim şi să cădem cu toţii”.

Întrebat dacă se va implica în campania pentru alegerile de la Primăria Generală, Nicușor Dan a răspuns scurt: “Nu”.