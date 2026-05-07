Mesajul lui Ilie Bolojan pentru liberali. Radiografia partidului făcută de șeful PNL. Vrea să îi tragă pe liberali în opoziție

Un mesaj transmis de Ilie Bolojan către liberali, în care susține ieșirea PNL de la guvernare și ruperea definitivă de PSD, scoate la suprafață ruptura tot mai vizibilă din interiorul partidului. În timp ce o parte a liderilor liberali îl susțin pe Bolojan și merg pe varianta reconstrucției partidului din opoziție, o altă tabără preferă menținerea la putere, chiar și cu prețul unei schimbări de leadership.

Bolojan revendică „demnitatea” PNL și cere opoziție

Într-un mesaj adresat membrilor PNL, Ilie Bolojan a făcut o radiografie dură a ultimilor ani din partid și a atacat direct decizia din 2021 prin care liberalii au intrat în alianță cu PSD, sub conducerea lui Florin Cîțu.

Bolojan povestește cum, la Vila Lac, votul pentru alianța cu PSD a fost forțat, deși majoritatea liderilor nu și-au asumat deschis susținerea acestei formule. Potrivit acestuia, decizia fusese deja luată „în alte birouri”, iar conducerea PNL doar a formalizat-o.

„Sunt în PNL de peste 30 de ani.

Am trecut prin bune și rele. M-am bucurat de victoriile obținute și de reușitele primarilor noștri. M-au întristat eșecurile și deciziile greșite.

Am cunoscut oameni de caracter. Prin prieteniile legate, PNL a fost pentru mine a doua familie.

În cei peste 20 de ani în administrație, am căpătat convingerea că nu poți moderniza o comunitate sau o țară fără o bună guvernare și o amprentă liberală. Am probat asta la Oradea și în multe locuri din țară. Am încercat și la București.

În ultimii ani, am asistat la multe dintre deciziile complicate ale PNL. Două dintre ele, la care am participat, au fost relevante.

Prima: anul 2021, ședința conducerii PNL, la Vila Lac. Sunt mai mulți absenți. Președintele de atunci al PNL, Florin Cîțu, după ce fusese „ales” pe un discurs anti-PSD, supune votului formarea alianței cu PSD.

Cine este pentru? Puțini ridică mâna, rușinați. Nu se numără voturile.

Cine este împotrivă? Puțini ridică mâna. Se numără aceste voturi.

Deși majoritatea nu ridică mâna la nicio întrebare, Cîțu trage concluzia că diferența dintre cei prezenți și cei care au votat împotrivă înseamnă un vot pentru alianța cu PSD.

Deciziile se luaseră în alte birouri, biroul de conducere al PNL doar le formaliza.”, scrie Ilie Bolojan în mesajul pentru liberali. De la Cîțu la Bolojan

El compară acel moment cu ședința recentă a conducerii extinse a partidului, în care, spune el, 50 de lideri au votat pentru ieșirea din coaliția cu PSD și intrarea în opoziție, fără niciun vot împotrivă.

„Apele s-au amestecat și s-au tulburat. Ceea ce a urmat și unde ne-au dus aceste decizii, la sfârșitul anului 2024, se știe. Ne-a trecut glonțul pe la ureche…A doua: 2026, ședința extinsă a conducerii PNL, alaltăieri.

După avertizarea dată PSD că duce țara într-o criză și că nu vom mai colabora cu ei dacă fac asta, în calitate de președinte al PNL supun votului să nu mai facem coaliție cu ei și intrarea în opoziție.

După o dezbatere cu replici și argumente, cine este pentru? 50 de colegi ridică mâna. Am văzut în ochii multora demnitatea recâștigată.

Cine este împotrivă? Nicio mână ridicată. 4 nu au votat.

Am separat apele. S-au limpezit.

Decizia a fost luată în biroul de conducere al PNL, nu în alte birouri.

PNL și-a recâștigat cu această decizie ceea ce nicio funcție și niciun sondaj nu pot cumpăra: respectul de sine.

E prima condiție să recâștigăm încrederea românilor.”, afirmă Bolojan.

Două tabere în PNL: opoziție cu Bolojan sau guvernare fără el

În spatele discursului despre „demnitate” și „respect de sine”, în PNL se conturează însă două tabere distincte.

Prima, grupată în jurul lui Ilie Bolojan, susține ieșirea din coaliție și refacerea identității liberale din opoziție. Această tabără consideră că apropierea de PSD a erodat grav partidul și a dus PNL aproape de un dezastru electoral la finalul lui 2024.

De cealaltă parte, există lideri care consideră că partidul nu își permite să piardă accesul la guvernare și la resursele administrative. Pentru aceștia, menținerea în Executiv este prioritară, chiar dacă asta ar presupune o repoziționare internă și, eventual, o conducere fără Ilie Bolojan.

Surse din partid vorbesc despre presiuni pentru o formulă de compromis în care PNL să rămână la putere, dar cu o conducere mai flexibilă în relația cu PSD.

„Știu că nu va urma o perioadă ușoară și că nu există rezultate fără efort, fără echipă și fără depășirea unor greutăți.

Dar am convingerea că a ales drumul bun.

Voi lucra, împreună cu toți colegii, pentru ca PNL să redevină un partid în care își pun speranța mai mulți români și care poate contribui cu adevărat la modernizarea României.

Un partid care poate greși, dar care nu își abandonează niciodată țara. Un partid care nu fuge în fața responsabilității. Un partid care înțelege că politica nu înseamnă doar putere, ci obligația de a ajuta România să stea în picioare pe termen lung.

Cu seriozitate. Cu decență. Cu credință. Cu respect pentru muncă, pentru libertate și pentru demnitatea oamenilor.

Iar Partidul Național Liberal va rămâne acolo unde a fost mereu în momentele grele ale istoriei: de partea României.