B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Gigel Știrbu detonează bomba în PNL: „Noua burghezie politică a transformat România într-un feudalism modern!

Gigel Știrbu detonează bomba în PNL: „Noua burghezie politică a transformat România într-un feudalism modern!

Adrian A
07 mai 2026, 16:02
Gigel Știrbu detonează bomba în PNL: „Noua burghezie politică a transformat România într-un feudalism modern!
sursa foto: Facebook/Gigel Știrbu
Cuprins
  1. Gigel Știrbu: „Lux insolent din salarii de stat”
  2. Baronii locali, noua nobilime a României
  3. „Românii nu mai cer promisiuni. Cer decență”

Deputatul PNL Gigel Știrbu lansează una dintre cele mai dure radiografii ale clasei politice din ultimii ani, acuzând existența unei adevărate „noi burghezii” formate exclusiv din politicieni și privilegiați ai sistemului bugetar, rupți complet de realitatea românilor care muncesc și își plătesc taxele.

Gigel Știrbu: „Lux insolent din salarii de stat”

Într-o declarație extrem de tranșantă, liberalul susține că România este dominată de o castă politică ce și-a construit averi spectaculoase fără să fi produs vreodată valoare în economia reală.

Știrbu vorbește despre reședințe opulente, proprietăți exorbitante și stiluri de viață care sfidează orice explicație logică raportată la carierele publice declarate ale multor lideri politici.

„Cetățeanul care muncește onest, care produce valoare, care își plătește taxele și își duce existența între rate, facturi și nesiguranță economică privește astăzi, cu o revoltă legitimă, către o castă politică desprinsă complet de condiția oamenilor obișnuiți.
O castă care, paradoxal, și-a construit averi spectaculoase exclusiv în interiorul aparatului de stat. Aceiași oameni care au traversat decenii întregi de politică fără să fi creat vreodată ceva în economia reală afișează astăzi un lux insolent: reședințe opulente, proprietăți exorbitante, stiluri de viață incompatibile cu biografiile lor profesionale declarate.
Iar această contradicție a devenit intolerabilă pentru o societate care resimte zilnic presiunea fiscală, inflația și degradarea perspectivei sociale.
Și mai grav este faptul că acest model nu reprezintă excepția, ci regula unui sistem consolidat în aproape fiecare județ al României.
În jurul administrației publice s-au coagulat, în ultimele decenii, adevărate structuri de putere locală — baronate politico-administrative care au confiscat instituții, resurse, influență și destine colective.”, scrie deputatul liberal.

Baronii locali, noua nobilime a României

Gigel Știrbu merge și mai departe și descrie administrația publică drept un sistem de „feudalism modern”, în care funcțiile au devenit proprietăți personale, iar instituțiile statului – simple anexe de partid.

El acuză formarea unor baronate politico-administrative în aproape fiecare județ, structuri care au confiscat resurse, influență și destine colective.

„Mulți dintre acești oameni au pătruns în politică fără consistență intelectuală, fără anvergură profesională și fără o minimă legitimitate meritocratică. Unii au intrat în viața publică într-o manieră aproape anecdotică, împinși înainte de obediență, de rețele de influență și de mecanismele unui partid-stat perpetuat sub alte forme.
Educația și-au completat-o ulterior. Autoritatea au primit-o înaintea competenței. Iar puterea au transformat-o într-un instrument de dominație personală și de perpetuare a privilegiilor.
Astfel, în multe zone ale țării, administrația nu mai funcționează în logica serviciului public, ci în logica feudalismului modern: funcțiile devin proprietăți, instituțiile devin anexe de partid, iar cetățeanul este redus la condiția de contribuabil captiv.
În clipa în care România a încercat, timid, să iasă din acest cerc vicios si a scos in fata,poate ultima figura credibila si nealterata de mâzga politica a ultimilor aproape 4 decenii, reacția sistemului a fost instantanee și aproape instinctivă chemandu-si toti discipolii din toata fauna doctrinara sa-l anihileze.”, transmite Știrbu.

„Românii nu mai cer promisiuni. Cer decență”

Finalul declarației este un atac direct la adresa actualei clase politice, despre care Știrbu spune că nu mai poate livra nici măcar lucrurile de bază: decență, măsură și respect autentic pentru cetățeni.

„ Toate aceste structuri și-au suspendat conflictele de fațadă. Doctrinele au devenit irelevante. Divergențele publice au dispărut peste noapte. Pentru că există un moment în care întreaga nomenclatură politică se solidarizează fără ezitare: acela în care propriile privilegii sunt amenințate.

