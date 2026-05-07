Donald Trump a lansat noua strategie antiteroristă. Care sunt principalele amenințări la adresa SUA

Adrian Teampău
07 mai 2026, 15:37
Sursa Foto: Hepta.ro
Cuprins
  1. Donald Trump o rupe cu administrația Biden
  2. Noi atacuri la adresa Europei
  3. Strategia lui Donald Trump de destabilizare a Europei

Donald Trump a lansat „Strategia Statelor Unite de combatere a terorismului”, document care indică o întoarcere la 180 de grade față de viziunea precedentei administrații, condusă de Joe Biden. 

Pentru actuala administrație principalele amenințări teroriste sunt mișcările de stânga și traficanții de droguri. În acest context, Trump a indicat Europa drept sursă de amenințări teroriste pentru Statele Unite. Bătrânul continent este considerat responsabil pentru promovarea ideilor de extremă stângă, dar și pentru promovarea terorismului islamic.

Donald Trump o rupe cu administrația Biden

Documentul strategic, aprobat de Donald Trump, edifică o ruptură față de precedenta administrație condusă de democratul Joe Biden. În precedenta strategie de combatere a terorismului, acesta, dimpotrivă, desemnase grupările de extremă dreapta, în special pe cele care se pretind a fi susţinătoare a supremaţiei albilor, drept o ameninţare majoră pentru Statele Unite.

Noua strategie antiteroristă a fost coordonată de un consilier al lui Trump, Sebastian Gorka. Despre acesta, criticii spun că are legături cu grupări de extrema dreaptă.

Pe de altă parte, administraţia Trump îşi declară intenţia de a continua operaţiunile împotriva traficului de droguri în ceea ce numeşte „emisfera noastră”. Este un termen care include nu doar America de Nord, ci şi America de Sud. În acest sens, sunt lăudate atacurile asupra unor ambarcațiuni şi capturarea lui Nicolas Maduro.

Această viziune asupra combaterii terorismului se aliniază cu un alt document la fel de controversat, „Strategia de Securitate Naţională”, publicat în 2025.

Noi atacuri la adresa Europei

Administraţia de la Casa Albă lansează un nou atac asupra Europei pe care o descrie drept un „incubator de ameninţări teroriste”. Totodată, în accepțiunea lui Donald Trump și a echipei sale, statele occindetale sunt sursă a extremismului de stânga. Toate aceste apar într-un document publicat de Casa Albă și intitulat „Strategia Statelor Unite de combatere a terorismului”, relatează AFP.

„Este evident pentru toată lumea că grupuri ostile bine organizate exploatează frontierele deschise şi idealurile globaliste asociate acestora. Cu cât aceste culturi străine se extind mai mult şi cu cât politicile actuale ale Europei persistă, cu atât va exista mai mult terorism”, se arată în documentul publicat.

Raportul identifică trei amenințări principale împotriva Statelor Unite. Este vorba despre amenințările provocate de „narcoteroriştii şi bandele internaţionale”, „teroriştii islamişti istorici” şi „extremiştii violenţi de stânga, inclusiv anarhiştii şi antifasciştii”.

„În calitate de leagăn al culturii şi valorilor occidentale, Europa trebuie să acţioneze acum şi să pună capăt declinului său încăpăţânat”, mai artă strategia.

Strategia lui Donald Trump de destabilizare a Europei

Strtegia elaborată de administrația lui Donald Trump conţine o critică foarte dură la adresa Europei și  politicilor sale sociale și de imigrație. De altfel, încă de la preluarea mandatului, actualul șef de la Casa Albă a lansat numeroase atacuri, încercând să destabilizeze Uniunea Europeană.

„Pe lângă carteluri şi grupările teroriste islamiste, activităţile noastre interne de combatere a terorismului vor acorda prioritate, de asemenea, identificării şi neutralizării rapide a grupărilor politice violente, a căror ideologie este antiamericană, radical pro-transgen şi anarhistă”, arată strategia.

Una dintre țintele strategiei este Mişcarea „Antifa”, prescurtare de la antifascist. Aceasta este, mi curând un curent asociat, în general, cu o fracție a extremei stângi. Antifa este invocată de multe ori de dreapta și extrema dreaptă în legătură cu violenţele din timpul manifestaţiilor. Donald Trump a desemnat-o drept „organizaţie teroristă străină” după asasinarea influencerului ultraconservator Charlie Kirk.

„Vom folosi toate instrumentele de care dispunem, la nivel constituţional, pentru a le localiza, a le identifica membrii şi a le urmări legăturile cu organizaţii internaţionale precum +Antifa+”, asigură autorii documentului.

