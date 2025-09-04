B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Ce schimbări au apărut în viața lui Nicușor Dan și a familiei sale de când a devenit președinte? Șeful statului a mărturisit: „Soția s-a obișnuit destul de greu”

Ce schimbări au apărut în viața lui Nicușor Dan și a familiei sale de când a devenit președinte? Șeful statului a mărturisit: „Soția s-a obișnuit destul de greu”

Elena Boruz
04 sept. 2025, 21:07
Ce schimbări au apărut în viața lui Nicușor Dan și a familiei sale de când a devenit președinte? Șeful statului a mărturisit: „Soția s-a obișnuit destul de greu”

Nicușor Dan a povestit, joi seara, cum s-a schimbat viața lui și a familiei sale de când a devenit președintele României. Șeful statului a făcut dezvăluiri despre ce a trebuit să facă, odată cu ocuparea funcției.

Potrivit declarațiilor sale, copiii s-au adaptat rapid la schimbările survenite, însă pentru soția sa, Mirabela, a fost ceva mai dificil.

Cuprins:

  • Cum s-a schimbat viața lui Nicușor Dan de când este președintele României
  • Ce a spus președintele despre o posibilă vizită în SUA

Cum s-a schimbat viața lui Nicușor Dan de când este președintele României

Șeful statului a dezvăluit că nu a fost foarte ușor să se adapteze, însă, odată cu trecerea timpului, inclusiv vecinii s-au obișnuit. Acesta a povestit că fie și pentru o simplă vizită la magazin, trebuie să anunțe pentru ca o mașină să vină la el. De asemenea, Nicușor Dan a declarat că încă locuiește în imobilul în care se afla înainte să preia funcția de președinte.

„Soţia s-a obişnuit destul de greu. Din cauza acestei paze, trebuie să te duci la supermarket, să iei mălai, şi trebuie să anunţă să vină o maşină. Copiii s-au obişnuit. (n.r. Aţi ales unde veţi locui ca preşedinte?) Încă nu. Locuim în acelaşi loc în care ne-a prins această schimbare. Cumva s-a stabilizat şi partea de pază şi protecţie. Vecinii s-au obişnuit. Pentru moment suntem aici”, a declarat Nicușor Dan pentru observator news.

