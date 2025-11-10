B1 Inregistrari!
Ciprian Ciucu: „Cel mai bun predictor pentru comportamentul din viitor este ceea ce ai făcut în trecut" (VIDEO)

Adrian Teampău
10 nov. 2025, 13:33
Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte PNL și primarul Sectorului 6. Sursa foto: Ciprian Ciucu / Facebook
Oamenii sunt definiți de ceea ce au făcut în trecut, iar dacă vrei să vezi ce vor face în viitor, trebuie să analizezi ceea ce au făcut anterior. Este opinia lui Ciprian Ciucu, candidatul PNL la alegerile pentru funcția de primar general.

Ciprian Ciucu, despre comportamentul uman

Candidatul PNL la alegerile parțiale pentru Primăria Generală a Municipiului București, vorbește într-un clip despre ceea ce îi definește pe oameni. Ciprian Ciucu este de părere că oamenii se schimbă foarte greu. Foarte rar, sub influența unor situații extraordinare, apar schimbări comportamentale. Astfel că, în cele mai multe cazuri, ceea ce au realizat în trecut îi va defini și pentru perioada viitoare.

„Ce am învățat în acești ani este că oamenii nu se schimbă. Foarte greu se schimbă, în anumite condiții extraordinare. Trăiesc niște experiențe de viață care sunt cu adevărat… poate-i zguduie sau niște experiențe cu un impact foarte, foarte mare. Dar cel mai bun predictor pentru comportamentul din viitor este ceea ce ai făcut în trecut. Așa cum ai fost până acum, așa vei fi și de acum încolo”, a transmis Ciprian Ciucu.

Referindu-se la sine, candidatul PNL susține că activitatea sa din ultimii ani, ca primar al Sectorului 6 este definitorie, în ceea ce-l privește. Ciucu îi îndeamnă pe bucureșteni să-i analizeze munca și să aibă încredere în el.

„Și am această carte de vizită, care este munca mea vizibilă din ultimii cinci ani, cel puțin, și asta vreau să le promit tuturor bucureștenilor, că nu mă voi schimba, că voi munci la fel de mult. Și să aibă încredere că un bucureștean, unul dintre ei, unul care a luat-o de jos și a avut un parcurs, care nu a venit într-o funcție pus pe altcineva ci votat de către oameni direct”, a mai transmis Ciucu.

Candidatul PNL crede că Bucureștiul poate fi dus la alt nivel

Ciprian Ciucu spune, în clipul pe care l-a promovat, că își dorește ca municipiul București poate fi dus la un alt nivel. El cere doar încredere pentru că acest lucru se poate.

„Eu, îmi doresc să ducem Bucureștiul la un cu totul alt nivel. Trebuie să aveți încredere, că eu cred că se poate”, a mai spus Ciprian Ciucu.

Cartea de vizită a candidatului Ciprian Ciucu

Ciprian Ciucu este candidatul PNL la alegerile pentru funcția de primar general. El a fost reconfirmat, la precedentele alegeri locale, în 2024, prin votul alegătorilor, în funcția de primar al Sectorului 6. Politicianul PNL a obținut un scor de peste 70%, fiind considerat cel mai puternic candidat al partidului.

Ciucu a ajuns în politică dintr-un ONG. De-a lungul vremii a avut mai multe joburi în comunicare și marketing, dar și în formare profesională, administrație publică. A predat la Universitatea din București și a fost trainer în Georgia și Republica Moldova. A lucrat pentru Centrul Român de Politici Europene.

Candidatul PNL a urmat cursurile SNSPA, în perioada 1996-2000, având o diplomă în Științe Politice. Are și o diplomă de master, obținută tot la SNSPA, în 2001, în domeniul Politici Publice şi Integrare Europeană. Între 2016 și 2019 a fost consilier general al Sectorului 6, iar în perioada 2019-2020 a fost președinte al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.

