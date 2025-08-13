Primăria Generală, miza pentru partidele coaliției. Mircea Abrudean (PNL), despre riscul ca viitorul primar să fie suveranist (VIDEO)

Mircea Abrudean, președintele Senatului, este de părere că partidele coaliției de guvernare ar trebui să desemneze un candidat comun pentru alegerile locale parțiale la Primăria București.

Cuprins:

Ce crede Mircea Abrudean despre alegerile la București

Abrudean nu vede cu ochi buni lansările de candidați

Viitorul primar general ar putea fi suveranist

Ce crede Mircea Abrudean despre alegerile la București

Într-o intervenție în emisiunea „Bună dimineața România”, difuzată de B1 TV, președintele Senatului a vorbit despre viitoarele alegeri parțiale pentru Primăria Generală. Locul de primar general a devenit vacant după alegerea lui Nicușor Dan în funcția de președinte al României. În aceste condiții, partidele, în special cele din coaliția de guvernare, au demarat neoficial cursa pentru primărie.

Mircea Abrudean este de părere că formațiunile din coaliție ar trebui să se pună de acord cu privire la un singur candidat. El crede că este nevoie de o strategie pentru a evita ca viitorul primar general să fie un reprezentant al partidelor suveranist-populiste.

„Cred că orice decizie, în sensul în care să evităm orice escaladare a unui candidat suveranist, extremist, în București, pentru funcția de primar general, cel mai votat om după președintele României, este utilă și constructivă. Vom vedea în ședința coaliției ce se va discuta în acest sens”, a declarat Mircea Abrudean.

Abrudean nu vede cu ochi buni lansările de candidați

Mircea Abrudean crede că anunțurile făcute în ultima perioadă de partide, cu privire la potențialii candidați pentru Primăria Generală nu face bine coaliției. Până în prezent, Cătălin Drulă, de la USR, și-a declarat intenția de a candida. Din partea PNL, s-au anunțat, deja, doi potențiali candidați. Este vorba, pe de-o parte, de Ciprian Ciucu, actualul edil al Sectorului 6, iar pe de altă parte de Stelian Bujduveanu, viceprimarul care îl înlocuiește pe primarul general.

În ceea ce privește PSD, se speculează că Gabriela Firea și-ar dori să candideze din partea partidului și ar fi ridicat problema în ultima ședință a conducerii social-democrate. Mai mult, se spune că PSD ar fi inițiat mai multe sondaje pentru a înțelege ce vor bucureștenii.

„Am văzut deja că s-a anunțat o pleiadă de candidați. Nu cred că face bine acest lucru, dar rămâne de văzut”, crede Mircea Abrudean.

Viitorul primar general ar putea fi suveranist

Există temerea că, în contextul nemulțumirilor provocate de măsurile de austeritate impuse de Ilie Bolojan, concomitent cu ezitările acestuia de a tăia privilegiile politicienilor, alegătorii se vor orienta spre candidații suveraniști – populiști. Iar în acest context, se discută despre un candidat unic al coaliției pentru a nu risipi voturile. Doar că ambițiile sunt mari, iar șansele unei înțelegeri pe acest subiect sunt reduse.

În aceste condiții, Sebastian Burduja, șeful PNL București a sugerat că partidele ar putea organiza alegeri primare, după modelul american, în București, pentru a vedea ce candidat stă mai bine în preferințele alegătorilor. Mircea Abrudean consideră că această propunere este „inedită”.

„Am văzut și propunerea colegului Sebastian Burduja, care este una inedită, cu alegerile primare, dar cred că trebuie să ne adaptăm un pic”, a mai spus președintele Senatului