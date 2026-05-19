Consultările de la Cotroceni, convocate de , pentru desemnarea unui viitor nu au dus la nici un deznodământ. Din primele discuții cu delegațiile participante nu pare să se contureze vreun posibil compromis.

De altfel, Kelemen Hunor, liderul UDMR, a declarat că va fi nevoie de mai multe runde de discuții până se va ajunge la o formulă de . Acest lucru se datorează, în special, Ilie Bolojan care face antijoc cu gândul la prezidențialele din 2030.

Consultările de la Cotroceni nu duc la nici un compromis

, susținut și încurajat de o campanie intensă de propagandă, este inflexibil în negocierile pentru formarea unui guvern. Dacă înainte de moțiunea de cenzură se dădea îngrijorat de soarta țării, a PNRR și SAFE, acum, odată cu scaunul de premier, pare că și-a pierdut interesul și pentru „salvarea țării noastre”. Așa se face că în toate mesajele publice exclude orice formulă de compromis care să ducă la încheierea crizei politice.

Deși vorbește despre PSD, este evident că războiul premierului demis este cu președintele Nicușor Dan. De alttfel a declanșat conflictul cu șeful statului încă de la începutul mandatului, atacându-l și căutând să-l provoace prin diverși proxi. Neținând cont de promisiunea făcută de Nicușor Dan în campania electorală, imediat ce a fost numit, Ilie Bolojan a anunțat mărirea TVA, pe care a prezentat-o drept singură soluție.

Nimeni nu l-a mai întrebat pe șeful statului ce alternativă are, cum vedea el redresarea deficitului. În aceste condiții, încercând să evite un conflict direct cu premierul pe care tocmai îl numise, președintele s-a retras. Iar premierul PNL și echipa din jurul său au interpretat acest lucru drept un semn de slăbiciune. Prin aceste atacuri, la adresa președintelui, Bolojan a căutat să se impună ca lider al forțelor de centru-dreapta.

Și pare că i-a reușit, dacă avem în vedere că USR, considerat partidul lui Nicușor Dan l-a abandonat. De altfel, multe dintre atacurile dirijate de echipa bolojenistă, la adresa președintelui, vin din USR, unul dintre cei mai îndârjiți atacatori fiind senatorul Cristian Ghinea care încearcă să-l asocieze cu mișcarea extremistă. Ghinea a fost și artizanul excluderii lui Nicușor Dan din USR, în 2017.

Premirul demis face antijoc la negocieri

Ca politician, în lipsa unor rezultate la guvernare, Ilie Bolojan are nevoie de un dușman pentru a se impune ca lider al forțelor politice de centru-dreapta și pentru a atrage simpatizanții acestora alături de el. Acest lucru s-a văzut din primele zile de mandat, când a luat la țintă, rând pe rând, întregi categorii socio-profesionale, încercând să le transforme în țapi ispășitori pentru criza fiscal bugetară.

Pensionarii, funcționarii de carieră, militarii, magistrații, „sinecuriștii”, iar mai apoi pesediștii și președintele Nicușor Dan, au fost țintele propagandei din spatele său. Scopul a fost de a mobiliza în jurul său simpatizanții și alegărorii de centru dreapta, în vederea alegerilor prezidențiale. Așa se explică campania intensă de promovare a mitului salvatorului de la Oradea, de la TV și din social-media.

Demiterea prin moțiune de cenzură, cu 281 de voturi, reprezintă o lovitură pentru planul său. Trimis pe margine, înlocuit cu un alt premier care să îndrepte lucrurile, șansele sale să joace un rol principal la alegerile din 2028 și, mai ales la prezidențialele din 2030 se diminuează considerabil. De aici și antijocul pe care îl face la consultările de la Cotroceni.

