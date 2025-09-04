Ce schimbări au apărut în viața lui Nicușor Dan și a familiei sale de când a devenit președinte? Șeful statului a mărturisit: „Soția s-a obișnuit destul de greu”

Nicușor Dan a povestit, joi seara, cum s-a schimbat viața lui și a familiei sale de când a devenit președintele României. a făcut dezvăluiri despre ce a trebuit să facă, odată cu ocuparea funcției.

Potrivit declarațiilor sale, copiii s-au adaptat rapid la schimbările survenite, însă pentru soția sa, Mirabela, a fost ceva mai dificil.

Cuprins:

Cum s-a schimbat viața lui Nicușor Dan de când este președintele României

Ce a spus președintele despre o posibilă vizită în SUA

Cum s-a schimbat viața lui Nicușor Dan de când este președintele României

a dezvăluit că nu a fost foarte ușor să se adapteze, însă, odată cu trecerea timpului, inclusiv vecinii s-au obișnuit. Acesta a povestit că fie și pentru o simplă vizită la magazin, trebuie să anunțe pentru ca o mașină să vină la el. De asemenea, Nicușor Dan a declarat că încă locuiește în imobilul în care se afla înainte să preia funcția de președinte.

„Soţia s-a obişnuit destul de greu. Din cauza acestei paze, trebuie să te duci la supermarket, să iei mălai, şi trebuie să anunţă să vină o maşină. Copiii s-au obişnuit. (n.r. Aţi ales unde veţi locui ca preşedinte?) Încă nu. Locuim în acelaşi loc în care ne-a prins această schimbare. Cumva s-a stabilizat şi partea de pază şi protecţie. Vecinii s-au obişnuit. Pentru moment suntem aici”, a declarat Nicușor Dan pentru

Ce a spus președintele despre o posibilă vizită în SUA

Întrebat în ce stadiu se află discuțiile pentru o eventuală vizită în Statele Unite ale Americii, Nicușor Dan a afirmat: „Invitaţia există. Eu îmi doresc să avem toate lucrurile pregătite, să avem o informaţie foarte clară despre interesele noastre economice, să avem o discuţie cu mari companii americane, să avem o aşteptare din partea companiilor noastre despre posibilităţi comerciale. Şi în momentul în care o să avem asta, discuţia o să fie consistenta. Mai degrabă nu va fi anul acesta”.