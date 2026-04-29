Ninsori surprinzătoare la final de aprilie în România. Cum se schimbă vremea până de 1 Mai (VIDEO)

Iulia Petcu
29 apr. 2026, 22:32
Sursa Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Unde a nins
  2. Ce spun meteorologii despre acest episod
  3. Cum va arăta vremea în zilele următoare

România traversează un episod neobișnuit de vreme rece pentru finalul lunii aprilie, iar în unele zone au apărut ninsori. Meteorologii avertizează că temperaturile scad accentuat, iar diferențele față de normalul perioadei sunt semnificative.

Unde a nins

Potrivit imaginilor distribuite de pagina Meteoplus, miercuri seara a nins abundent în zona localității Bălan, din județul Harghita. Peisajul a devenit rapid unul de iarnă, deși calendarul indică ultimele zile din aprilie.

Localitatea Bălan, cunoscută în trecut ca oraș minier până la închiderea exploatării în 2006, are aproximativ 5.400 de locuitori, potrivit HotNews.

Ce spun meteorologii despre acest episod

Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare valabilă în intervalul 29 aprilie – 2 mai. Specialiștii anunță o răcire accentuată în toată țara începând de miercuri. Joi și vineri, vremea va fi deosebit de rece pentru această perioadă, cu valori mai mici chiar și cu 8 până la 12 grade față de mediile multianuale. Pentru început de mai, abaterea este una remarcabilă.

Pe timpul nopții, în jumătatea de nord a țării va apărea local bruma, iar izolat fenomenul se poate extinde și în alte regiuni.

Cum va arăta vremea în zilele următoare

Până sâmbătă, meteorologii estimează perioade cu ploi mai ales în sudul și estul țării, unde cantitățile de apă pot depăși local 20 l/mp. Instabilitatea atmosferică rămâne prezentă.

La munte, dar și în unele zone deluroase din Moldova, estul și sud-estul Transilvaniei, sunt așteptate precipitații mixte. La peste 1.400 de metri altitudine, ninsorile vor predomina și se poate depune strat nou de zăpadă.

Vântul va sufla mai tare în mare parte din țară, cu viteze de 40–45 km/h, iar la munte rafalele pot trece de 70 km/h.