De aceea, eliminarea lui Ilie Bolojan din centrul executiv al puterii nu reprezintă doar un episod politic conjunctural. Ea are valoarea unui reflex de autoapărare al unui sistem care percepe eficiența, disciplina administrativă și criteriul performanței drept amenințări existențiale.
În realitate, marea fractură a României contemporane nu mai este una ideologică. Nu mai separă stânga de dreapta. Nu mai separă doctrinele sau siglele electorale.
Ci separă două lumi radical diferite: România celor care muncesc și susțin această țară prin efort personal, și România celor care au transformat statul într-o sursă de acumulare, influență și impunitate.
Iar nicio societate nu poate rezista indefinit atunci când privilegiul devine ostentativ, iar meritul este împins la periferie.
Românii nu mai solicită promisiuni grandioase. Nu mai așteaptă miracole politice.
Solicită ceva infinit mai simplu și, tocmai de aceea, infinit mai greu de oferit de actuala clasă politică: decență, măsură, bun-simț, și respect autentic pentru cei în numele cărora pretind că guvernează.”, încheie deputatul liberal
Tags:
Citește și...
Răsturnare de situație. Ilie Bolojan, propus din nou prim-ministru? Ce plan are PNL după căderea Guvernului
Politică
Răsturnare de situație. Ilie Bolojan, propus din nou prim-ministru? Ce plan are PNL după căderea Guvernului
Ce se negociază în discuțiile informale de la Cotroceni. Kelemen Hunor, după întâlnirea cu Nicușor Dan: refacerea coaliției rămâne prima opțiune.
Politică
Ce se negociază în discuțiile informale de la Cotroceni. Kelemen Hunor, după întâlnirea cu Nicușor Dan: refacerea coaliției rămâne prima opțiune.
Cutremur pe scena politică. Nicușor Dan, suspendat după demiterea lui Bolojan? Partidul Dianei Șoșoacă a început demersurile
Politică
Cutremur pe scena politică. Nicușor Dan, suspendat după demiterea lui Bolojan? Partidul Dianei Șoșoacă a început demersurile
AUR adoptă poziția partidului responsabil. Președintele Nicușor Dan îndemnat să desemneze un premier
Politică
AUR adoptă poziția partidului responsabil. Președintele Nicușor Dan îndemnat să desemneze un premier
Grindeanu se laudă după căderea lui Bolojan: „Economia respiră din nou!” Șeful PSD susține că investitorii au aplaudat plecarea fostului premier
Politică
Grindeanu se laudă după căderea lui Bolojan: „Economia respiră din nou!” Șeful PSD susține că investitorii au aplaudat plecarea fostului premier
Vom avea parte de o răsturnare de situație? Ce a anunțat Ilie Bolojan despre revenirea PNL la guvernare
Politică
Vom avea parte de o răsturnare de situație? Ce a anunțat Ilie Bolojan despre revenirea PNL la guvernare
Diana Șoșoacă refuză expertiza psihiatrică și atacă dur procurorii: „Ei o să ajungă la casa de nebuni”
Politică
Diana Șoșoacă refuză expertiza psihiatrică și atacă dur procurorii: „Ei o să ajungă la casa de nebuni”
Mesajul lui Ilie Bolojan pentru liberali. Radiografia partidului făcută de șeful PNL. Vrea să îi tragă pe liberali în opoziție
Politică
Mesajul lui Ilie Bolojan pentru liberali. Radiografia partidului făcută de șeful PNL. Vrea să îi tragă pe liberali în opoziție
Avertizare S&P Global Ratings. Ruperea coaliției și prelungirea crizei politice crește riscul de retrogradare
Politică
Avertizare S&P Global Ratings. Ruperea coaliției și prelungirea crizei politice crește riscul de retrogradare
Nicușor Dan continuă consultările la Cotroceni. Primul a ajuns Kelemen Hunor. Urmează Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan
Politică
Nicușor Dan continuă consultările la Cotroceni. Primul a ajuns Kelemen Hunor. Urmează Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan
Ultima oră
16:46 - Răsturnare de situație. Ilie Bolojan, propus din nou prim-ministru? Ce plan are PNL după căderea Guvernului
16:25 - Ce se negociază în discuțiile informale de la Cotroceni. Kelemen Hunor, după întâlnirea cu Nicușor Dan: refacerea coaliției rămâne prima opțiune.
16:16 - Creșterea monedei euro provoacă panică. Românii se tem de ce este mai rău: „E chiar grav”
16:12 - Cutremur pe scena politică. Nicușor Dan, suspendat după demiterea lui Bolojan? Partidul Dianei Șoșoacă a început demersurile
15:58 - AUR adoptă poziția partidului responsabil. Președintele Nicușor Dan îndemnat să desemneze un premier
15:37 - Donald Trump a lansat noua strategie antiteroristă. Care sunt principalele amenințări la adresa SUA
15:37 - Babs rupe tăcerea. De ce nu s-a căsătorit, de fapt, cu Dorian Popa. Motivul neașteptat, dezvăluit chiar de ea
15:33 - Nereguli la o casă de amanet din Timișoara. Inspectorii antifraudă au confiscat aproape 18 kilograme de aur
15:19 - Grindeanu se laudă după căderea lui Bolojan: „Economia respiră din nou!” Șeful PSD susține că investitorii au aplaudat plecarea fostului premier
15:10 - Vom avea parte de o răsturnare de situație? Ce a anunțat Ilie Bolojan despre revenirea PNL la guvernare