B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Ilie Bolojan: „Postul de premier este cel mai dificil” / „Un premier, dacă nu are autoritate și susținere, nu își poate exercita mandatul”

Ilie Bolojan: „Postul de premier este cel mai dificil” / „Un premier, dacă nu are autoritate și susținere, nu își poate exercita mandatul”

Elena Boruz
17 sept. 2025, 08:28
Ilie Bolojan: „Postul de premier este cel mai dificil” / „Un premier, dacă nu are autoritate și susținere, nu își poate exercita mandatul”
Ilie Bolojan Sursa foto. gov.ro
Cuprins
  1. Ce părere are Bolojan despre funcția de prim-ministru
  2. Bolojan: „La Palatul Cotroceni sunt alte responsabilități foarte mari”
  3. Premierul României: „Nu poți să faci reforme uitându-te în același timp în permanență la sondaje”

Ilie Bolojan, prim-ministrul României, a declarat, într-un interviu acordat marți seară, că din toate funcțiile pe care le-a deținut în 20 de ani de când lucrează în politică, cea de premier i se pare cea mai dificilă.

Acesta a explicat că nici măcar perioada în care a fost președinte interimar, lucrurile nu au fost la fel de grele, însă a pus acest lucru pe seama atribuțiilor diferite care îi revin unui șef de stat.

Ce părere are Bolojan despre funcția de prim-ministru

Ilie Bolojan a susținut că greutatea funcției este dată de problemele operative „care, în fiecare dimineață, vin peste tine”. De asemenea, șeful Guvernului a precizat că „este o presiune mare”, mai ales din cauza timpul limitat pe care îl au cei care ocupă „funcții publice”.

„Din punctul meu de vedere cea mai dificilă poziție în administrația din România, având acest privilegiu de a parcurge, practic, aproape toate posturile de decizie în acești 20 de ani, este poziția de premier, mai ales într-o situație dificilă. Asta pentru că ai probleme operative care în fiecare dimineață vin peste tine, în fiecare noapte se întâmplă un accident, se întâmplă o explozie, ceva într-un spital și toate se descarcă în responsabilitatea Guvernului, dublat de problemele dificile pe care le avem noi legat de criza bugetară. E o presiune mare, dar important este ca, fiind conștient de timpul de valabilitate scurt pe care îl avem noi, cei care ocupăm funcții publice, să faci maxim posibil în condițiile date. Dar, din experiența mea personală, acesta este cam cel mai dificil post”, a afirmat Ilie Bolojan, la Antena 3 CNN.

Bolojan: „La Palatul Cotroceni sunt alte responsabilități foarte mari”

Premierul a spus faptul că inclusiv în ceea ce îi privește pe primarii de reședințe de județ sau de sectoare din București, situația este dificilă. Lucrurile sunt, totuși, puțin mai diferite, atunci când vorbim despre responsabilitățile de la Palatul Cotroceni și de la Consiliul Județean.

„Să știți că și o funcție de primar de reședință de județ sau de primar de sector din București sau de primar general al Capitalei este destul de stresantă, pentru că și acolo apar aceste activități. La Palatul Cotroceni sau în alte zone, la un Consiliu Județean, sunt alte tipuri de responsabilități adevărat foarte mari și la Palatul Cotroceni, dar pe alte domenii, care necesită, să spunem, alte competențe și altă modalitate de a derula responsabilitatea respectivă”, a explicat Ilie Bolojan.

Premierul României: „Nu poți să faci reforme uitându-te în același timp în permanență la sondaje”

În plus, Ilie Bolojan a explicat că un premier, atâta timp cât nu este susținut și nu are autoritate, „nu poate livra”. Răspunsul lui a venit în contextul în care a fost întrebat dacă, în privința reformei în administrația locală, este clar că va susține în continuare propunerea de reducere de personal cu 10%, reduceri în primării și în consiliile județene, sau își va exercita demisia.

„Nu cu ceea ce vrea Bolojan sau o persoană, ci cu ceea ce este absolut necesar, făcând o analiză corectă și cinstită. Deci nu mai putem suporta aceste cheltuieli și pot să dau zeci de exemple de situații aberante, e clar că ceva trebuie să facem, pentru că eu am învățat un lucru în toți anii aceștia, atunci când ești în situații dificile, de genul ăsta cu deficite, orice amânare pe care o faci te duce la un cost mult mai mare. (…) Am mai înțeles că nu poți să faci reforme uitându-te în același timp în permanență la sondaje, gândindu-te că faci acțiuni de imagine, pentru că nu rezolvi nici reformele, nu rezolvi nici imaginea. Iar în ceea ce privește soliditatea coaliției, gândiți-vă că, dacă un premier, indiferent cine este el, nu are autoritate și nu are susținere, el nu își poate exercita mandatul. (…) Când nu mai are autoritate, el nu poate livra. Nu poate să facă asta. Nu merge altfel.

