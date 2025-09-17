Ilie Bolojan, , a vorbit despre relația pe care o are cu președintele Nicușor Dan. Premierul a explicat că legătura dintre ei este pur profesională, iar în aceste contexte, în care binele unei țări depinde de acțiunile tale, nu ar trebui să existe acțiuni exercitate pe baza unor emoții, unor sentimente.

Ce a spus Ilie Bolojan despre președintele Nicușor Dan

a menționat că între el și Nicușor Dan este o relație de colaborare instituțională, „în care pe zonele comune” se sfătuiesc. Bolojan a specificat că au un scop comun, acela de a face „ceea ce trebuie pentru țara noastră”.

„Când ocupi o funcție de mare responsabilitate nu lucrezi pe bază de emoție, nu lucrezi pe bază de sentimente și asta trebuie să facem, atât eu, cât și președintele, cât și ceilalți înalți responsabili care au domenii importante de responsabilitate în România. Aici facem ceea ce trebuie pentru țara noastră și avem o colaborare corectă și respectuoasă. Am mai spus: relația cu domnul președinte este o relație corectă, o relație de colaborare instituțională, o relație în care fiecare avem niște responsabilități, în care pe zonele comune ne consultăm, în care colaborăm”, a afirmat Ilie Bolojan, la

Ce notă ar da Bolojan relației dintre el și Nicușor Dan

Șeful Guvernului a fost pus, de asemenea, să acorde o notă relației pe care o are cu președintele României, însă acesta a refuzat să facă acest lucru, deoarece consideră că „nu ar fi relevant”.

De asemenea, Bolojan a atras atenția asupra importanței de a exprima pe plan extern „unitate și seriozitate” și a punctat că acest lucru este posibil doar atunci când există o relație de colaborare între președinte și Guvern.

„Nu vreau să fac evaluări sub formă de note pentru că nu ar fi, din punctul meu de vedere, relevant și pentru ca România să obțină maxim posibil, în condițiile date, în orice fel de situație, între președintele României și primul ministru trebuie să existe o astfel de relație, pentru că, altfel, gândiți-vă că nu putem proiecta în afară convergență, nu putem proiecta unitate, nu putem proiecta seriozitate, pentru că președintele se duce să reprezinte România la Consiliul European, dar, în același timp, punerea în practică a ceea ce se angajează președintele acolo revine Guvernului. Atunci e nevoie de acest fair play, de această colaborare pe care eu am încercat s-o construiesc atât cât am fost președinte interimar și în această poziție, văzând ambele roluri”, a adăugat premierul.

Ce a răspuns Nicușor Dan când a fost întrebat dacă îl enervează Ilie Bolojan

Cu puțin timp în urmă, președintele României a acordat un interviu aceluiași post TV. Atunci a fost întrebat dacă îl enervează faptul că Bolojan a insistat cu majorarea TVA și i-a refuzat propunerea. Nicușor Dan a precizat că „niciodată în politică oamenii nu vor fi complet aliniați”.

„Când suntem în poziția asta, nu mai e loc de umori personale. Dacă vorbim de TVA, mai mult decât atât, atunci când Guvernul s-a instalat pe această promisiune, iar apoi a revenit pe această promisiune… A fost parte din înțelegerea când s-a format Guvernul. Apoi Guvernul a spus: numai așa putem. Una peste alta, niciodată în politică oamenii nu vor fi complet aliniați. Totul e să te gândești pe termen mediu și lung”, a spus șeful statului la Antena 3 CNN.

De asemenea, el a specificat că nu regretă propunerea lui ca Ilie Bolojan să devină premier.

„În campanie am spus că mi se pare o alegere potrivită și asta am făcut. A fost o participare a tuturor participanților din această coaliție (alegerea lui Bolojan. n.r.)”, a punctat șeful statului, potrivit aceleiași surse.