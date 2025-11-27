Ciprian Ciucu a inaugurat o nouă unitate de învățământ construită de la zero în sectorul 6

Ciprian Ciucu a schimbat radical infrastructura educațională din Sectorul 6. „Suntem la un alt nivel în Sectorul 6 și am de gând să duc acest model mai departe la nivelul întregului București”, a spus candidatul PNL la Primăria Capitalei, la inaugurarea unei noi grădinițe, a 8-a din cele 11 unități de învățământ care se construiesc de la zero în sector. În total Ciprian Ciucu a construi, reabilitat, consolidat 33 de unități de învățământ în doar 4 ani și jumătate.

De când este primar al Sectorului 6, Ciprian Ciucu, Primăria a investit în infrastructura de educație 255 de milioane de lei, din care aproximativ 105 milioane provin din fonduri nerambursabile. „Pot să vă zic că toate instituțiile de învățământ sunt dotate cu echipamente pentru săli IT sau pentru desfășurarea procesului de învățământ, cu mobilier nou, pentru că noi am absorbit undeva la 88 de milioane de lei din PNRR. Deci investițiile pe care le-am avut pe această perioadă a mandatului meu în educație au fost consistente”, a explicat Ciucu.

Referindu-se la noua grădiniță, acesta a arătat că este gândită pentru a răspunde nevoilor reale ale părinților:

„În ceea ce privește această grădiniță, costurile au fost de 19 milioane de lei, dintre care 15 milioane, aproximativ, au fost din fonduri nerambursabile. Această grădiniță este dotată cu laborator medical, cu sală de masă, cu spații pentru dormitoare și locuri de joacă. Programul va fi de la ora 07:00 la ora 17:00, iar copiii vor beneficia de trei mese pe zi și de program de somn. Nu departe, Primăria construiește și o creșă, tot în cartierul ANL Brâncuși. Suntem într-un cartier al familiilor tinere, care au nevoie de astfel de facilități pentru educația copiilor lor.”

Ciucu a ținut să clarifice și subiectul În ceea ce privește liceul „Grigore Moisil”, primarul spune că există deja resurse pentru reconstrucție: „Am obținut finanțare parțială, dar cred că vom obține și mai mulți bani pentru reconstrucția liceului emblematic din Sectorul 6, ‘Grigore Moisil’.”

„Investițiile în educație au fost cu adevărat semnificative. N-au avut precedent din 1989 până astăzi. Mă bucur că elevii noștri vor putea să învețe în cele mai bune condiții, în unele dintre cele mai sigure și mai bine dotate școli și grădinițe din țară, având tot ce au nevoie la dispoziție, atât ei, cât și cadrele didactice, astfel încât părinții să îi trimită la școală și la grădiniță cu încredere”, a mai spus Ciucu.