Scopul său este de a prelungi criza politică și, implicit, interimatul său la conducerea guvernului pentru o perioadă cât mai lungă. Acest lucru îi pune la dispoziție resurse financiare pentru a-și continua campania de propagandă și, totodată, îi permite să-și facă jocul identificând PSD-ul și pe Nicușor Dan ca inamici. Refacerea coaliției de guvernare și învestirea unui alt guvern din care să facă parte și PNL l-ar duce pe linie moartă.

Bolojan are ochi doar pentru alegerile din 2030

Nici un guvern condus de un tehnocrat nu-l aranjează pentru că acesta ar putea redresa lucrurile și l-ar face să piardă puncte în rândul alegătorilor. Dacă situația ar începe să se redreseze, și-ar piere aur de salvator și ar fi deveni un personaj și mai hulit. De aceea refuză din start orice astfel de soluție.

Interesat doar de persectiva alegerilor din 2030, Ilie Bolojan joacă în forță, cu mandatul pe masă, refuzând orice soluție. Poziția inflexibilă a premierului demis, refuzul oricărui compromis, face ca perspectiva opoziției să se contureze tot mai clar pentru PNL. Aceasta cu toate consecințele ce decurg, respectiv pierderea funcțiilor și privilegiilor pentru membrii din eșaloanele 2 – 3 -4 ale partidului.

USR a devenit anexa personală a lui Bolojan

În acest joc politic, USR a renunțat la rolul său de partid independent, de forță care are propriile-i poziții și proiecte. Dominic Fritz și-a pus partidul la dispoziția lui Ilie Bolojan, preluând copy-paste, punctele acestuia de vedere. De dragul lui Bolo’, care nu le agrează, useriștii au renunțat la reformele care le-au adus susținerea alegătorilor: reorganizarea administrativ-teritorială, alegerile în două tururi, reducerea numărului de parlamentari.

Totodată, l-au abandonat pe președintele Nicușor Dan, care i-a adus în guvern, dându-le portofoliile dintre cele mai importante Armata și Externele, care țin de coordonarea Palatului Cotroceni.

În acest joc, însă, Dominic Fritz și colegii săi nu vor avea foarte multe de câștigat. Relația este exclusiv cu Ilie Bolojan, nu cu PNL, ai cărui lideri îi detestă pe cei de la USR. Să nu uităm de criza din 2021, când PNL a fost obligat să se compromită, aducând PSD la guvernare tocmai pentru că nu a mers relația cu cei din USR.

Mai mult, alinierea în spatele lui Bolojan îi va costa, cu siguranță, participarea într-un viitor guvern. E greu de crezut că, trădat, Nicușor Dan îi va mai susține, indiferent de formula viitorului guvern. Iar PSD s-a pronunțat în mai multe rânduri că nu-i dorește pentru atitudinea lor conflictuală.

PSD dispus la un compromis după consultările de la Cotroceni

Nici PSD nu are o marjă de joc prea largă în actuala criză guvernamentală. După consultările de la Cotroceni, social-democrații susțin că nu au o problemă în a-și asuma guvernarea cu un premier propriu. Ei spun că pot forma într-un termen rezonabil o majoritate în Parlament pentru a instala și menține la guvernare un guvern pro-occidental.

O astfel de guvernare, însă, nu ar respecta condițiile puse de Nicușor Dan, care a cerut excluderea suveraniștilor. Drept urmare, Sorin Grindeanu nu pune foarte multe condiții pentru învestirea unui nou guvern. PSD cere doar ca Ilie Bolojan să nu se mai regăsească în funcția de premier. Mai mult, social-democrații se arată foarte deschiși la formula unui guvern condus de un tehnocrat. .

Interesul social-democraților este de a pune capăt cât mai rapid crizei politice și de a-i tăia acesul la resurse lui Ilie Bolojan. Odată ce un nou guvern va fi instalat, vor putea cere ca peneliștii să fie trimiși „in-corpore” în opoziție, așa cum își doresc. Iar odată scoși din toate instituțiile publice și agențiile guvernamentale, este de așteptat ca aceștia să provoace o revoltă în partid care să ducă la înlăturarea actualei echipe de conducere.

