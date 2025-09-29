Mircea Abrudean, președintele Senatului, a postat un mesaj pe rețelele de socializare, în urma din Republica Moldova.

Abrudean i-a felicitat pe moldoveni pentru decizia luată și a subliniat importanța acestor alegeri parlamentare, menționând că „au fost poate cele mai importante din istoria recentă”.

Ce a transmis Mircea Abrudean

Președintele Senatului a precizat că rezultatul alegerilor parlamentare indică faptul că moldovenii se află mai aproape spre parcursul european la care visează.

„Felicitări Republica Moldova! Felicitări basarabenilor de pretutindeni! Ați făcut un PAS important spre consolidarea democrației și viitorului vostru european.

Acestea au fost poate cele mai importante alegeri parlamentare din istoria recentă și ați arătat că sunteți liberi, nu puteți fi mințiți și știți foarte bine ce vă doriți.