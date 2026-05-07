Nicușor Dan continuă consultările la Cotroceni. Primul a ajuns Kelemen Hunor. Urmează Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan

Președintele Nicușor Dan a reluat la Palatul Cotroceni consultările informale cu partidele pro-occidentale după căderea Cabinetului Ilie Bolojan, la moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR. Joi dimineață, a ajuns la Cotroceni Kelemen Hunor, iar după șeful UDMR ar trebui să vină Grindenau și apoi Bolojan.

Ce variante sunt pe masa președintelui?

La Cotroceni sunt evaluate mai multe formule de guvernare în lipsa unei majorități clare. Una dintre opțiuni este un executiv PSD-UDMR împreună cu grupul minorităților naționale, însă această soluție ridică semne de întrebare în contextul în care Kelemen Hunor rămâne ezitant în actuala criză politică. O altă ipoteză discutată presupune o coaliție PSD-AUR cu sprijinul minorităților, dar sursele consultate o consideră dificilă și supusă unor negocieri ample.

De asemenea, a fost analizată reluarea fostei coaliții de guvernare fără Ilie Bolojan, cu Cătălin Predoiu în funcția de premier, scenariu care, deși a beneficiat anterior de deschidere din partea PSD și a președintelui pare acum să nu mai fie fezabil.

Pe listă figurează și formule de guverne minoritare, inclusiv un posibil cabinet format din PNL, USR, UDMR și grupul minorităților naționale. Până acum, oficial, niciun partid nu și-a exprimat susținerea public pentru această variantă.

Cu un Kelemen Hunor indecis dacă să rămână cu Grindeanu sau cu Bolojan, mingea este la șeful statului. Trebuie să ia o decizie și să o pună pe masă.

Nicușor Dan, între Kelemen, Grindeanu și Bolojan

Reacțiile partidelor complică formarea unei majorități. După runda de consultări de marți, liderul USR a ajuns la Cotroceni cu un mandat clar de refuz al oricărei coaliții cu PSD.

În paralel, PNL a decis în unanimitate trecerea în opoziție, ceea ce agravează ecuația guvernabilității și limitează opțiunile pentru o coaliție largă. PNL solicită PSD să își asume responsabilitatea de a propune o majoritate, arătând că social-democrații au generat criza prin moțiunea depusă împreună cu AUR.

Premierul interimar Ilie Bolojan a pus pe masă posibilitatea asumării unui guvern minoritar în anumite condiții și a lansat critici la adresa PSD pentru lipsa unei propuneri clare de soluție.

„Dacă PSD nu e în stare să vină cu o soluție, e de bun-simț să recunoască asta. , inclusiv Grindeanu, să propună soluția. Dacă nu, să spună „îi lăsăm pe alţii.”

AUR și George Simion au anunțat disponibilitatea partidului de a prelua guvernarea numai dacă AUR poate desemna premierul și au condiționat participarea la consultările oficiale de invitația la discuțiile informale anterioare.

După încheierea rundei informale urmează consultările oficiale la Cotroceni, după care șeful statului ar trebui să desemneze un nou premier, dar calendarul este influențat și de faptul că săptămâna viitoare la București va avea loc summitul B9, un eveniment considerat important pentru Nicușor Dan.