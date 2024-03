Ciolacu dă asigurări că pensiile vor crește de două ori în 2024. Răspunsul premierului, întrebat dacă aceste majorări au legătură cu alegerile de la anul

Premierul Marcel Ciolacu, președintele PSD, a dat asigurări, vineri, că pensiile românilor vor fi majorate de două ori anul viitor. El a negat că aceste creșteri ar avea legătură cu alegerile care vor avea loc tot în 2024.

Ciolacu, despre creșterile de pensii

„Anul viitor, deja noua lege a pensiilor , intra in vigoare de la 1 ianuarie. Primul lucru indexarea cu inflatie, este si in noul buget si pana la 1 septembrie se fac recalculari.

Am avut intalniri cu ministrul si sindicalistii, de la 1 septembrie conform recalcularii pe principiile stabilite cu Banca Mondiala si Comisia Europeana.

Pensiile mai mici . Se inchid 99% din inechitati”, a declarat Marcel Ciolacu, pentru

Majorările de pensii au legătură cu alegerile? Ce spune Ciolacu

Întrebat dacă majorările de pensii au legătură cu alegerile prezidenţiale, liderul PSD a răspuns: „Daca ramanem si calculam totul in logica electorala, ajungi sa pierzi tot, daca esti hotarat si iei deciziile corecte, e un calendar stabilit cu Comisia Europeana, nimic nu se face intamplator. Avem echipe tehnice, negocieri cu Comisia, avem sute de jaloane. Eu am discutii cu comisarii, de fiecare data. Cand am fost la Malaga, am vorbit cu comisarul pe economie, o voi avea si pe aceasta luna cu inchiderea deficitului”.