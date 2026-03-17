Ciolacu îl face praf pe Bolojan! Președintele Consiliului Județean Buzău, Marcel Ciolacu, a lansat un nou val de critici la adresa premierului Ilie Bolojan și a ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare. Acesta îi acuză că prezintă eronat situația bugetară și impactul inflației asupra economiei.

Ciolacu îl face praf pe Bolojan! De ce spune că Guvernul „minte românii”

Potrivit acestuia, susține în mod fals că nu există fonduri pentru aplicarea măsurilor din Pachetul de solidaritate propus de PSD, în timp ce acceptă creșterea prețurilor la carburanți, ceea ce ar aduce venituri suplimentare consistente la buget.

“Bolojan și Nazare spun că nu există 1,7 miliarde ca să acopere toate măsurile Pachetului de Solidaritate propus de PSD, dar lasă prețurile la carburanți să explodeze, iar asta înseamnă 5-6 miliarde în plus la buget – evident, pe lângă câștiguri mai mari pentru companiile din energie!

Îi mint pe români cu un cinism absolut. Și nu trebuie să fii expert în economie ca să vezi neadevărul flagrant pe care au construit un castel de nisip. Inflația. Rata medie luată în calcul pentru bugetul pe 2026 este de 4%. Întreb și eu cum naiba să fie doar atât, mai ales în condițiile de acum, cu prețurile la combustibili?”, a scris Ciolacu într-o postare publicată pe .

Cum leagă Ciolacu inflația de veniturile la buget

Ciolacu susține că statul ar beneficia de pe urma creșterii inflației și a prețurilor la combustibili, ceea ce ar genera venituri suplimentare considerabile.

“Adevărul este clar: numai din taxa pe fraieri (inflație) o sa aibă venituri fiscale mult peste cele prognozate. Doar un punct în plus de inflație înseamnă vreo 5-6 miliarde de lei în plus la buget. Iar 1 leu la combustibil în plus înseamnă 250 milioane pe lună suplimentar la buget, din TVA.

Deci, este o înșelătorie grosolană! Dacă ar vrea să ajute țintit populația au la îndemână cardurile emise, încă de acum 4 ani, categoriilor vulnerabile.”, a mai scris el.

Ce soluții propune pentru românii vulnerabili

Marcel Ciolacu afirmă că autoritățile ar putea acorda sprijin direct populației, fără a interveni asupra pieței prin plafonări.

“Pot să le dea acestor români un ajutor tip one-off. Doar din ce încasezi suplimentar la buget din combustibili, poți să dai ușor 200 de lei lunar celor vulnerabili pentru motorină, gaze, curent etc.

Pentru asta nici nu este nevoie de plafonare – de care apostolii ultra-liberalismului fug ca dracul de tămâie, vezi, Doamne, că afectează libera concurență!

Da, foarte bună concurența, mai ales când se aliniază instant la cel mai de sus preț al pieței – că profitul este ținta oricărei afaceri, nu?”, a mai adăugat el.

Ciolacu îl face praf pe Bolojan! Ce a spus fostul premier

În finalul mesajului, Ciolacu a lansat un atac personal la adresa premierului, acuzându-l de lipsă de empatie și criticând susținerea politică de care beneficiază.

“Trebuie doar să vrei și să simți empatie față de semenii tăi!

Din păcate, Bolojan și empatia sunt două drepte paralele. Nu poți pretinde empatie unui satrap care vede în satâr drept etalonul performanței.

Sper ca parlamentarii – mai ales liberali – să înțeleagă că a te solidariza cu un călău nu înseamnă responsabilitate, ci cruzime pură.

Iar, cu oricâte cuvinte pompoase ar încerca să îmbrace așa ceva, românii nu mai înghit asemenea baliverne. Era Bolojan se apropie de sfârșit!

PS. La mulți ani, Ilie Bolojan. Sper că este, totuși, prima și ultima zi de naștere cu tine premier.” a conchis Ciolacu.