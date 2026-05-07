Acasa » Politică » Ilie Bolojan și Dominic Fritz au bătut palma. Ce decizie au luat și ce mesaj comun au transmis după discuțiile cu Nicușor Dan: „O facem pentru România”

Ana Maria
07 mai 2026, 21:33
Sursa foto: Facebook / @Ilie Bolojan﻿
Cuprins
  1. Ce au transmis Ilie Bolojan și Dominic Fritz, după căderea Guvernului
  2. Ce discuții au avut Bolojan și Fritz cu Nicușor Dan
  3. Bolojan și Fritz au bătut palma. Ce semnal politic transmit PNL și USR

Bolojan și Fritz au bătut palma. Premierul interimar Ilie Bolojan și liderul USR, Dominic Fritz, au transmis joi seară un mesaj comun, în care anunță că PNL și USR vor colabora și își vor coordona acțiunile după căderea Guvernului în urma moțiunii de cenzură votate de PSD și AUR.

Mesajul a fost publicat simultan pe paginile oficiale de Facebook ale celor doi lideri politici, cu puțin înainte de ora 21.00, după o zi marcată de consultări și negocieri informale la Palatul Cotroceni.

Ce au transmis Ilie Bolojan și Dominic Fritz, după căderea Guvernului

În mesajul comun, liderii PNL și USR susțin că răspunsul la actuala criză politică trebuie să fie cooperarea dintre partidele „reformiste și responsabile”.

„Răspunsul nostru la acțiunea distructivă a PSD împotriva bunei guvernări și la colaborarea dintre PSD și AUR în Parlament, este cooperarea forțelor politice reformiste și responsabile.

Astăzi, Partidul Național Liberal și Uniunea Salvați România, prin președinții lor, își asumă un angajament pentru a apăra direcția de reformă și corectitudine pe care ne-am întemeiat guvernarea comună.

În urma unei discuții deschise, am convenit să ne coordonăm pașii următori în fața acestei crize provocate artificial, în Parlament, în Guvernul interimar și la consultările de la Palatul Cotroceni.

Nu mai putem accepta argumentul unei false stabilități care să acopere blocarea reformelor și risipirea banului public.

Colaborarea noastră este garanția că modernizarea instituțiilor, onestitatea în funcția publică și realizarea investițiilor strategice vor rămâne pe agenda țării.

Nu facem acest lucru pentru partidele noastre. O facem pentru România.”, este mesajul publicat de cei doi lideri politici, pe Facebook.

Ce discuții au avut Bolojan și Fritz cu Nicușor Dan

Mesajul comun vine la scurt timp după ce Ilie Bolojan a mers la Palatul Cotroceni pentru o discuție informală cu președintele Nicușor Dan, în contextul negocierilor privind formarea unei noi majorități parlamentare.

Și Dominic Fritz a avut, cu o zi înainte, consultări informale cu șeful statului.

Discuțiile au loc după ce Guvernul Bolojan a fost demis prin moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR, vot care a dus la ruperea actualei coaliții de guvernare și la deschiderea negocierilor pentru un nou Executiv.

Bolojan și Fritz au bătut palma. Ce semnal politic transmit PNL și USR

Prin mesajul comun, PNL și USR încearcă să transmită că rămân pe aceeași linie politică și că vor continua colaborarea în actualul context de instabilitate.

Totodată, atacurile directe la adresa PSD și referirile la „colaborarea dintre PSD și AUR” arată că liberalii și USR încearcă să contureze un pol politic pro-reformă și pro-occidental în jurul consultărilor de la Cotroceni.

Mesajul apare și în contextul în care PNL a anunțat oficial că nu mai dorește refacerea unei coaliții cu PSD, iar în spațiul public sunt discutate mai multe variante de guvern minoritar sau de reconstruire a unei majorități parlamentare.

Dominic Fritz a explicat ce presupune, mai exact, acordul PNL-USR: „Cred că e direcția bună, mulți îmi spun asta". Atac direct către Simion
