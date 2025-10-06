B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » Nicușor Dan și-a ales consilierii prezidențiali: Eugen Tomac, Ludovic Orban și Marius Lazurca, pe listă

Traian Avarvarei
06 oct. 2025, 11:08
Nicușor Dan și-a ales consilierii prezidențiali. Ludovic Orban și Eugen Tomac sunt pe listă. Imagine de arhivă, din 17 octombrie 2024. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Cine sunt noii consilieri prezidențiali ai lui Nicușor Dan
  2. Cine este Mihai Lazurca, unul dintre noii consilieri prezidențiali
  3. Ce declarase Nicușor Dan despre numirea consilierilor prezidențiali

Nicușor Dan și-a ales consilierii prezidențiali. Pe listă figurează Ludovic Orban și Eugen Tomac, politicieni care l-au susținut în campania electorală. De asemenea, Dan l-a numit consilier și pe Marius Lazurca, diplomat de carieră vehiculat în trecut pentru șefia SIE.

Cine sunt noii consilieri prezidențiali ai lui Nicușor Dan

„Președintele României, Nicușor Dan, a decis numirea următorilor consilieri prezidențiali, consilieri de stat și consilieri onorifici, care își vor asuma responsabilități în cadrul Administrației Prezidențiale, începând cu lunile octombrie și noiembrie 2025.

Aceste numiri reflectă angajamentul Președintelui pentru o administrație profesionistă, eficientă și în deplin acord cu prioritățile mandatului prezidențial. Conform cadrului legal în vigoare, consilierii își exercită atribuțiile în condiții de legalitate, responsabilitate, profesionalism și loialitate față de Președinte.

Noile numiri sunt următoarele:

  • Marius Lazurca – consilier prezidențial pe politică externă începând cu 6 octombrie 2025.
  • Valentin Naumescu – consilier prezidențial pentru afaceri europene începând cu 1 noiembrie 2025;
  • Ana-Maria Geană – consilier de stat pentru românii de pretutindeni începând cu 6 octombrie 2025;
  • Eugen Tomac – consilier onorific pentru relația cu românii de pretutindeni începând cu 6 octombrie 2025;
  • Cosmin Soare – consilier prezidențial pe probleme constituționale începând cu 1 noiembrie 2025;
  • Alexandru Ciurea – consilier prezidențial pe probleme juridice începând cu 6 octombrie 2025;
  • Andrei Popovici – consilier onorific pentru economie începând cu 6 octombrie 2025;
  • Ramona Dinu – consilier de stat pentru guvernanță corporativă și turism începând cu 6 octombrie 2025;
  • Ludovic Orban – consilier prezidențial pentru politică internă începând cu 6 octombrie 2025;
  • Diana Iancu – consilier prezidențial pentru comunicare publică începând cu 6 octombrie 2025;
  • Ștefania Simion – consilier de stat pentru mediu începând cu 6 octombrie 2025;
  • Diana Punga – consilier de stat pentru relația cu societatea civilă începând cu 1 noiembrie 2025;
  • Cristian Roșu – consilier de stat pentru relații publice începând cu 1 noiembrie 2025;
  • Andreea Miu – consilier prezidențial. Va conduce Secretariatul General al Administrației Prezidențiale începând cu 1 noiembrie 2025;
  • Ștefan Dragomirescu – consilier de stat pentru administrarea patrimoniului și logistică în cadrul Secretariatului General al Administrației Prezidențiale începând cu 6 octombrie 2025;
  • Raluca Roxana Butnaru – consilier de stat la Cancelaria Ordinelor începând cu 1 noiembrie 2025.

Președintele României le urează succes în exercitarea noilor atribuții și își exprimă încrederea că noua echipă va contribui la consolidarea rolului instituției prezidențiale în societate și în viața democratică a țării”, a transmis Administrația Prezidențială, într-un comunicat.

Până acum, singurul nume nou din echipa de consilieri era Radu Burnete, la Departamentul Politici Economice şi Sociale. Dan și-a numit noii consilieri prin demiterea celor pe care i-a avut până acum.

Cine este Mihai Lazurca, unul dintre noii consilieri prezidențiali

Marius Lazurca e diplomat de carieră și a fost vehiculat în spațiul public pentru șefia Serviciului de Informații Externe (SIE). De altfel, recent, el a și fost rechemat din postul de ambasador în Mexic.

„Consider că poate ajuta mai mult dintr-o poziție centrală”, a argumentat Dan decizia de a-l rechema în țară pe Lazurca. Mandatul de 4 ani al lui Lazurcă în Mexic oricum s-a încheiat în acest an. În acest moment, la șefia SIE se află Gabriel Vlase (ex-PSD).

De precizat că Nicușor Dan și Marius Lazurca se cunosc de tineri, din perioada în care erau amândoi studenți în Franța.

Ce declarase Nicușor Dan despre numirea consilierilor prezidențiali

Imediat ce a câștigat alegerile prezidențiale, Nicușor Dan a declarat: „Am vorbit în campania asta cu antreprenori care mi-au spus că vin voluntar să lucreze cu președintele pentru a corecta niște lucruri care li se par că nu funcționează, pentru a ajuta la o strategie economică. O să vedeți mulți oameni care o să lucreze cu mine și care sunt din afara clasei politice actuale”.

Luna trecută, întrebat la TVR de ce nu și-a ales echipa până acum, Nicușor Dan a răspuns că a avut trei obiective de îndeplinit și asta i-a luat timp. Președintele s-a referit la „stabilitatea României”, „chestiunea deficitului” și „participarea externă, atât în conferințe cât și în întâlniri bilaterale” ca fiind obiectivele de care s-a ocupat.