Prin urmare social-democrații preferă să-i lase inițiativa președintelui Nicușor Dan care să conducă ostilitățile și să propună o soluție menită să dezamorseze tensiunile.

UDMR, un partid cu socoteli clare

La fel ca și PSD, UDMR un partid pragmatic este dispus să intre în orice formulă de guvernare, atât timp cât nu este obligat să colaboreze cu AUR. Cu siguranță, UDMR se va alătura oricărui guvern, fie că este PSD sau tehnocrat dacă i se va cere. Cel mai probabil, așa cum îi este obiceiul, își va negocia cât va putea de bine participarea și beneficiile unei viitoare guvernări.

De altfel, după înfrângerea lui Viktor Orban, în alegerile din Ungaria, partidul lui Kelemen Hunor este într-o poziție fragilă. Formațiunea nu este în cele mai bune relații cu noul guvern, condus de Peter Magyar, și va trebui să-și întărească relațiile la București, dacă va dori să mai joace un rol important în politică.

Tot aici intră și grupul minorităților care, de obicei, se aliniază în spatele partidelor care au cele mai mari șanse să formeze un guvern. Fără probleme de natură ideologică, minoritățile se vor alătura oricărei formule de guvernare cu șanse să treacă prin Parlament, asigurând majoritatea. â

AUR face marketing politic după consultările de la Cotroceni

Pentru George Simion, consultările de la Cotroceni reprezintă o ocazie de promovare a partidului, marketing politic. Șeful AUR a cerut mandatul de premier, știind că nu-i va fi acordat, nici lui, nici altui politician propus de partidul său. Nicușor Dan a spus, în nenumărate rânduri că nu acceptă o soluție suveranistă la conducerea României.

Iar Simion a profitat de ocazie pentru a da impresia că este dispus să-și asume guvernarea pe care PNL, USR și PSD o evită. În ochii simpatizanților, din ce în ce mai mulți, conform sondajelor, AUR pare singurul care are soluții. Soluții pe care le-a prins în broșura înmânată președintelui, în văzul tuturor.

Cu siguranță, partidul nu-și dorește guvernarea într-un moment dificil. Dar, cu siguranță, va fi dispus la înțelegeri pe sub masă pentru a susține orice alt guvern, în schimbul unor beneficii.

În ce privește celelalte formațiuni suveraniste, SOS și POT fac doar figurație jucând pentru imagine. În schimb, parlamentarii acestor formațiuni, alături de neafiliați, ar putea face diferența într-un joc de putere în parlament, pentru susținerea unui guvern sau altuia.

Concluzii după consultările de la Cotroceni

Evident, după consultările de la Cotroceni, președintele Nicușor Dan este cel care va avea ultimul cuvânt în stabilirea următoarei formule de guvernare. Aproape toate formațiunile au lăsat decizia numirii viitorului premier la discreția șefului statului.

Excepție face tabăra Bolojan-USR care se opune oricărei formule cu excepția unui guvern minoritar condus de Ilie Bolojan, o opțiune absurdă. De aici blocajul la negocieri, prelungirea crizei politice și presiunea tot mai mare pusă pe umerii președintelui.

Nicușor Dan caută soluții pentru îndeplinirea obiectivelor naționale, aderarea la OECD, Programul SAFE, finalizarea PNRR. Iar un premier demis, care se cramponează de putere și care se opune oricărui compromis nu-i ușurează sarcina. Pare că se află într-o capcană din care îi va fi dificil să iasă. Pe de-o parte se confruntă cu atitudinea inflexibilă a lui Bolojan și a USR, pe de altă parte cu constrângerile pe care le-a impus partidelor.

Urmează o a doua rundă de consultări în care lucrurile ar trebui să se mai decanteze. Rămâne să vedem dacă actorii implicți își vor menține pozițiile actuale sau dacă vor fi dispuși la un compromis.