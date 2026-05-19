Sondaj: România, ruptă în două după moțiunea de cenzură. Aproape jumătate dintre români cred că țara va merge mai rău

Moțiunea de cenzură care a dus la căderea Guvernului condus de Ilie Bolojan a împărțit România în două tabere aproape egale, potrivit celui mai nou sondaj INSCOP Research. Aproape jumătate dintre români consideră că moțiunea de cenzură a fost un act politic inutil care va agrava situația țării, în timp ce aproape aceeași proporție vede demersul PSD și AUR drept unul necesar, care poate îmbunătăți situația României.

Cum văd românii moțiunea de cenzură

Întrebarea privind utilitatea moțiunii de cenzură relevă o divizare aproape egală a societății.

48,6% cred că a fost „un act inutil care va înrăutăți lucrurile în România”

44% cred că a fost „un act politic necesar care va îmbunătăți lucrurile”

7,4% nu știu sau nu răspund

Datele arată însă diferențe uriașe între electoratele principalelor partide.

Consideră că moțiunea va înrăutăți situația:

88% dintre votanții PNL

92% dintre votanții USR

Consideră că moțiunea va îmbunătăți situația:

69% dintre votanții PSD

74% dintre votanții AUR

De ce a căzut Guvernul Bolojan: două realități complet diferite

Sondajul a măsurat și percepția românilor privind motivele reale ale înlăturării Guvernului Bolojan.

57,8% spun că Guvernul a fost înlăturat din cauza creșterii taxelor și a gestionării defectuoase a economiei

33,6% cred că Executivul a fost dat jos pentru că a încercat să reducă privilegiile, corupția și cheltuielile inutile din sectorul public

6,8% nu știu sau nu pot aprecia

1,8% nu răspund

Și la această întrebare ruptura politică este aproape totală.

Cred că Guvernul Bolojan a fost înlăturat pentru reforme și reducerea privilegiilor:

87% dintre votanții PNL

85% dintre votanții USR

Cred că Executivul a căzut din cauza taxelor și a economiei:

83% dintre votanții PSD

84% dintre votanții AUR

Potrivit INSCOP, percepția că a fost înlăturat pentru că a încercat să reducă privilegiile este mai puternică în rândul:

votanților PNL și USR

persoanelor cu studii superioare

locuitorilor din București și urbanul mare

angajaților din sectorul public

În schimb, explicația legată de taxe și economie este dominantă în rândul:

votanților PSD și AUR

tinerilor sub 30 de ani

persoanelor cu educație primară

74,5% dintre români sunt îngrijorați de situația politică

arată un nivel foarte ridicat de anxietate socială și politică.

43,7% dintre români se declară „foarte îngrijorați”

30,8% spun că sunt „destul de îngrijorați”

9,7% sunt „destul de puțin îngrijorați”

14,3% se declară „foarte puțin sau deloc îngrijorați”

1,5% nu știu sau nu răspund

În total, 74,5% dintre români spun că sunt foarte sau destul de îngrijorați de situația politică actuală.

Chiar dacă opiniile despre moțiune diferă radical, alegătorii principalelor partide sunt aproape unanimi într-o singură privință: situația politică este gravă.

Procentul celor „foarte” sau „destul” de îngrijorați:

84% dintre votanții USR

78% dintre votanții AUR

75% dintre votanții PSD

71% dintre votanții PNL

Potrivit cercetării, sunt mai îngrijorați decât media:

votanții USR

femeile

persoanele peste 60 de ani

angajații din sectorul privat

La polul opus, cei mai puțin îngrijorați sunt:

votanții PNL

tinerii sub 30 de ani

angajații la stat

Metodologia sondajului

Barometrul Informat.ro – INSCOP Research a fost realizat în perioada 11-14 mai 2026 prin interviuri telefonice CATI.