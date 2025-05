Ce șanse are contestația lui George Simion la CCR? Zegrean a explicat clar: „Legea spune că se pot anula alegerile doar dacă …”

Fostul judecător al Curții Constituționale, Augustin , a comentat la , demersul lui George Simion de a contesta rezultatele turului 2 al alegerilor prezidențiale.

Zegrean a afirmat că acesta „a făcut contestația ca să se bage-n seamă, ca partidul să înțeleagă că el e mare și tare”.

„Asta mă miră și pe mine”

Întrebat despre șansele pe care le are , în contextul în care George Simion își recunoscuse înfrângerea în seara alegerilor, Augustin Zegrean a spus:

„Asta mă miră și pe mine, după ce-l feliciți pe adversar și recunoști că te-a învins, să faci contestație la Curte… e complicată povestea. Reacția din R. Moldova e logică, să arunci cu vorbe în vânt că nu ai câștigat alegerile, mi se pare normală reacția (din R. Moldova – n.r.).”

„Face ca să se bage în seamă”

Zegrean consideră că gestul lui Simion are mai degrabă un scop mediatic și intern în partid:

„Face (contestația – n.r.) ca să se bage în seamă. Lui asta-i place, să se bage în seamă, partidul să vorbească despre el, partidul să înțeleagă că el încă e mare și tare. Am văzut aseară că spunea că el are fruntea lată și așa mai departe. Deci, nu, nu cred că așa se poate câștiga o contestație la Curtea Constituțională. Eu cred că sunt ultimele lui zvâcniri. Lumea o să meargă înainte, lumea se așază, cu astfel de amenințări nu face decât să-și taie craca de sub picioare. Hai să zicem că ar fi alegeri mâine, l-ar mai alege cineva? Să dovedească acum că acest milion de voturi a fost obținut prin fraudă. Legea spune că se pot anula alegerile doar dacă se dovedește că a fost o fraudă masivă care a modificat ordinea candidaților pe listă”, a conchis fostul președinte al CCR.