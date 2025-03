Nicușor Dan e „foarte deranjat” de acuzațiile ce-i sunt aduse: Am cea mai transparentă campanie. În unele zone din țară, nici nu am panouri, că sunt unele companii care n-au vrut să lucreze cu noi (VIDEO)

Nicușor Dan, primarul general al Capitalei și la alegerile prezidențiale, s-a arătat deranjat de acuzațiile ce-i sunt aduse privind finanțarea campaniei electorale în condițiile în care, spune el, are cea mai transparentă campanie dintre toți candidații.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Talk B1”, moderată de Gabriela Mihai pe B1 TV.

Dan, despre finanțarea campaniei sale

„Eu sunt foarte deranjat de faptul că sunt, în opinia mea, cel mai transparent candidat. Există un site – – unde în timp real se vede Acum suntem cam la 2,7 milioane de lei. Ne apropiem de 9.000 de oameni care au donat.

Deci lucrurile sunt foarte, foarte clare și în continuare ei spun că panourile au costat milioane de euro, când au costat 200.000 de euro, că e o campanie de milioane de euro, când am pus vreo 400.000 de euro pe promovarea online, când se vede că am strâns bani mai mulți decât spun că am cheltuit. Deci totul e la vedere”, a declarat Nicușor Dan, pentru B1 TV.

Dan explică de ce a dat 200.000 de euro pe panourile de campanie

Întrebat cum de a dat doar 200.000 de euro pe afișarea pe panouri, Dan a răspuns: „Sunt foarte puține la nivel național, vreo 320 de panouri, și vedem că în București sunt vreo 40 dintre ele. Sunt zone din țară în care n-am putut să punem, că există un fel de monopol al … companiile și-au împărțit zone din țară și n-au vrut să lucreze cu noi. Bineînțeles că ne-am fi dorit să punem 1.500, dar am direcționat banii mai mult către zona online”.