Acasa » Politică » Bolojan, întrebat dacă Guvernul ia în calcul să scadă acciza la carburanți: „E bine să fim rezervați, să nu acționăm ca niște piromani economici” (VIDEO)

Bolojan, întrebat dacă Guvernul ia în calcul să scadă acciza la carburanți: „E bine să fim rezervați, să nu acționăm ca niște piromani economici” (VIDEO)

Traian Avarvarei
12 mart. 2026, 23:52
Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Bolojan: Preţurile la benzinării au crescut, dar într-o manieră ponderată
  2. Bolojan: O scădere de acciză îți poate garanta creșterea unui adaos comercial

Premierul Ilie Bolojan (PNL) a dat de înțeles că Guvernul nu va reduce accizele la carburant pentru a compensa creșterile de preţuri de pe pieţele internaţionale, care produc efecte și în piața noastră. Premierul a punctat că „nu neapărat o scădere de acciză îți garantează o scădere de prețuri, ci îți poate garanta creșterea unui adaos comercial”. Autorităţile trebuie să fie „cât se poate de realiste şi corecte” cu oamenii, a mai precizat Bolojan.

Bolojan: Preţurile la benzinării au crescut, dar într-o manieră ponderată

„În ce priveşte ţiţeiul şi derivatele, motorină şi benzină, noi importăm peste două treimi din cantitate, cea mai mare parte e din importuri. Având în vedere creşterile de preţuri de pe pieţele internaţionale – la ţiţei 40-50%, la motorină creşteri chiar mai mari, la benzină creşteri mai mici – dacă facem o comparaţie cu ce se întâmplă în piaţa noastră. vedem că preţurile la benzinării au crescut, e adevărat, dar într-o manieră ponderată”, a declarat Ilie Bolojan, la finalul ședinței de guvern de joi.

Premierul a precizat apoi că cu cât războiul din Orientul Mijlociu se prelungește mai mult, cu atât efectele vor fi mai mari și mai dificil de prevăzut.

„Dacă în zilele următoare vom constata că există o dinamică a acestor preţuri care se duce în continuare în creştere, vom analiza măsurile pe care le putem lua, care ar putea limita – dar nu anula, pentru că nu putem face acest lucru – aceste creşteri, în aşa fel încât ele să fie suportabile pentru români şi pentru economia noastră”, a continuat acesta.

Bolojan: O scădere de acciză îți poate garanta creșterea unui adaos comercial

Întrebat dacă Guvernul va lua în calcul o scădere a accizei, Ilie Bolojan a răspuns: „Nu-mi place să speculez, că în astfel de situații e bine să fim rezervați, să nu acționăm ca niște piromani economici. Ce putem să facem va fi în limita spațiului fiscal pe care îl avem, la modul cinstit și corect, pe de o parte. Pe de altă parte, analizând ce au făcut celelalte țări, trebuie să vedem unde au fost efecte și care sunt măsurile care, aplicate la realitățile noastre, ar genera efecte de frânare a prețurilor, că nu neapărat o scădere de acciză îți garantează o scădere de prețuri, ci îți poate garanta creșterea unui adaos comercial”.

