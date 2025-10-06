Cine sunt noii consilieri prezidențiali ai lui Nicușor Dan

Nicușor Dan și-a ales consilierii prezidențiali. Pe listă figurează Ludovic Orban și Eugen Tomac, politicieni care l-au susținut în campania electorală. De asemenea, Dan l-a numit consilier și pe Marius Lazurca, diplomat de carieră vehiculat în trecut pentru șefia SIE.
„Președintele României, Nicușor Dan, a decis numirea următorilor consilieri prezidențiali, consilieri de stat și consilieri onorifici, care își vor asuma responsabilități în cadrul Administrației Prezidențiale, începând cu lunile octombrie și noiembrie 2025.
Aceste numiri reflectă angajamentul Președintelui pentru o administrație profesionistă, eficientă și în deplin acord cu prioritățile mandatului prezidențial. Conform cadrului legal în vigoare, consilierii își exercită atribuțiile în condiții de legalitate, responsabilitate, profesionalism și loialitate față de Președinte.
Noile numiri sunt următoarele:
Președintele României le urează succes în exercitarea noilor atribuții și își exprimă încrederea că noua echipă va contribui la consolidarea rolului instituției prezidențiale în societate și în viața democratică a țării”, a transmis Administrația Prezidențială, într-un comunicat.
Până acum, singurul nume nou din echipa de consilieri era Radu Burnete, la Departamentul Politici Economice şi Sociale. Dan și-a numit noii consilieri prin demiterea celor pe care i-a avut până acum.
Marius Lazurca e diplomat de carieră și a fost vehiculat în spațiul public pentru șefia Serviciului de Informații Externe (SIE). De altfel, recent, el a și fost rechemat din postul de ambasador în Mexic.
„Consider că poate ajuta mai mult dintr-o poziție centrală”, a argumentat Dan decizia de a-l rechema în țară pe Lazurca. Mandatul de 4 ani al lui Lazurcă în Mexic oricum s-a încheiat în acest an. În acest moment, la șefia SIE se află Gabriel Vlase (ex-PSD).
De precizat că Nicușor Dan și Marius Lazurca se cunosc de tineri, din perioada în care erau amândoi studenți în Franța.
Imediat ce a câștigat alegerile prezidențiale, Nicușor Dan a declarat: „Am vorbit în campania asta cu antreprenori care mi-au spus că vin voluntar să lucreze cu președintele pentru a corecta niște lucruri care li se par că nu funcționează, pentru a ajuta la o strategie economică. O să vedeți mulți oameni care o să lucreze cu mine și care sunt din afara clasei politice actuale”.
Luna trecută, întrebat la TVR de ce nu și-a ales echipa până acum, Nicușor Dan a răspuns că a avut trei obiective de îndeplinit și asta i-a luat timp. Președintele s-a referit la „stabilitatea României”, „chestiunea deficitului” și „participarea externă, atât în conferințe cât și în întâlniri bilaterale” ca fiind obiectivele de care s-a ocupat.