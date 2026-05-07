B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Babs rupe tăcerea. De ce nu s-a căsătorit, de fapt, cu Dorian Popa. Motivul neașteptat, dezvăluit chiar de ea

Babs rupe tăcerea. De ce nu s-a căsătorit, de fapt, cu Dorian Popa. Motivul neașteptat, dezvăluit chiar de ea

Ana Maria
07 mai 2026, 15:37
Babs rupe tăcerea. De ce nu s-a căsătorit, de fapt, cu Dorian Popa. Motivul neașteptat, dezvăluit chiar de ea
Sursa foto: Instagram - @fan_page_dorian_popa_si_babs
Cuprins
  1. Cum au reacționat fanii după nunta lui Dorian Popa
  2. Ce răspuns a oferit Babs
  3. De ce nu au ajuns Dorian Popa și Babs la căsătorie

Claudia Iosif, cunoscută ca Babs, a reacționat după nunta lui Dorian Popa și a clarificat motivul pentru care nu au ajuns la căsătorie.

Relația dintre Dorian Popa și Claudia Iosif, cunoscută publicului drept Babs, a fost ani la rând una dintre cele mai comentate povești din showbizul românesc. După aproape 11 ani petrecuți împreună, cei doi s-au despărțit la finalul lui 2023, iar separarea lor a stârnit numeroase reacții în mediul online.

Între timp, artistul și-a refăcut viața sentimentală și, în 2026, a ajuns în fața altarului alături de Andreea. Evenimentul a readus automat în atenția fanilor și relația sa de lungă durată cu Babs.

Cum au reacționat fanii după nunta lui Dorian Popa

După apariția imaginilor și informațiilor legate de căsătoria artistului, Claudia Iosif a început să primească numeroase mesaje pe rețelele sociale. Mulți internauți au comparat relația actuală a lui Dorian Popa cu cea avută în trecut cu Babs și au tras propriile concluzii.

Unul dintre comentarii a devenit viral și a provocat reacția directă a fostei partenere a artistului.

„Dorian Popa a făcut, în sfârșit, nunta. În maximum un an a avut relație, cerere, căsătorie, nuntă… Foarte bine! Dar știi ce e foarte interesant? În relația anterioară spunea ani de zile că el nu vrea căsătorie, nu vrea familie, că este bine și așa. Când un bărbat spune asta, draga mea, te rog să îl crezi. El nu vrea căsătorie, el nu vrea familie, cel puțin nu cu tine! Nu sta, nu aștepta și nu îți irosi timpul sperând că el se va schimba. În timp ce tu stai lângă el, îl susții, îl iubești, iar el nu vrea să se căsătorească cu tine, vine altă femeie și în câteva luni de zile face tot ce nu voia cu tine”.

Ce răspuns a oferit Babs

Claudia Iosif a decis să intervină public și să lămurească speculațiile legate de relația pe care a avut-o cu Dorian Popa. Vedeta a negat ideea potrivit căreia artistul ar fi fost cel care nu își dorea căsătoria sau copiii.

„Vorbești fără să ai habar… Cea care nu a vrut căsătorie și copii am fost eu! De ce oare?!?”, i-a răspuns Babs, potrivit Click!.

Mesajul ei a schimbat perspectiva multor urmăritori, mai ales că, de-a lungul anilor, mulți au crezut că Dorian Popa ar fi evitat ideea unei familii.

De ce nu au ajuns Dorian Popa și Babs la căsătorie

Deși relația lor părea una stabilă și solidă în ochii publicului, declarațiile făcute după despărțire au sugerat că între cei doi existau diferențe importante de viziune în ceea ce privește viitorul și viața de familie.

În timp ce Dorian Popa a făcut ulterior pasul către căsătorie, Babs a lăsat să se înțeleagă faptul că, în perioada în care formau un cuplu, ea nu își dorea să se căsătorească sau să aibă copii.

Astfel, reacția ei vine să contrazică una dintre cele mai răspândite teorii apărute după separarea celor doi.

