B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Mesajul lui Mircea Abrudean pentru moldoveni: „Ați făcut un PAS important spre consolidarea democrației”

Mesajul lui Mircea Abrudean pentru moldoveni: „Ați făcut un PAS important spre consolidarea democrației”

Elena Boruz
29 sept. 2025, 13:39
Mesajul lui Mircea Abrudean pentru moldoveni: „Ați făcut un PAS important spre consolidarea democrației”
Sursa foto: Abrudean Mircea / Facebook
Cuprins
  1. Ce a transmis Mircea Abrudean
  2. Cum arată rezultatul alegerilor parlamentare din Republica Moldova
  3. Ce mesaj a transmis Maia Sandu după închiderea urnelor
Mircea Abrudean, președintele Senatului, a postat un mesaj pe rețelele de socializare, în urma rezultatului alegerilor parlamentare din Republica Moldova.
Abrudean i-a felicitat pe moldoveni pentru decizia luată și a subliniat importanța acestor alegeri parlamentare, menționând că „au fost poate cele mai importante din istoria recentă”.

Ce a transmis Mircea Abrudean

Președintele Senatului a precizat că rezultatul alegerilor parlamentare indică faptul că moldovenii se află mai aproape spre parcursul european la care visează.

„Felicitări Republica Moldova! Felicitări basarabenilor de pretutindeni! Ați făcut un PAS important spre consolidarea democrației și viitorului vostru european.
Acestea au fost poate cele mai importante alegeri parlamentare din istoria recentă și ați arătat că sunteți liberi, nu puteți fi mințiți și știți foarte bine ce vă doriți.
Moldova merge înainte!”, a scris Mircea Abrudean pe pagina de Facebook.

Cum arată rezultatul alegerilor parlamentare din Republica Moldova

La ora 08:00, rezultatele indicau victoria Partidului pro-european Acțiune și Solidaritate (PAS), condus de președinta Maia Sandu. Acesta a câștigat peste 50% din voturile cetățenilor moldoveni, în timp ce Blocul Patriotic, formațiunea opoziției pro-ruse, a reușit să obțină sub 25% din voturi.

Restul partidelor se situează în felul următor:

  • Blocul Electoral „Alternativa” a obținut 7,99% (125.507 voturi)
  • „Partidul Nostru” a strâns 6,22% (97.642 voturi)
  • Platforma Demnitate și Adevăr (PPDA) are 5,63% (88.466 voturi)

În Parlament vor ajunge partidele care obțin 5% din voturile celor prezenți la urne, blocurile cu cel puțin 7% și candidații independenți cu minimum 2%.

Centralizarea în timp real a rezultatelor poate fi urmărită pe portalul special creat de Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova.

