Cine sunt votanții lui Nicușor Dan, la alegerile prezidențiale. “Contextul s-a schimbat” (VIDEO)

, primarul General al Capitalei și candidat independent la , a discutat în cadrul emisiunii Talk B1, moderată de Gabriela Mihai, pe B1 TV, despre contextul electoral și despre cine sunt votanții săi.

El a subliniat că, în alegerile locale anterioare, a fost votat de simpatizanți ai partidelor de dreapta, inclusiv PNL și ai altor partide mai mici. De asemenea, a menționat că, deși ideologia contează mai puțin în prezent, există trei direcții importante pentru România: menținerea direcției occidentale, realizarea unei reforme reale și o poziție clară față de Rusia.

„Eu am fost și sunt un om de dreapta”

Nicușor Dan este convins că există mulți oameni, din diverse categorii, care doresc o schimbare.

“Tot timpul, ca să înțelegem lucruri, e bine să ne uităm în trecut, pentru că acolo lucrurile sunt clare. Dacă ne uităm la alegerile locale la București, din vara anului trecut, o să vedem că am fost votat de simpatizanți ai USR-ului, de simpatizanți ai PNL-ului, de simpatizanți ai partidelor mai mici – Reper Forța Dreptei, PMP.

Eu am fost și sunt un om de dreapta și, în consecință, la alegerile locale de vara anului trecut, am fost votat de simpatizanți de dreapta. Acum, cum am spus, contextul s-a schimbat, ideologia contează mai puțin, contează aceste 3 mari direcții: Rusia, nu schimbăm nimic și facem o reformă reală în România, și sunt convins că există mulți oameni, din toate categoriile, care vor într-adevăr o schimbare, dar cu păstrarea direcției occidentale pentru România”.