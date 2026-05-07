Claudia Iosif, cunoscută ca Babs, a reacționat după nunta lui Dorian Popa și a clarificat motivul pentru care nu au ajuns la căsătorie.

Relația dintre Popa și Claudia Iosif, cunoscută publicului drept Babs, a fost ani la rând una dintre cele mai comentate povești din showbizul românesc. După aproape 11 ani petrecuți împreună, cei doi s-au despărțit la finalul lui 2023, iar separarea lor a stârnit numeroase reacții în mediul online.

Între timp, artistul și-a refăcut viața sentimentală și, în 2026, a ajuns în fața altarului alături de Andreea. Evenimentul a readus automat în atenția fanilor și relația sa de lungă durată cu Babs.

Cum au reacționat fanii după nunta lui Dorian Popa

După apariția imaginilor și informațiilor legate de căsătoria artistului, Claudia Iosif a început să primească numeroase mesaje pe rețelele sociale. Mulți internauți au comparat relația actuală a lui Dorian Popa cu cea avută în trecut cu Babs și au tras propriile concluzii.

Unul dintre comentarii a devenit viral și a provocat reacția directă a fostei partenere a artistului.

„Dorian Popa a făcut, în sfârșit, nunta. În maximum un an a avut relație, cerere, căsătorie, nuntă… Foarte bine! Dar știi ce e foarte interesant? În relația anterioară spunea ani de zile că el nu vrea căsătorie, nu vrea familie, că este bine și așa. Când un bărbat spune asta, draga mea, te rog să îl crezi. El nu vrea căsătorie, el nu vrea familie, cel puțin nu cu tine! Nu sta, nu aștepta și nu îți irosi timpul sperând că el se va schimba. În timp ce tu stai lângă el, îl susții, îl iubești, iar el nu vrea să se căsătorească cu tine, vine altă femeie și în câteva luni de zile face tot ce nu voia cu tine”.

Ce răspuns a oferit Babs

Claudia Iosif a decis să intervină public și să lămurească speculațiile legate de relația pe care a avut-o cu Dorian Popa. Vedeta a negat ideea potrivit căreia artistul ar fi fost cel care nu își dorea căsătoria sau copiii.

„Vorbești fără să ai habar… Cea care nu a vrut căsătorie și copii am fost eu! De ce oare?!?”, i-a răspuns Babs, potrivit .

Mesajul ei a schimbat perspectiva multor urmăritori, mai ales că, de-a lungul anilor, mulți au crezut că Dorian Popa ar fi evitat ideea unei familii.

De ce nu au ajuns Dorian Popa și Babs la căsătorie

Deși relația lor părea una stabilă și solidă în ochii publicului, declarațiile făcute după despărțire au sugerat că între cei doi existau diferențe importante de viziune în ceea ce privește viitorul și viața de familie.

În timp ce Dorian Popa a făcut ulterior pasul către căsătorie, Babs a lăsat să se înțeleagă faptul că, în perioada în care formau un cuplu, ea nu își dorea să se căsătorească sau să aibă copii.

Astfel, reacția ei vine să contrazică una dintre cele mai răspândite teorii apărute după separarea celor doi.