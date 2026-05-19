PNL pune presiune pe PSD: „Propuneți un premier sau recunoașteți că nu puteți conduce România”

Liberalii cer social-democraților să își asume guvernarea după moțiunea de cenzură. PNL respinge varianta unui premier tehnocrat și acuză PSD că fuge de responsabilitate.

PNL: PSD să iasă din lașitate și din minciună

Partidul Național Liberal a lansat marți un atac dur la adresa Partidul Social Democrat, la o zi după consultările de la Palatul Cotroceni convocate de președintele Nicușor Dan pentru desemnarea unui nou premier.

Într-un comunicat de presă transmis pe 19 mai, liberalii cer PSD „să-și asume rezolvarea crizei politice” prin înaintarea unei propuneri concrete pentru funcția de prim-ministru sau, în caz contrar, „să-și recunoască public incapacitatea de a conduce țara”.

PNL susține că PSD a provocat actuala criză politică prin moțiunea de cenzură care a dus la căderea Guvernului condus de Ilie Bolojan și acuză conducerea social-democrată că evită acum asumarea guvernării.

„PSD a provocat actuala criză politică, dar refuză să își asume consecințele propriului demers. De două săptămâni, cetățenii asistă la spectacolul pesedist al fugii de răspundere, al manipulărilor și al ezitărilor.

Constatăm că PSD a tratat consultările cu președintele României într-o manieră superficială, complet neserioasă, ignorând obligația morală și logică de a avansa un nume concret și o cale parlamentară pentru a forma viitorul guvern.

Atragem atenția PSD că regula democratică e simplă: atunci când înlături o soluție existentă, tu trebuie să fii următoarea soluție.”, arată mesajul PNL pentru PSD.

Liberalii resping ideea unui premier tehnocrat

În același comunicat, PNL critică scenariul vehiculat în ultimele zile privind desemnarea unui premier tehnocrat, susținând că o astfel de variantă ar permite PSD să rămână la putere fără a-și asuma costurile politice.

„Ascunderea PSD în spatele ideii unui premier tehnocrat reprezintă o tentativă de evitare a răspunderii politice a guvernării.

România traversează o perioadă complicată și vor fi necesare noi decizii ferme pentru reducerea deficitului bugetar, eliminarea risipei, limitarea împrumuturilor externe și consolidarea economiei naționale. Un premier tehnocrat nu va avea forța politică necesară pentru a promova măsuri dificile, uneori impopulare.”

În final, PNL cere PSD „să iasă din lașitate și din minciună” și să își asume soluționarea crizei politice.

Grindeanu l-a respins public pe Bolojan după consultările de la Cotroceni

Comunicatul liberalilor vine după declarațiile făcute luni de liderul PSD, Sorin Grindeanu, la finalul

„Nu mai putem avea un Guvern cu Ilie Bolojan premier”, a declarat liderul PSD după discuțiile de la Cotroceni.

Șeful PSD a spus că această poziție este susținută atât de partid, cât și de votul dat în Parlament la moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan.

, liderul PSD a continuat atacurile la adresa lui Bolojan, despre care a spus că este „un fel de zombie politic”, dar a adăugat că poate negocia cu acesta, însă nu pentru funcția de prim-ministru.