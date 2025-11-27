B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Ciprian Ciucu a inaugurat o nouă unitate de învățământ construită de la zero în sectorul 6

Ciprian Ciucu a inaugurat o nouă unitate de învățământ construită de la zero în sectorul 6

B1.ro
27 nov. 2025, 18:52
Ciprian Ciucu a inaugurat o nouă unitate de învățământ construită de la zero în sectorul 6
Primarul Ciprian Ciucu a inaugurat o nouă grădiniță în Sectorul 6. Sursa foto: Primăria Sectorului 6 / Facebook

Ciprian Ciucu a schimbat radical infrastructura educațională din Sectorul 6. „Suntem la un alt nivel în Sectorul 6 și am de gând să duc acest model mai departe la nivelul întregului București”, a spus candidatul PNL la Primăria Capitalei, la inaugurarea unei noi grădinițe, a 8-a din cele 11 unități de învățământ care se construiesc de la zero în sector. În total Ciprian Ciucu a construi, reabilitat, consolidat 33 de unități de învățământ în doar 4 ani și jumătate.

De când este primar al Sectorului 6, Ciprian Ciucu, Primăria a investit în infrastructura de educație 255 de milioane de lei, din care aproximativ 105 milioane provin din fonduri nerambursabile. „Pot să vă zic că toate instituțiile de învățământ sunt dotate cu echipamente pentru săli IT sau pentru desfășurarea procesului de învățământ, cu mobilier nou, pentru că noi am absorbit undeva la 88 de milioane de lei din PNRR. Deci investițiile pe care le-am avut pe această perioadă a mandatului meu în educație au fost consistente”, a explicat Ciucu.

Referindu-se la noua grădiniță, acesta a arătat că este gândită pentru a răspunde nevoilor reale ale părinților:
„În ceea ce privește această grădiniță, costurile au fost de 19 milioane de lei, dintre care 15 milioane, aproximativ, au fost din fonduri nerambursabile. Această grădiniță este dotată cu laborator medical, cu sală de masă, cu spații pentru dormitoare și locuri de joacă. Programul va fi de la ora 07:00 la ora 17:00, iar copiii vor beneficia de trei mese pe zi și de program de somn. Nu departe, Primăria construiește și o creșă, tot în cartierul ANL Brâncuși. Suntem într-un cartier al familiilor tinere, care au nevoie de astfel de facilități pentru educația copiilor lor.”

Ciucu a ținut să clarifice și subiectul În ceea ce privește liceul „Grigore Moisil”, primarul spune că există deja resurse pentru reconstrucție: „Am obținut finanțare parțială, dar cred că vom obține și mai mulți bani pentru reconstrucția liceului emblematic din Sectorul 6, ‘Grigore Moisil’.”

„Investițiile în educație au fost cu adevărat semnificative. N-au avut precedent din 1989 până astăzi. Mă bucur că elevii noștri vor putea să învețe în cele mai bune condiții, în unele dintre cele mai sigure și mai bine dotate școli și grădinițe din țară, având tot ce au nevoie la dispoziție, atât ei, cât și cadrele didactice, astfel încât părinții să îi trimită la școală și la grădiniță cu încredere”, a mai spus Ciucu.

MATERIAL PUBLICITAR POLITIC

PNL Filiala București

Alegeri locale parțiale din 7 decembrie 2025

CMF 51250002

Notificare privind transparența la adresa www.b1tv.ro – Notificare privind transparenta materialelor publicitare politice

