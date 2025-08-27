Ciprian Ciucu, despre modernizarea Căii Crângași: Am obținut acordul Primăriei Capitalei

Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a anunțat că unul dintre cele mai așteptate proiecte de infrastructură din cartierul Crângași este aproape de a fi pus în aplicare: reabilitarea și modernizarea Căii Crângași.

„Este o veste extraordinară! Sunt extrem de fericit că, în sfârșit, după multe insistențe, Primăria Capitalei ne va da voie, să regenerăm urban Calea Crângași!”, a declarat edilul. El a mulțumit primarului general interimar, Stelian Bujduveanu, precum și majorității politice din Consiliul General – USR, PSD și PNL – pentru sprijinul acordat.

Proiectul, care prevede inclusiv piste pentru biciclete, face parte dintr-un plan mai amplu de reamenajare a zonei, ce include Parcul Crângași (deja reabilitat) și Parcul Lacul Morii, aflat în execuție. „Calea Crângași (….) va deveni una dintre cele mai curate și bine organizate din București”, a subliniat Ciucu.

Documentația tehnică este deja pregătită, fiind realizate studiul de fezabilitate și proiectarea. Ultima etapă este aprobarea în Consiliul General, după care lucrările pot începe.