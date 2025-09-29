Președintele Senatului a precizat că rezultatul alegerilor parlamentare indică faptul că moldovenii se află mai aproape spre parcursul european la care visează.
La ora 08:00, rezultatele indicau victoria Partidului pro-european Acțiune și Solidaritate (PAS), condus de președinta Maia Sandu. Acesta a câștigat peste 50% din voturile cetățenilor moldoveni, în timp ce Blocul Patriotic, formațiunea opoziției pro-ruse, a reușit să obțină sub 25% din voturi.
Restul partidelor se situează în felul următor:
În Parlament vor ajunge partidele care obțin 5% din voturile celor prezenți la urne, blocurile cu cel puțin 7% și candidații independenți cu minimum 2%.
Centralizarea în timp real a rezultatelor poate fi urmărită pe portalul special creat de Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova.
„Vreau să încep prin a mulțumi tuturor celor care au mers la secțiile de vot, au răspuns apelului nostru de a participa la o decizie foarte importantă pentru Republica Moldova, care va determina viitorul țării nu doar pentru următorii 4 ani, dar pentru mulți, mulți ani înainte. În cursul zilei de astăzi am urmărit și am văzut și tentative de interferență în procesul electoral din partea grupărilor criminale susținute de Federația Rusă, încercări de a destabiliza situația: alarme cu bombă, alte provocări pe care le-am văzut atât de pe teritoriul Republicii Moldova, cât și în afara țării. O să așteptăm mai multe detalii din partea instituțiilor de drept și a Comisiei Electorale Centrale”, a transmis Maia Sandu, după închiderea urnelor, conform Euronews.