Ce mesaj a transmis Maia Sandu după închiderea urnelor

„Vreau să încep prin a mulțumi tuturor celor care au mers la secțiile de vot, au răspuns apelului nostru de a participa la o decizie foarte importantă pentru Republica Moldova, care va determina viitorul țării nu doar pentru următorii 4 ani, dar pentru mulți, mulți ani înainte. În cursul zilei de astăzi am urmărit și am văzut și tentative de interferență în procesul electoral din partea grupărilor criminale susținute de Federația Rusă, încercări de a destabiliza situația: alarme cu bombă, alte provocări pe care le-am văzut atât de pe teritoriul Republicii Moldova, cât și în afara țării. O să așteptăm mai multe detalii din partea instituțiilor de drept și a Comisiei Electorale Centrale”, a transmis Maia Sandu, după închiderea urnelor, conform Euronews.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Alegeri parlamentare în Moldova. Mesajul lui Nicușor Dan după victoria partidului condus de Maia Sandu
Politică
Alegeri parlamentare în Moldova. Mesajul lui Nicușor Dan după victoria partidului condus de Maia Sandu
Europarlamentarii Eugen Tomac și Victor Negrescu, după rezultatul alegerilor parlamentare din Republica Moldova: „Rusia rămâne, în continuare, principala amenințare pentru ambele state românești” / „Această victorie este una a valorilor”
Politică
Europarlamentarii Eugen Tomac și Victor Negrescu, după rezultatul alegerilor parlamentare din Republica Moldova: „Rusia rămâne, în continuare, principala amenințare pentru ambele state românești” / „Această victorie este una a valorilor”
Coaliția de guvernare negociază împărțirea banilor din buget. Liderii partidelor au ajuns la un acord. Rectificarea bugetară va fi aprobată miercuri sau joi. UPDATE
Politică
Coaliția de guvernare negociază împărțirea banilor din buget. Liderii partidelor au ajuns la un acord. Rectificarea bugetară va fi aprobată miercuri sau joi. UPDATE
Traian Băsescu a avut un mesaj după rezultatele alegerilor parlamentare din Republica Moldova. Ce a transmis fostul președinte
Politică
Traian Băsescu a avut un mesaj după rezultatele alegerilor parlamentare din Republica Moldova. Ce a transmis fostul președinte
Premierul Ilie Bolojan: „Locul Republicii Moldova este în marea familie europeană” / Sorin Grindeanu: „Republica Moldova a avut maturitatea necesară pentru a nu cădea în capcana regresului”
Politică
Premierul Ilie Bolojan: „Locul Republicii Moldova este în marea familie europeană” / Sorin Grindeanu: „Republica Moldova a avut maturitatea necesară pentru a nu cădea în capcana regresului”
Moldova poate încheia negocierile de aderare la UE în 2028. Europarlamentarul Victor Negrescu salută rezultatul alegerilor de la Chișinău
Politică
Moldova poate încheia negocierile de aderare la UE în 2028. Europarlamentarul Victor Negrescu salută rezultatul alegerilor de la Chișinău
Alegerile parlamentare în Moldova. Prima reacție de la Președinția României
Politică
Alegerile parlamentare în Moldova. Prima reacție de la Președinția României
Traian Băsescu se pregătește să își recapete cetățenia moldovenească. Ce a declarat fostul președinte
Politică
Traian Băsescu se pregătește să își recapete cetățenia moldovenească. Ce a declarat fostul președinte
Alexandru Rogobete promite măsuri ferme, în urma tragediei de la la Spitalul Sfânta Maria din Iași: „Au fost identificate inclusiv indicii din zona penalului”
Politică
Alexandru Rogobete promite măsuri ferme, în urma tragediei de la la Spitalul Sfânta Maria din Iași: „Au fost identificate inclusiv indicii din zona penalului”
Nicușor Dan, despre Guvern: „Ce e important este că funcționează în momentul ăsta”
Politică
Nicușor Dan, despre Guvern: „Ce e important este că funcționează în momentul ăsta”
Ultima oră
14:37 - Maia Sandu, după alegerile parlamentare: „Am demonstrat lumii că suntem curajoși și demni”
14:26 - Criza apei calde, departe de final. Alte 800 de blocuri din București vor fi afectate
14:24 - Emmanuel Macron, mesaj în limba română pentru moldoveni: „Franța este alături de Republica Moldova”
14:23 - Recomandările unui medic celebru: ce alimente să consumăm la fiecare masă?
14:21 - De la dorință la realitate: elevii unei școli din Galați au parte de o sală de clasă reamenajată, după câștigarea unei competiții Novakid
14:00 - Alina Ceușan și-a botezat fiica. Cum a arătat petrecerea micuței Perla (FOTO)
13:58 - Newsweek: Se șterg urme la Spitalul din Iași unde au murit 6 copii. Informații publice dispar peste noapte
13:47 - Cartea electronică de identitate. Autoritățile au rezolvat o problemă importantă reclamată de utilizatori
13:42 - Cristina Ich a primit amenințări cu moartea: „Cum îți permiți să-i scrii unui om astfel de lucruri?”
13:25 - Viviana Sposub, într-o nouă relație? Ce s-a întâmplat după despărțirea de George Burcea