Analizați ceea ce se întâmplă și în mod cert, ca această coaliție să dea rezultate pentru România, să existe o perspectivă, care cu siguranță există, dacă ne facem datoria, atunci e nevoie de respect între parteneri, este nevoie de înțelegere și de anumită soliditate”, a declarat Ilie Bolojan pentru aceeași sursă.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Fost ministru USR denunță propaganda oficială. Cheltuielile guvernului Bolojan au crescut odată cu majorarea taxelor
Politică
Fost ministru USR denunță propaganda oficială. Cheltuielile guvernului Bolojan au crescut odată cu majorarea taxelor
Soluția ministrul Energiei pentru ca România să evite o nouă explozie a prețurilor la energie
Politică
Soluția ministrul Energiei pentru ca România să evite o nouă explozie a prețurilor la energie
Președinția îl trage de mânecă pe Bolojan. Guvernul, îndemnat să grăbească reforma administrativ-teritorială. Promisiunile uitate ale premierului
Politică
Președinția îl trage de mânecă pe Bolojan. Guvernul, îndemnat să grăbească reforma administrativ-teritorială. Promisiunile uitate ale premierului
Angajări record în plină austeritate: 300 de posturi ocupate la MAE, condus de Oana Țoiu
Politică
Angajări record în plină austeritate: 300 de posturi ocupate la MAE, condus de Oana Țoiu
Ce relație există între Ilie Bolojan și Nicușor Dan? / Premierul României: „Facem ceea ce trebuie pentru țara noastră și avem o colaborare corectă”
Politică
Ce relație există între Ilie Bolojan și Nicușor Dan? / Premierul României: „Facem ceea ce trebuie pentru țara noastră și avem o colaborare corectă”
Când vor deveni vizibile efectele de stabilizare ale măsurilor adoptate în România? / Premierul Bolojan: „Nu mai trebuie să repetăm aceleași greșeli”
Politică
Când vor deveni vizibile efectele de stabilizare ale măsurilor adoptate în România? / Premierul Bolojan: „Nu mai trebuie să repetăm aceleași greșeli”
Urmează încă o creștere de TVA? Ce spune Ilie Bolojan
Politică
Urmează încă o creștere de TVA? Ce spune Ilie Bolojan
Bolojan: Nu folosesc demisia ca o formă de presiune, dar uneori parcă ești singur, împingi lucrurile ca Sisif
Politică
Bolojan: Nu folosesc demisia ca o formă de presiune, dar uneori parcă ești singur, împingi lucrurile ca Sisif
Cum explică Bolojan concedierile în rândul bugetarilor: „Nu e comod să iei astfel de măsuri, dar nu există altă cale”
Politică
Cum explică Bolojan concedierile în rândul bugetarilor: „Nu e comod să iei astfel de măsuri, dar nu există altă cale”
Fritz: „Mă doare fix în paișpe de ce crede Realitatea Plus că am făcut cu familia mea în vacanță” (FOTO)
Politică
Fritz: „Mă doare fix în paișpe de ce crede Realitatea Plus că am făcut cu familia mea în vacanță” (FOTO)
Ultima oră
11:17 - Surpriză neașteptată! Gigi Becali a împărțit bani mai multor elevi de la un liceu din București
11:14 - Va fi cutremur în Parlament? Profeția Mariei Ghiorghiu
11:04 - Fost ministru USR denunță propaganda oficială. Cheltuielile guvernului Bolojan au crescut odată cu majorarea taxelor
10:59 - Specialiști de top din Europa vin la București pentru un eveniment medical dedicat sănătății prostatei și rinichilor. Despre ce este vorba
10:54 - Soluția ministrul Energiei pentru ca România să evite o nouă explozie a prețurilor la energie
10:29 - Vacanță de toamnă, la căldură. Orașul european unde temperaturile ajung și la 27 de grade, în octombrie
10:26 - Președinția îl trage de mânecă pe Bolojan. Guvernul, îndemnat să grăbească reforma administrativ-teritorială. Promisiunile uitate ale premierului
10:10 - Angajări record în plină austeritate: 300 de posturi ocupate la MAE, condus de Oana Țoiu
10:09 - Procurorii din Utah cer pedeapsa cu moartea pentru tânărul acuzat de asasinarea activistului conservator Charlie Kirk
09:34 - Ce relație există între Ilie Bolojan și Nicușor Dan? / Premierul României: „Facem ceea ce trebuie pentru țara noastră și avem o colaborare corectă”