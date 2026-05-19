Firma de avocatură a consilierului Oanei Gheorghiu, plătită de Guvern pentru consultanță în programul SAFE

Un nou scandal lovește Guvernul după apariția informațiilor potrivit cărora o casă de avocatură din Germania, la care activează fostul deputat PNL Cristian Băcanu — în prezent consilier onorific al vicepremierului Oana Gheorghiu — ar fi primit bani pentru servicii de consultanță în programul SAFE.

19.000 de euro pentru omul Oanei Gheorghiu

Potrivit , firma de avocatură CMS ar fi emis facturi pentru „asistență în negocierea unor acorduri de cooperare industrială” în cadrul programului european SAFE. Cristian Băcanu, fost parlamentar liberal și apropiat al conducerii PNL, lucrează în cadrul acestei firme și ocupă simultan poziția de consilier onorific al vicepremierului.

Factura, datată 13 mai 2026, și prezentată de Antena 3 CNN, arată că beneficiarul serviciilor este Cancelaria prim-ministrului Ilie Bolojan, iar suma plătită pentru o săptămână de consultanță juridică (22–30 aprilie 2026) este de 95.257 de lei, adică peste 19.000 de euro. Serviciile sunt descrise drept asistență în negocierea unor acorduri de cooperare industrială aferente programului SAFE.

, destinat finanțării unor proiecte industriale, este unul de amploare, cu fonduri de ordinul zecilor de miliarde de euro, o parte semnificativă fiind direcționată către compania germană Rheinmetall.

Programul SAFE era deja în proces de dezbatere în Parlament în acea perioadă. Totodată apare întrebarea ce tip de consultanță a fost prestat într-un interval atât de scurt.

Scandalul Schwarz Digits a amplificat tensiunile

În paralel, vicepremierul Oana Gheorghiu s-a confruntat și cu acuzații privind presupuse intervenții în favoarea grupului german Schwarz. Scandalul a izbucnit după apariția unor emailuri trimise de vicepremier către ADR și STS, în care aceasta solicita informații despre interesul instituțiilor pentru soluțiile tehnologice dezvoltate de Schwarz Digits, divizia IT a grupului german.

Fostul șef al Autorității pentru Digitalizarea României, Dragoș Vlad, a susținut public că vicepremierul ar fi căutat „soluții” pentru compania germană și a sugerat existența unor presiuni exercitate asupra instituțiilor statului.

În apărarea sa, Oana Gheorghiu a afirmat că întâlnirile cu reprezentanții Schwarz au fost oficiale și transparente, iar emailurile trimise reprezentau doar solicitări de follow-up după discuții tehnice organizate la Palatul Victoria.

”Eu am participat la deschidere, maximum o oră. Restul au fost discuții tehnice între specialiști. De ce grupul Schwartz? Peste 600.000 de locuri de muncă în România și unul dintre pionierii ecosistemului digital european, orientat către suveranitate digitală.

Un proiect din care România ar trebui să facă parte. Pe 12 februarie am trimis un email participanților (specialiștii instituțiilor statului au fost la discuțiile tehnice, nu eu) pentru a afla concluziile întâlnirilor și oportunitățile pentru România. Atât. Un email în care cer informații despre o întâlnire publică și transparentă”, a explicat vicepremierul Oana Gheorghiu.