Tags:
Citește și...
Ludovic Orban a explicat de ce-l susține pe Ciprian Ciucu în alegerile pentru Primăria Capitalei (VIDEO)
Politică
Ludovic Orban a explicat de ce-l susține pe Ciprian Ciucu în alegerile pentru Primăria Capitalei (VIDEO)
Ludovic Orban anunță că îl susține pe Ciprian Ciucu în cursa pentru Primăria Capitalei (VIDEO)
Politică
Ludovic Orban anunță că îl susține pe Ciprian Ciucu în cursa pentru Primăria Capitalei (VIDEO)
Grindeanu nu mai pare atât de înverșunat împotriva tăierilor din instituțiile publice. Nu e de acord, dar n-ar ieși de la guvernare (VIDEO)
Politică
Grindeanu nu mai pare atât de înverșunat împotriva tăierilor din instituțiile publice. Nu e de acord, dar n-ar ieși de la guvernare (VIDEO)
Pică Guvernul Bolojan? Chestorul Senatului: “Vă garantez că avem cele 233 de voturi necesare pentru ca această moțiune să treacă”
Politică
Pică Guvernul Bolojan? Chestorul Senatului: “Vă garantez că avem cele 233 de voturi necesare pentru ca această moțiune să treacă”
Reacția ministrului Justiției, după ce CSM a dat aviz negativ pentru proiectul pensiilor speciale: „Apreciez că este corect să ținem cont de acest aviz. Cunoșteam opinia magistraturii” (VIDEO)
Politică
Reacția ministrului Justiției, după ce CSM a dat aviz negativ pentru proiectul pensiilor speciale: „Apreciez că este corect să ținem cont de acest aviz. Cunoșteam opinia magistraturii” (VIDEO)
Ministrul Apărării și-a publicat diploma de licență pentru a pune capăt speculațiilor: „Nu mă ascund, am muncit pentru fiecare etapă din viața mea”
Politică
Ministrul Apărării și-a publicat diploma de licență pentru a pune capăt speculațiilor: „Nu mă ascund, am muncit pentru fiecare etapă din viața mea”
Guvernul pregătește ordonanțe pentru vacanța parlamentară. Iată ce alte proiecte sunt pe ordinea de zi
Politică
Guvernul pregătește ordonanțe pentru vacanța parlamentară. Iată ce alte proiecte sunt pe ordinea de zi
Băluță: „Ar trebui să avem o medie de schimbare de 300 km țeavă pe an” / De ce vrea să fuzioneze ELCEN cu Termoenergetica (VIDEO)
Politică
Băluță: „Ar trebui să avem o medie de schimbare de 300 km țeavă pe an” / De ce vrea să fuzioneze ELCEN cu Termoenergetica (VIDEO)
Dogioiu, despre incidentul cu ofițerul de presă: Un exces de zel fără intenție agresivă. Am exprimat public regretul (VIDEO)
Politică
Dogioiu, despre incidentul cu ofițerul de presă: Un exces de zel fără intenție agresivă. Am exprimat public regretul (VIDEO)
Soluțiile lui Daniel Băluță la problema traficului din Capitală: „Abilitățile mele manageriale mă vor determina să nu mă plâng de greaua moștenire, ci să lucrez” (VIDEO)
Politică
Soluțiile lui Daniel Băluță la problema traficului din Capitală: „Abilitățile mele manageriale mă vor determina să nu mă plâng de greaua moștenire, ci să lucrez” (VIDEO)
Catalin Drula
Ultima oră
20:15 - Birocrația reușește încă să frâneze digitalizarea în România. Haos total din cauza adresei de pe noul buletin electronic
19:58 - Ludovic Orban a explicat de ce-l susține pe Ciprian Ciucu în alegerile pentru Primăria Capitalei (VIDEO)
19:41 - Patru zile de când un tânăr de 18 ani a dispărut fără urmă în Munții Bucegi. Ce au găsit salvamontiștii în ghiozdanul băiatului
19:37 - Licitația pentru extinderea Magistralei 4 a fost deblocată. Ce urmează pentru noul tronson al metroului
19:31 - CJ Ilfov: „S-au investit, anul acesta, 85 de milioane de lei în infrastructura rutieră”. Care sunt cele mai noi realizări
19:29 - Ce ingrediente ascunde, de fapt, varza murată din comerț. Avertismentul surprinzător al Asociației pentru Protecția Consumatorilor din România (FOTO)
18:59 - Forțate de austeritate, mai multe administrații locale renunță la fasolea cu ciolan. Orașele care nu vor mai oferi mâncare gratuită pe 1 decembrie
18:58 - Târgul de Crăciun din Craiova, desemnat cel mai frumos din Europa: „Un univers complet și captivant. A transformat întregul oraș” (VIDEO, FOTO)
18:56 - Guvernul a stabilit cine primește și cine pierde bani la rectificarea bugetară. Transporturile și Sănătatea, răsfățate de Bolojan
18:50 - Primul vaccin din lume care ar putea preveni cancerul pulmonar intră în testare clinică. Cum va funcționa vaccinul