Președintele Nicușor Dan a comentat într-un interviu realizat de Ioana Constantin, publicat joi în emisiunea „Politica zilei”, că intenția de vot de 40% pentru AUR arată „exasperarea românilor”.

Ce spune Nicușor Dan despre evoluțiile de pe scena politică românească

Nicușor Dan a făcut o analiză în ceea ce privește starea de spirit care domină scena politică din România. Acesta a precizat că există o tensiune, alimentată de partide favorabile Moscovei:

„Există o tensiune, care în opinia mea nu poate decât să bucure Rusia. Vă dau un exemplu: în alegerile din Republica Moldova există un bloc al comuniștilor, al socialiștilor, plus alte două partide. Oamenii care discută cu Putin și-au lansat campania la mănăstire. Ei sunt apărători ai tradiției, credinței. Îi acuză pe ceilalți că sunt împotriva tradițiilor. E exact linia de demarcație pe care Federația Rusă vrea să o pună în societatea românescă”.

Președintele a precizat că există și conservatori care sunt pro-occident în societatea românească, și că discursul despre tradiție sau credințe nu trebuie confiscat doar de către partidele prorusești:

„Mulți de bună credință, exagerând această tendință între progresism-conservatorism chiar pun această barieră în interiorul societății românești. Eu cred că bariera trebuie pusă în altă parte, între pro-occident și pro-Rusia, acolo este definiția adevărată. În partea asta de pro-occident sunt și conservatori, și progresiști. Asta este ce încerc eu să spun de multă vreme”.

Precizările președintelui vin în contextul discuțiilor pe care le-a generat pe care l-a făcut la mănăstirile din zona Făgăraș. Acestea au generat speculații despre intenția președintelui de a încuraja un pol conservator moderat, alternativă la AUR.

Ce spune președintele despre ascensiunea AUR în sondaje

Cât privește intenția de vot pentru AUR, care a ajuns în acest moment la 40%, Nicușor Dan a precizat:

„Arată că cei 40% dintre români sunt exasperați. Nu cred că arată o mare iubire față de niște politicieni care conduc partidul ăla. Arată o dezamăgire profundă și o lipsă de speranță față de modul în care cei care sunt acum la putere pot să conducă și să direcționeze România”.

Întrebat dacă are o opțiune pentru unul dintre candidații care se profilează pentru a intra în cursa electorală pentru funcția de primar general, rămasă vacantă, Nicușor Dan a răspuns:

„Eu ca persoană particulară, da. Eu ca președinte nu am voie. Evident că îmi doresc o continuitate, în special în zona de transport public, pentru că principala problemă a Bucureștiului este traficul și singura soluție e transportul public”.

Preşedintele Nicuşor Dan în luna iulie despre fostul lider USR, Cătălin Drulă, cu care s-a întâlnit pentru a discuta despre priorităţile Bucureştiului, că îndeplineşte profilul de Primar General al Capitalei.

Acesta a semnalat atunci că cineva care are expertiză pe transporturi e bine venit în această competiţie. El a mai spus că în şedinţa coaliţiei urma să se stabilească data alegerilor din Capitală.

”Am discutat cu domnul Drulă foarte multe lucruri legate în special de transportul din Bucureşti. Ştiţi că este pasionat de chestiunea asta. Avem şi nişte alegeri care probabil că tot în şedinţa coaliţiei de azi, poate ştiţi mai bine decât mine ce s-a decis, urma să se decidă cu privire la data la care urmează să fie alegerile din Bucureşti”, a spus Nicuşor Dan, despre discuţia cu fostul lider USR Cătălin Drulă.

Ce arată ultimul sondaj de opinie

Ultimul făcut de INSCOP arată că AUR continuă să crească în opțiunile de vot ale românilor.

Potrivit noului sondaj, efectuat în intervalul 1-7 septembrie, AUR a ajuns la 40,8%. În luna iulie, AUR era cotat cu 40,5%.

La fel se observă o creștere a PSD, una semnificativă, care a ajuns la 17,9%, față de 13,7%.

PNL a scăzut la 15,2%, după ce se afla pe poziția a doua în iulie.

USR este cotat la 12,8%, o scădere ușoară față de luna iulie, când avea 13,1%.

În rândul partidelor din opoziție, POT a scăzut puțin și a ajuns la 3,3%.

Per total, raportul Putere – Opoziție a ajuns la 49,9% vs 46,9%.