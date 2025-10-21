B1 Inregistrari!
Oficial! Alegerile pentru Primăria Capitalei vor avea loc pe 7 decembrie. Ciprian Ciucu: „Coaliția a decis ca fiecare partid să meargă cu un candidat propriu” (VIDEO)

Ana Maria
21 oct. 2025, 19:48
Sursa foto: Inquam Photos / Codrin Unici
  1. Data alegerilor pentru Primăria Capitalei a fost stabilită. Ce a spus Ciprian Ciucu
  2. Data alegerilor pentru Primăria Capitalei a fost stabilită. Va candida Ciprian Ciucu?
  3. Când vom afla numele candidatului PNL la alegerile pentru Primăria Capitalei

E oficial. A fost stabilită data alegerilor pentru Primăria Capitalei. Acestea vor avea loc pe 7 decembrie. Informația a fost confirmată de Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte PNL și primarul Sectorului 6.

Data alegerilor pentru Primăria Capitalei a fost stabilită. Ce a spus Ciprian Ciucu

În cadrul unei declarații de presă, Ciprian Ciucu a dezvăluit ce s-a discutat în cadrul ședinței coaliției care a avut loc marți.

Ciucu a confirmat că alegerile parțiale pentru Primăria Capitalei vor avea loc pe 7 decembrie.

El a mai adăugat că s-a decis în cadrul coaliției ca fiecare partid să meargă cu un candidat propriu la aceste alegeri.

Ciprian Ciucu a menționat că un sondaj de opinie intern îl plasează „detașat ca opțiune” pentru Primăria Capitalei, însă nu-și poate anunța în mod oficial candidatura. Este necesar ca Guvernul să emită hotărârea pentru organizarea alegerilor, urmată de proceduri statutare interne ale PNL și obținerea sprijinului colegilor.

“La coaliție, primul subiect care a fost adoptat, așa cum a apărut și în presă, a fost subiectul legat de alegerile parțiale, care au două puncte importante. Se vorbește foarte mult despre alegerile de la Municipiul București, după ce domnul primar General a devenit președinte. Știm foarte bine, s-a vacantat această funcție. Și alegeri la Consiliul Județean Buzău vor fi în aceste alegeri parțiale.

Data convenită de către toți a fost 7 decembrie. De asemenea, coalitia, la nivel politic, a decis ca fiecare partid din cadrul coalitiei sa meargă cu un candidat propriu, adică toți vom avea un candidat propriu și aceasta este, până la urmă, decizia și i-am informat si pe colegii din Partidul Național Liberal”, a spus Ciprian Ciucu.

Data alegerilor pentru Primăria Capitalei a fost stabilită. Va candida Ciprian Ciucu?

Întrebat dacă el va fi candidatul PNL la alegerile pentru Primăria Capitalei, Ciucu a răspuns:

“În ceea ce privește faptul că fiecare partid trebuie să vină cu un candidat propriu, așa cum se știe, deja în spațiul public, am făcut un sondaj de opinie. Ceea ce este drept, propriul nostru sondaj de acum o lună și jumătate mă arată detașat ca opțiune pentru Primăria Capitalei.

Nu pot să-mi anunț o candidatură, nici măcar intenția de a candida, pentru că mie îmi plac lucrurile să fie foarte bine așezate în matca lor.

În primul rând, trebuie să ne asigurăm că Guvernul, joi, va da hotărărea de Guvern prin care se vor organiza alegerile parțiale, după care avem proceduri interne, proceduri statutare pe care trebuie să le parcurg. Și mă aștept să vedem dacă aș primi sprijinul colegilor mei. Deci nu vreau să-mi anunț niciun fel de candidatură. Sunt rezervat pe acest subiect, până toate aceste etape vor fi parcurse”, a mai declarat primarul Sectorului 6.

Când vom afla numele candidatului PNL la alegerile pentru Primăria Capitalei

Chestionat și cu privire la momentul în care vom afla candidatul PNL la alegerile pentru Primăria Capitalei, Ciucu a spus:

“Lucrurile se vor desfășura foarte rapid. De ce? Pentru că perioada de campanie electorală și toate termenele sunt înjumătățite în cazul alegerilor parțiale. Deci ne așteptăm ca joi, la ședința de Guvern, așa cum s-a agreat astăzi în coaliție, aceste Hotărâri de Guvern să vină și să fie date de către Guvern. Ea va cuprinde deja toate aceste termene. Deci sper ca statutul nostru să ne permită să respectăm… adică legislația este mult mai rapidă decât poate propriul statut să ne putem organiza suficient de repede încât să putem intra într-o campanie electorală, care va dura maxim 3 săptămâni, dar poate va fi și de 2 săptămâni”.

