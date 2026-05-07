În vreme ce PNL și USR exclud o guvernare alături de PSD, ceea ce prelungește criza politică, partidul AUR adoptă poziția responsabilului. Într-un comunicat de presă, formațiunea condusă de George Simion îl îndeamnă pe Nicușor Dan să desemneze rapid un premier și să pună capăt instabilității politice.

Potrivit sursei citate, România nu poate trăi pe termen nedeterminat sub zodia interimatului şi a crizei politice. Nicuşor Dan trebuie să respecte Constituţia, fără alte invenţii de tip „consultări informale”, susțin cei de la AUR. În acest sens se arată că în Constituție nu există acest termen.

Conform articolului 103 din Constituţia României, pentru desemnarea unui candidat la funcţia de prim-ministru, preşedintele consultă partidul care are majoritatea absolută în Parlament. Sau, dacă această majoritate parlamentară nu există, șeful statului trebuie să se consulte cu partidele reprezentate în Parlament.

„Dacă întâlnirile convocate de preşedinte în săptămânile trecute nu vizau desemnarea unui prim-ministru, de data aceasta nu mai vorbim despre aşa ceva. Nicuşor Dan apelează la acest tertip neconstituţional pentru a exclude de la discuţii partidele care nu îi sunt convenabile. Ieri, preşedintele României s-a întâlnit cu Dominic Fritz şi Sorin Grindeanu, iar astăzi urmează să se întâlnească cu Kelemen Hunor. Pe surse este vehiculată ideea periculoasă că va avea discuţii nu doar cu preşedinţii de partide, ci şi cu unii lideri din anumite partide, ceea ce reprezintă un alt derapaj grav de la atribuţiile constituţionale”, se arată în comunicatul transmis de partidul AUR.

Nicușor Dan a convocat liderii partidelor la discuții

Zilele acestea, președintele a avut întâlniri informale cu liderii partidelor care au format coaliția de guvernare. Rând pe rând, șeful statului a avut discuții cu președntele USR, Domic Fritz, cu liderul PSD, Sorin Grindeanu, dar și cu Kelemen Hunor, președintele UDMR. De asemenea, Nicușor Dan urmează să se întâlnească cu premierul demis, Ilie Bolojan.

Președintele a anunțat că va purta astfel de discuții cu toți reprezentanții partidelor care au format coaliția de guvernare în ideea conturării unei propuneri de premier.

Abia apoi, după ce va discuta cu fiecare dintre aceștia, șeful statului va convoca consultări, conform Constituției pentru a desemna un viitor premier.