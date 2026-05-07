Avertizare S&P Global Ratings. Ruperea coaliției și prelungirea crizei politice crește riscul de retrogradare

Adrian Teampău
07 mai 2026, 11:44
Sursă foto: Agerpres
S&P Global Ratings a avertizat că ruperea coaliției de guvernare și prelungirea crizei politice după demiterea guvernului Bolojan crește riscul de retrogradare pentru România. 

Ce riscuri fiscale identifică S&P Global Ratings?

Karen Vartapetov reprezentantul agenției de rating a declarat că demiterea guvernului condus de Ilie Bolojan ar putea complica negocierile pe bugetul din 2027. Oficialul S&P Global Ratings a argumentat că este nevoie de stabilitate guvernamentală pentru pentru a convinge că România are capacitatea de a angaja şi implementa măsuri de consolidare fiscală necesare pentru reducerea deficitului.

„Acest lucru este important, deoarece angajamentul României de a reduce deficitele fiscale implică măsuri suplimentare de consolidare în următorii ani”, a reamintit Karen Vartapetov analist principal pentru ratingurile suverane din Europa Centrală şi de Est şi CSI în cadrul S&P Global Ratings.

După moțiunea de cenzură care a dus la căderea guvernului, PNL și USR au decis că nu vor mai guverna alături de PSD, inițiator al moțiunii, alături de AUR. Deși președintele Nicușor Dan a insistat că această criză politică trebuie încheiată rapid pentru a reduce consecințele negative asupra economiei, politicienii PNL și USR din jurul lui Ilie Bolojan pariază pe o prelungire a acesteia, cu toate riscurile ce decurg de aici.

Ca soluție pentru revenirea la guvernare, politicienii celor două partide insistă pe un guvern minoritar, condus de Bolojan, susținut din parlamnt de o grupare de traseiști politici. Or, o asemenea soluție este departe de a asigura stabilitatea solicitată de agenția de rating. Un astfel de guvern va deveni victimă șantajului parlamentarilor susținători, care vor cere tot mai multe privilegii și beneficii în schimbul votului, după precedentul UNPR.

Avertismentul agenției de rating

Avertismentele de retrogradare ale S&P Global Ratings pentru  ratingurile de credit ale Ungariei şi României reflectă riscul fiscal cu care se confruntă cele două ţări, a transmis agenţia de rating pentru Reuters. De mai mulți ani, aceste problemele de fiscalitate reprezintă principalii factori de risc pentru ratingurile de credit suveran din Europa Centrală şi de Est (CEE), a declarat Karen Vartapetov,

Astfel, impactul stagflaţionist al şocului global al preţurilor la energie, împreună cu măsurile de sprijin legate de energie, vor pune probabil presiune suplimentară asupra poziţiilor fiscale. Acestea sunt deja afectate de cheltuielile ridicate pentru apărare şi de transferurile sociale generoase.

„Perspectivele noastre negative pentru Ungaria şi România, precum şi recenta retrogradare a ratingurilor de credit ale Slovaciei reflectă clar aceste riscuri”, a punctat Vartapetov.

