Cum își propune Ciprian Ciucu să rezolve problema traficului din București: „Nu veți mai vedea mașini pe trotuar”

08 nov. 2025, 15:12
Sursa foto: Facebook / @Ciprian Ciucu
Cuprins
  1. Cum ar putea fi rezolvată problema traficului din centrul Bucureștiului, potrivit lui Ciprian Ciucu
  2. Ce crede Ciprian Ciucu despre stabilirea unor zone „free emission”

Ciprian Ciucu, actualul primar al Sectorului 6, este unul dintre candidații la Primăria Generală a Capitalei. Într-un interviu acordat recent, Ciprian Ciucu a vorbit despre schimbările prin care își propune să rezolve problema traficului din București. 

Cum ar putea fi rezolvată problema traficului din centrul Bucureștiului, potrivit lui Ciprian Ciucu

Ciprian Ciucu nu crede că centrul Bucureștiului ar trebui să devină o zonă închisă circulației mașinilor, ci doar o zonă cu trafic retus. O metodă de diminuare a fluxului mare de mașini care tranzitează centrul Capitalei este redirecționarea traficului către rute alternative, este de părere candidatul la Primăria Capitalei.

„Cu trafic diminuat prin centru. De exemplu, în loc ca Bulevardul Magheru să fie un tunel de tranzit care și poluează și otrăvește, să fie ca partea de nord a Ramblas din Barcelona.

Prin proiecte de trafic (n.r. nu vor mai ajunge mașini pe Bulevardul Magheru), prin proiecte alternative. Deja a început, în sensul în care centura A0 deja preia o parte din trafic și nu mă ajunge în centru. Creșterea capacității de transport public pe axa nord-sud. Deci sunt astfel de modele”, a explicat Ciprian Ciucu, la G4Media.

Ce crede Ciprian Ciucu despre stabilirea unor zone „free emission”

O altă problemă pe care își propune candidatul la Primăria Capitalei să o rezolve este referitoare la numărul mare de mașini care ocupă trotuarele Capitalei. În lipsa locurilor de parcare suficiente, bucureștenii ajung să își lase mașinile în locuri nepermise sau ignoră regulile referitoare la staționarea mașinilor în locurile în care, în mod normal, ar fi permis. Ciprian Ciucu promite bucureștenilor să remedieze această problemă care, în anumite situații, îi poate pune în pericol pe pietonii care nu mai au pe unde să circule.

Primarul Sectorului 6 nu exclude nici stabilirea unor zone „free emission”, însă își dorește ca această schimbare să nu afecteze mersul firesc al lucrurilor.

„Ce pot să vă zic este că nu veți mai vedea în inelul principal, în zona centrală, mașini pe trotuar. Asta da, pentru că trebuie să avem o lege care să fie respectată. Am făcut acest lucru în Sectorul 6. E doar de bun simț. Haideți să civilizăm și noi, despre asta este vorba.

[…] Sunt anumite zone care ar putea să devină zone «free emission» zone. Dar e foarte important să nu omori zonele acelea, ele sunt destinații și oamenii trebuie să ajungă și cu mașina la acele destinații și atunci nu omori de tot zona pietonalizând de-a valma, ci gândești acele proiecte care să mute tranzitul în alte părți, dar să să fie destinații la care se poate ajunge și cu mașina”, a explicat Ciprian Ciucu.

