Cutremur pe scena politică. Nicușor Dan, suspendat după demiterea lui Bolojan? Partidul Dianei Șoșoacă a început demersurile

Ana Maria
07 mai 2026, 16:12
Președintele Nicușor Dan. Sursa foto: Nicușor Dan / X
Cuprins
  1. Se pregătește suspendarea lui Nicușor Dan? Ce a anunțat S.O.S. România
  2. Se pregătește suspendarea lui Nicușor Dan? În ce condiții poate fi suspendat președintele României
  3. Cum a reacționat Nicușor Dan
  4. Ce efecte ar putea avea o nouă criză politică

Se pregătește suspendarea lui Nicușor Dan? Criza politică din România riscă să intre într-o nouă etapă tensionată după ce SOS România, partidul condus de Diana Șoșoacă, a anunțat oficial inițierea procedurii de suspendare a președintelui Nicușor Dan.

Demersul vine la doar câteva zile după adoptarea moțiunii de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan și amplifică scenariul unei instabilități politice fără precedent în ultimele luni. În acest context, România ar putea ajunge din nou în situația de a avea atât un Guvern interimar, cât și un președinte interimar, într-un moment sensibil inclusiv din punct de vedere economic.

Se pregătește suspendarea lui Nicușor Dan? Ce a anunțat S.O.S. România

Partidul SOS România susține că inițiativa de suspendare a lui Nicușor Dan este „un demers ferm, asumat şi necesar” și afirmă că nu va permite confiscarea politică a proiectului de către alte formațiuni.

Partidul S.O.S. România anunţă că iniţiază procedura politică şi constituţională pentru destituirea lui Nicuşor Dan din funcţia de preşedinte al României. S.O.S. România consideră că România nu mai poate fi ţinută captivă de un regim care ignoră voinţa poporului, adânceşte criza politică şi economică şi sfidează interesul naţional”, a precizat Diana Şoşoacă pe Facebook, într-un comunicat atribuit Biroului de Presă al partidului.

Anunțul vine pe fondul entuziasmului creat în tabăra suveranistă după votul masiv obținut la moțiunea de cenzură susținută de PSD, AUR și PACE.

Se pregătește suspendarea lui Nicușor Dan? În ce condiții poate fi suspendat președintele României

Procedura de suspendare a șefului statului este prevăzută în Articolul 95 din Constituția României, potrivit Bugetul.ro, și poate fi declanșată doar în cazul unor presupuse fapte grave prin care sunt încălcate prevederile constituționale.

Potrivit Constituției:

„(1) În cazul săvârşirii unor fapte grave prin care încalcă prevederile Constituţiei, Preşedintele României poate fi suspendat din funcţie de Camera Deputaţilor şi de Senat, în şedinţă comună, cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor, după consultarea Curţii Constituţionale.”

Pentru inițierea procedurii este nevoie de semnăturile a cel puțin o treime dintre parlamentari, iar dacă suspendarea este aprobată în Parlament, în maximum 30 de zile trebuie organizat un referendum pentru demiterea președintelui.

Cum a reacționat Nicușor Dan

Cu doar câteva zile înainte de anunțul făcut de SOS România, Nicușor Dan declara că nu se teme de o eventuală suspendare și susținea că nu a încălcat Constituția. În același timp, însă, mai multe voci din spațiul politic avertizează că actuala majoritate formată în jurul moțiunii de cenzură ar putea încerca și suspendarea șefului statului.

Independentul Nicu Ștefănuță afirma, miercuri, că cele 281 de voturi obținute la moțiunea de cenzură arată existența unei alianțe politice pe care a numit-o „coaliția Georgescu”.

Cu tot respectul, Nicuşor Dan nu este Traian Băsescu şi nu va rezista unei suspendări”, a declarat acesta.

Ce efecte ar putea avea o nouă criză politică

O eventuală suspendare a președintelui, suprapusă peste instabilitatea creată după căderea Guvernului Bolojan, ar putea genera noi tensiuni politice și economice.

Analiștii avertizează deja că incertitudinea politică afectează cursul valutar, încrederea investitorilor și negocierile legate de reformele asumate de România prin PNRR. În următoarele zile vom afla dacă partidele suveraniste reușesc să strângă sprijinul parlamentar necesar pentru a transforma anunțul politic într-o procedură concretă de suspendare.