Tags:
Citește și...
Eugenia Șerban a dezvăluit ce problemă a declanșat dependența fiului ei de droguri: „În perioada respectivă, era o chestie tabu”
Monden
Eugenia Șerban a dezvăluit ce problemă a declanșat dependența fiului ei de droguri: „În perioada respectivă, era o chestie tabu”
Ce i-a transmis Andreea Popescu lui Rareș Cojoc imediat după ce a devenit campion mondial
Monden
Ce i-a transmis Andreea Popescu lui Rareș Cojoc imediat după ce a devenit campion mondial
O cunoscută prezentatoare TV a dezvăluit în direct că a fost diagnosticată cu cancer: „Voi lua o pauză pentru tratament și operație”
Politică
O cunoscută prezentatoare TV a dezvăluit în direct că a fost diagnosticată cu cancer: „Voi lua o pauză pentru tratament și operație”
„Un om iubit poate repara răni”: Mesajul cu care Cabral s-ar fi dat de gol că s-a despărțit de Andreea Ibacka
Monden
„Un om iubit poate repara răni”: Mesajul cu care Cabral s-ar fi dat de gol că s-a despărțit de Andreea Ibacka
„Nu-mi place să fiu cicălit”: Ce viciu îi distruge lui Connect-R orice șansă la o relație
Monden
„Nu-mi place să fiu cicălit”: Ce viciu îi distruge lui Connect-R orice șansă la o relație
„Nu o să iau unul sărac, să-i dau bani de țigări”: Ramona Olaru a reacționat după presupusa despărțire de Steve Ant
Monden
„Nu o să iau unul sărac, să-i dau bani de țigări”: Ramona Olaru a reacționat după presupusa despărțire de Steve Ant
Heidi Klum a uimit la Met Gala 2026. Transformarea incredibilă în „statuie vie” a făcut senzație
Monden
Heidi Klum a uimit la Met Gala 2026. Transformarea incredibilă în „statuie vie” a făcut senzație
Lidia Fecioru spune secretul banilor. Detaliul din portofel care îți poate schimba norocul: „Nimic gol”
Monden
Lidia Fecioru spune secretul banilor. Detaliul din portofel care îți poate schimba norocul: „Nimic gol”
Ce spun Andrei Aradits despre revenirea la „Te cunosc de undeva” după zvonurile privind anularea show-ului
Monden
Ce spun Andrei Aradits despre revenirea la „Te cunosc de undeva” după zvonurile privind anularea show-ului
Ce face Theo Rose cu banii primiți din campaniile publicitare. Detaliul surprinzător care o dă de gol
Monden
Ce face Theo Rose cu banii primiți din campaniile publicitare. Detaliul surprinzător care o dă de gol
Ultima oră
16:46 - Răsturnare de situație. Ilie Bolojan, propus din nou prim-ministru? Ce plan are PNL după căderea Guvernului
16:25 - Ce se negociază în discuțiile informale de la Cotroceni. Kelemen Hunor, după întâlnirea cu Nicușor Dan: refacerea coaliției rămâne prima opțiune.
16:16 - Creșterea monedei euro provoacă panică. Românii se tem de ce este mai rău: „E chiar grav”
16:12 - Cutremur pe scena politică. Nicușor Dan, suspendat după demiterea lui Bolojan? Partidul Dianei Șoșoacă a început demersurile
16:02 - Gigel Știrbu detonează bomba în PNL: „Noua burghezie politică a transformat România într-un feudalism modern!
15:58 - AUR adoptă poziția partidului responsabil. Președintele Nicușor Dan îndemnat să desemneze un premier
15:37 - Donald Trump a lansat noua strategie antiteroristă. Care sunt principalele amenințări la adresa SUA
15:33 - Nereguli la o casă de amanet din Timișoara. Inspectorii antifraudă au confiscat aproape 18 kilograme de aur
15:19 - Grindeanu se laudă după căderea lui Bolojan: „Economia respiră din nou!” Șeful PSD susține că investitorii au aplaudat plecarea fostului premier
15:10 - Vom avea parte de o răsturnare de situație? Ce a anunțat Ilie Bolojan despre revenirea PNL la guvernare