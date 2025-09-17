Premierul Ilie Bolojan a oferit răspunsuri la una din întrebările care se află pe buzele tuturor cetățenilor români. a explicat care vor fi efectele măsurilor care s-au adoptat în ultimele luni în țara noastră, dar și când vor deveni vizibile.

Acesta a precizat condiția de care depindem pentru ca, începând din primăvara anului viitor, să vedem rezultatele mult așteptate, care reprezintă „efecte de stabilizare”.

Ce efecte vor deveni vizibile, în urma măsurilor adoptate și când se va întâmpla asta

a declarat că rezultatele de stabilizare care vor apărea înseamnă: o scădere a inflației și faptul că efectele de contracție economică pe care le au aceste măsuri vor fi absorbite.

„Nu mai trebuie să creștem taxe dacă ne concentrăm pe problema reducerii de cheltuieli, care nu poate fi făcută de pe o zi pe alta și doar în felul acesta putem să fim în situația în care, începând din primăvara anului viitor, avem deja efectele de stabilizare. Asta înseamnă că se va vedea o scădere a inflației, efectele de contracție economică pe care le au aceste măsuri, pe care nu trebuie să le negăm, vor fi absorbite și ne vom duce către o situație de stabilizare, în așa fel încât din a doua jumătate a anului să vedem tendințele de creștere. Dar să spun că de la începutul anului viitor sau de la final vom reduce iar niște taxe ar însemna să fac niște afirmații hazardate și asta nici domnul președinte (Nicușor Dan – n.r.) nu a spus așa ceva”, a declarat Ilie Bolojan, într-o emisiune la

Ilie Bolojan: „Uitați unde am ajuns, mergând pe excepții”

Premierul a spus, de asemenea, că vede necesar ca greșelile să nu mai fie repetate, iar pentru a exista un final de criză, a adăugat că este foarte important să se muncească „zi de zi la aspecte care țin de o economie pusă pe baze sănătoase, o economie care creează dezvoltare și o țară care se duce într-o direcție bună”.

„Finalul de criză înseamnă că economia intră într-o zonă de stabilitate și înseamnă că lucrăm zi de zi la aspecte care țin de o economie pusă pe baze sănătoase, o economie care creează dezvoltare și o țară care se duce într-o direcție bună. Asta trebuie să facem, dar nu înseamnă că de pe o zi pe alta vom începe din nou cu lucrurile pe care le-am făcut prost în acești ani. Și trebuie să discutăm deschis. Nu înseamnă că, dacă mergi bine nu poți să reduci taxe, nu înseamnă că nu poți să dai excepții, dar orice s-ar spune, uitați unde am ajuns, mergând pe excepții, creând posibilități, creând tot felul de lucruri care ne-au adus în această situație. Nu mai trebuie să repetăm aceste greșeli”, a punctat prim-ministrul Ilie Bolojan.

Ce a declarat Bolojan despre posibilitatea unei noi creșteri TVA

„Dacă aceste măsuri de reducere a cheltuielilor ,care trebuie luate în continuare, nu vor fi luate, este doar o chestiune de timp până când aceste încasări vor fi consumate de creșterile mari de cheltuieli și indiferent de ce Guvern va fi, va fi pus în situația, fie să crească venituri, fie să crească cheltuielile.

Eu cred că cu măsurile pe care le-am luat până în momentul de față, de creșteri de venituri, nu cred că trebuie să mai luăm alte măsuri pe componenta de creșteri de venituri și taxe. Asta putem face, dacă scădem cheltuielile. Nu se poate altfel și e anormal să punem taxe suplimentare cât noi avem loc de reducere a cheltuielor”, a explicat Ilie Bolojan, potrivit aceleiași surse.