Ce a spus președintele despre o posibilă vizită în SUA

Întrebat în ce stadiu se află discuțiile pentru o eventuală vizită în Statele Unite ale Americii, Nicușor Dan a afirmat: „Invitaţia există. Eu îmi doresc să avem toate lucrurile pregătite, să avem o informaţie foarte clară despre interesele noastre economice, să avem o discuţie cu mari companii americane, să avem o aşteptare din partea companiilor noastre despre posibilităţi comerciale. Şi în momentul în care o să avem asta, discuţia o să fie consistenta. Mai degrabă nu va fi anul acesta”.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Câţi bugetari ar da afară Nicuşor Dan de la Primăria Capitalei: „E loc de reducere, fără niciun fel de discuţie”
Politică
Câţi bugetari ar da afară Nicuşor Dan de la Primăria Capitalei: „E loc de reducere, fără niciun fel de discuţie”
Ministrul Daniel David: Da, demisia mea a fost pe masă (VIDEO)
Politică
Ministrul Daniel David: Da, demisia mea a fost pe masă (VIDEO)
Nicușor Dan: „Vreau să fiu un președinte serios” / Ce a spus despre relația pe care o are cu „sistemul”
Politică
Nicușor Dan: „Vreau să fiu un președinte serios” / Ce a spus despre relația pe care o are cu „sistemul”
Nicușor Dan, despre majorarea TVA-ului, deși a semnat că nu se va întâmpla acest lucru: “Eu cred că era posibil să evităm asta, Guvernul a făcut alte calcule și așa a rămas”
Politică
Nicușor Dan, despre majorarea TVA-ului, deși a semnat că nu se va întâmpla acest lucru: “Eu cred că era posibil să evităm asta, Guvernul a făcut alte calcule și așa a rămas”
Daniel David: „Măsurile Guvernului au fost unele de criză. Am reușit să salvăm salariile și bursele pe parcursul acestui an”. Răspunsul ministrului, întrebat dacă e supărat pe Bolojan (VIDEO)
Politică
Daniel David: „Măsurile Guvernului au fost unele de criză. Am reușit să salvăm salariile și bursele pe parcursul acestui an”. Răspunsul ministrului, întrebat dacă e supărat pe Bolojan (VIDEO)
Când începe școala? Ministrul Educației a anunțat, pe B1 TV, ziua exactă: „Nu am nicio emoție”. Ce mesaj le-a transmis profesorilor (VIDEO)
Politică
Când începe școala? Ministrul Educației a anunțat, pe B1 TV, ziua exactă: „Nu am nicio emoție”. Ce mesaj le-a transmis profesorilor (VIDEO)
Nicușor Dan: Nu cred că e sănătos pentru democraţie ca oamenii să aibă atitudinea asta faţă de magistraţi. Dacă aş fi politicianist, m-aş uita la sondaje, aş constata că lumea urăşte şi aş intra şi eu în corul ăsta de înjurat magistraţii
Politică
Nicușor Dan: Nu cred că e sănătos pentru democraţie ca oamenii să aibă atitudinea asta faţă de magistraţi. Dacă aş fi politicianist, m-aş uita la sondaje, aş constata că lumea urăşte şi aş intra şi eu în corul ăsta de înjurat magistraţii
Nicușor Dan, despre relația pe care o are cu Ilie Bolojan, la acest moment: „În plan uman, se mai întâmplă lucruri”
Politică
Nicușor Dan, despre relația pe care o are cu Ilie Bolojan, la acest moment: „În plan uman, se mai întâmplă lucruri”
Guvernul a aprobat cele patru tipuri de burse pentru elevi. Care sunt acestea și despre ce sume de bani este vorba
Economic
Guvernul a aprobat cele patru tipuri de burse pentru elevi. Care sunt acestea și despre ce sume de bani este vorba
Ce notă își dă Nicușor Dan după 100 de zile de mandat: „Sunt o persoană exigentă” / Ce a spus președintele despre reforma administrației locale
Politică
Ce notă își dă Nicușor Dan după 100 de zile de mandat: „Sunt o persoană exigentă” / Ce a spus președintele despre reforma administrației locale
Ultima oră
21:56 - Oana Radu s-a căsătorit cu alesul inimii sale, Șerban Balaban. Artista a optat pentru o rochie care a întors toate privirile (FOTO)
21:49 - Situația burselor la început de an școlar. Explicațiile ministrului Daniel David: „Am reușit să flexibilizăm criteriile pentru bursele de merit” (VIDEO)
21:45 - Trafic restricționat pe Podul Prieteniei Giurgiu – Ruse. Circulația va fi suspendată temporar pe 5 septembrie
21:41 - Mira va intona imnul național la partida România-Canada! Ce a transmis cântăreața
21:28 - Răspunsul lui Nicușor Dan, întrebat dacă România va trimite trupe de pace în Ucraina: „Vom sprijini logistic cu bazele noastre toate operațiunile de menținere a păcii”
21:15 - Mihaela Rădulescu, mesaj emoționant după moartea lui Felix Baumgartner. Vedeta a vorbit despre cel mai mare vis al soțului ei
21:12 - Câţi bugetari ar da afară Nicuşor Dan de la Primăria Capitalei: „E loc de reducere, fără niciun fel de discuţie”
21:12 - Ministrul Daniel David: Da, demisia mea a fost pe masă (VIDEO)
20:38 - Fructele și legumele conțin pesticide! Spălarea le reduce, dar nu le elimină complet. Specialiștii explică ce metode sunt mai eficiente
20:37 - Nicușor Dan: „Vreau să fiu un președinte serios” / Ce a spus despre relația pe care o are cu „sistemul”