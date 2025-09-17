Ilie Bolojan, a declarat, într-un interviu acordat marți seară, că din toate funcțiile pe care le-a deținut în 20 de ani de când lucrează în politică, cea de premier i se pare cea mai dificilă.

Acesta a explicat că nici măcar perioada în care a fost președinte interimar, lucrurile nu au fost la fel de grele, însă a pus acest lucru pe seama atribuțiilor diferite care îi revin unui șef de stat.

Ce părere are Bolojan despre funcția de prim-ministru

Ilie Bolojan a susținut că greutatea funcției este dată de problemele operative „care, în fiecare dimineață, vin peste tine”. De asemenea, a precizat că „este o presiune mare”, mai ales din cauza timpul limitat pe care îl au cei care ocupă „funcții publice”.

„Din punctul meu de vedere cea mai dificilă poziție în administrația din România, având acest privilegiu de a parcurge, practic, aproape toate posturile de decizie în acești 20 de ani, este poziția de premier, mai ales într-o situație dificilă. Asta pentru că ai probleme operative care în fiecare dimineață vin peste tine, în fiecare noapte se întâmplă un accident, se întâmplă o explozie, ceva într-un spital și toate se descarcă în responsabilitatea Guvernului, dublat de problemele dificile pe care le avem noi legat de criza bugetară. E o presiune mare, dar important este ca, fiind conștient de timpul de valabilitate scurt pe care îl avem noi, cei care ocupăm funcții publice, să faci maxim posibil în condițiile date. Dar, din experiența mea personală, acesta este cam cel mai dificil post”, a afirmat Ilie Bolojan, la

Bolojan: „La Palatul Cotroceni sunt alte responsabilități foarte mari”

Premierul a spus faptul că inclusiv în ceea ce îi privește pe primarii de reședințe de județ sau de sectoare din București, situația este dificilă. Lucrurile sunt, totuși, puțin mai diferite, atunci când vorbim despre responsabilitățile de la Palatul Cotroceni și de la Consiliul Județean.

„Să știți că și o funcție de primar de reședință de județ sau de primar de sector din București sau de primar general al Capitalei este destul de stresantă, pentru că și acolo apar aceste activități. La Palatul Cotroceni sau în alte zone, la un Consiliu Județean, sunt alte tipuri de responsabilități adevărat foarte mari și la Palatul Cotroceni, dar pe alte domenii, care necesită, să spunem, alte competențe și altă modalitate de a derula responsabilitatea respectivă”, a explicat Ilie Bolojan.

Premierul României: „Nu poți să faci reforme uitându-te în același timp în permanență la sondaje”

În plus, Ilie Bolojan a explicat că un premier, atâta timp cât nu este susținut și nu are autoritate, „nu poate livra”. Răspunsul lui a venit în contextul în care a fost întrebat dacă, în privința reformei în administrația locală, este clar că va susține în continuare propunerea de reducere de personal cu 10%, reduceri în primării și în consiliile județene, sau își va exercita demisia.

„Nu cu ceea ce vrea Bolojan sau o persoană, ci cu ceea ce este absolut necesar, făcând o analiză corectă și cinstită. Deci nu mai putem suporta aceste cheltuieli și pot să dau zeci de exemple de situații aberante, e clar că ceva trebuie să facem, pentru că eu am învățat un lucru în toți anii aceștia, atunci când ești în situații dificile, de genul ăsta cu deficite, orice amânare pe care o faci te duce la un cost mult mai mare. (…) Am mai înțeles că nu poți să faci reforme uitându-te în același timp în permanență la sondaje, gândindu-te că faci acțiuni de imagine, pentru că nu rezolvi nici reformele, nu rezolvi nici imaginea. Iar în ceea ce privește soliditatea coaliției, gândiți-vă că, dacă un premier, indiferent cine este el, nu are autoritate și nu are susținere, el nu își poate exercita mandatul. (…) Când nu mai are autoritate, el nu poate livra. Nu poate să facă asta. Nu merge altfel.

Analizați ceea ce se întâmplă și în mod cert, ca această coaliție să dea rezultate pentru România, să existe o perspectivă, care cu siguranță există, dacă ne facem datoria, atunci e nevoie de respect între parteneri, este nevoie de înțelegere și de anumită soliditate”, a declarat Ilie Bolojan pentru aceeași sursă.