George Simion s-a bucurat luni după căderea guvernului francez condus de François Bayrou, doar că președintele AUR a făcut o gafă de zile mari.

Ce a postat George Simion după căderea guvernului francez

Liderul AUR a ținut să semnaleze momentul căderii guvernului de la Paris pe rețelele de socializare, cu un mesaj în care anunță că speră să cadă și Macron.

Mai mult, pe Facebook, Simion a declarat că își dorește ca, alături de președintele francez, să cadă și „guvernul lui din România”.

Însă, în loc să posteze imaginea drapelului României, care să însoțească textul postat, George Simion a publicat steagul Ciadului.

„Guvernul lui Macron din Franța a căzut. Să sperăm că urmează Macron și guvernul lui din Ciad (aici, în loc de numele țării a pus drapelul)”, a scris Simion pe .

Criză politică în Franța

Prim-ministrul Franței, François Bayrou, a fost demis luni seară, după ce a pierdut votul de încredere în Adunarea Națională. Parlamentarii au adoptat o moțiune de cenzură împotriva sa, ceea ce a dus automat la căderea guvernului, potrivit .

Adunarea Națională a Franței cu 364 de voturi pentru și 194 împotrivă pentru demiterea lui din funcție și înlăturarea guvernului său minoritar. Alți 25 de parlamentari s-au abținut.

Francois Bayrou trebuie acum să-i prezinte lui Emmanuel Macron demisia guvernului său, lucru pe care, potrivit presei franceze, îl va face mâine dimineață.