Acasa » Politică » Ciprian Ciucu, despre modernizarea Căii Crângași: Am obținut acordul Primăriei Capitalei

Ciprian Ciucu, despre modernizarea Căii Crângași: Am obținut acordul Primăriei Capitalei

George Lupu
27 aug. 2025, 16:02
Ciprian Ciucu, despre modernizarea Căii Crângași: Am obținut acordul Primăriei Capitalei
Sursa foto: Facebook / @Ciprian Ciucu

Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a anunțat că unul dintre cele mai așteptate proiecte de infrastructură din cartierul Crângași este aproape de a fi pus în aplicare: reabilitarea și modernizarea Căii Crângași.

„Este o veste extraordinară! Sunt extrem de fericit că, în sfârșit, după multe insistențe, Primăria Capitalei ne va da voie, să regenerăm urban Calea Crângași!”, a declarat edilul. El a mulțumit primarului general interimar, Stelian Bujduveanu, precum și majorității politice din Consiliul General – USR, PSD și PNL – pentru sprijinul acordat.

Proiectul, care prevede inclusiv piste pentru biciclete, face parte dintr-un plan mai amplu de reamenajare a zonei, ce include Parcul Crângași (deja reabilitat) și Parcul Lacul Morii, aflat în execuție. „Calea Crângași (….) va deveni una dintre cele mai curate și bine organizate din București”, a subliniat Ciucu.

Documentația tehnică este deja pregătită, fiind realizate studiul de fezabilitate și proiectarea. Ultima etapă este aprobarea în Consiliul General, după care lucrările pot începe.

