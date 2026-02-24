Ședință crucială de Guvern! Executivul urmează să se reunească marți, de la ora 18:00, într-o ședință dedicată adoptării unor măsuri considerate esențiale pentru reforma administrativă și relansarea economică, potrivit anunțului transmis de Biroul de presă al Guvernului.

Conform , reuniunea are ca obiectiv aprobarea ordonanțelor de urgență privind reorganizarea administrației publice și implementarea unui amplu program de sprijin economic.

Ședință crucială de Guvern! Ce acord au obținut partidele din coaliție

Liderii coaliției de guvernare au ajuns luni la un consens privind principalele măsuri incluse în pachetul legislativ. Potrivit unui comunicat transmis de Partidul Național Liberal, acordul vizează:

reforma administrației publice,

măsuri de stimulare economică,

reducerea impozitelor pentru clădirile mai vechi de 50 de ani,

taxe mai mici pe proprietate pentru persoanele cu handicap grav sau accentuat.

În paralel, ministerele Economiei și Finanțelor au stabilit împărțirea schemelor de ajutor de stat incluse în programul economic.

Ce schimbări sunt prevăzute în administrația publică

Proiectul pus recent în dezbatere publică de , Lucrărilor Publice și Administrației prevede reducerea cu 10% a cheltuielilor de personal din instituțiile statului.

Sunt exceptate însă:

unitățile de învățământ,

spitalele publice,

serviciile de ambulanță,

instituțiile culturale,

structurile din domeniul apărării și securității naționale.

Totodată, Guvernul va stabili grile salariale pentru primăriile care nu reușesc să își acopere cheltuielile din venituri proprii, iar numărul maxim de posturi din prefecturi va fi redus cu 25%.

Printre noutăți se află și introducerea angajărilor part-time în administrația publică.

Cum se modifică organizarea poliției locale

Noua reformă propune redimensionarea numărului de polițiști locali în funcție de populația fiecărei unități administrativ-teritoriale:

un polițist local la 1.200 de locuitori pentru comune și orașe;

un post la 6.500 de locuitori la nivel județean;

localitățile cu sub 4.500 de locuitori nu vor putea înființa poliție locală dacă nu își acoperă integral cheltuielile din venituri proprii.

Primăriile vor putea, de asemenea, să refuze amplasarea sălilor de jocuri de noroc în localități, iar comunele dotate cu sisteme video de supraveghere nu vor mai fi obligate să asigure pază umană permanentă.

Ședință crucială de Guvern! Ce presupune pachetul de relansare economică

Adoptarea măsurilor economice a fost condiționată de Partidul Social Democrat de implementarea simultană a reformei administrative.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat anterior că impactul bugetar al programului va ajunge la aproximativ 2,1–2,2 miliarde de lei în 2026, costurile urmând să fie compensate prin economiile rezultate din reorganizarea administrației.

Ședință crucială de Guvern! Ce investiții vor fi finanțate prin ajutoarele de stat

Programul prevede mai multe scheme de sprijin financiar: