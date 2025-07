Ce se va întâmpla cu sporurile magistraților? Ministrul Justiției: „Trebuie să facem o lege a salarizării limpede”

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a comentat marți seara, într-o intervenție pentru emisiunea News Pass situația sporurilor magistraților. Mai multe critici au apărut în spațiul public cu privire la faptul că sporurile magistraților se adaugă la salariul de bază brut lunar, iar baza de calcul pentru pensia de serviciu include atât salariul de bază brut lunar, cât și sporurile avute în ultima lună de activitate înainte de pensionare.

Ministrul Justiției a precizat că pensia magistraților nu trebuie să depășească salariul net aflat în plată: “Este o mare inechitate și trebuie să ne asigurăm că nu se întâmplă”, a precizat ministrul.

Acesta a subliniat de asemenea, că legislația trebuie modificată astfel încât să creeze stabilitate în sistemul de Justiție:

„Trebuie să avem o discuție foarte serioasă. Pentru a reuși să ajungem la acele norme care să fie foarte clare, care să fie foarte stabile și care să nu mai fie nevoie să fie schimbate la un an sau doi ani și să creeze în felul ăsta o instabilitate sistemică, o instabilitate generală și acest lucru trebuie să ne preocupe în România pentru toate domeniile.

Există și o legitimitate a pozițiilor celor care spun: bine, dar în 2022 am adoptat niște legi, în 2023 am venit și am modificat la 60 de ani cu etapizare, în 2025 apare iarăși această discuție. Pe de altă parte este legitimă și preocuparea societății care spune: da, dar nu trebuie să percepem că cineva are privilegii sau cineva lucrează mai puțin decât noi ceilalți sau se alătură mai puțin efortului colectiv pentru progresul societății și pentru a acoperi aceste situații dificile. Important este să găsim acele norme care să asigure perfecta stabilitate și să nu mai fie modificate foarte mult timp de acum înainte”.

Ministrul Justiției a mai precizat că pentru a rezolva problema sporurilor este necesară o lege a salarizării clară:

“Toată această poveste cu sporurile a fost destul de sinuasă și ea. Am avut niște legi de salarizare, apoi a venit legea din 2017 și aceea nu s-a aplicat pentru că a ultractivat o componentă a legilor anterioare. S-a ajuns la procese foarte multe în isntanțele de judecată care au dezlegat aceste raporturi de salarizare bănești.

Ce trebuie să facem? O lege a salarizării limpede, clară. Sporurile acestea să fie integrate în indemnizație, să rămână eventual doar un singur spor care este efectiv în legătură cu natura activității desfășurate”.