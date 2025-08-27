B1 Inregistrari!
Ciprian Ciucu, despre regenerarea urbană a Căii Crângași: „Va fi una dintre cele mai atractive zone din București. Trebuie să îmi dea voie Consiliul General"

Ciprian Ciucu, despre regenerarea urbană a Căii Crângași: „Va fi una dintre cele mai atractive zone din București. Trebuie să îmi dea voie Consiliul General”

George Lupu
27 aug. 2025, 19:08
Foto: Ciprian Ciucu / Facebook

Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a oferit miercuri detalii, în emisiunea “Politica zilei”, cu Ioana Constantin, despre proeictul regenerării urbane a Căii Crângași. Ciprian Ciucu a precizat că proiectul ar putea transforma Crângașiul în una dintre cele mai atractive zone din București, însă pentru ca acest lucru să fie realizat este nevoie de aprobarea Consiliului General al Municipiului București:

Cuprins

  • Ce spune Ciprian Ciucu despre proiect
  • Aprobarea Consiliului General, esențială

Ce spune Ciprian Ciucu despre proiect

“De mai mult timp am cerut Primăriei Capitalei să ne dea Calea Crângași să o regenerăm urban. Acum e mizerie, e poluare, e urât. Și am un proiect, cu studiu de fezabilitate, cu proiectare gata, să îl implementăm rapid. Am stat foarte mult după PMB și mă bucur că primarul general interimar a pus pe ordinea de zi acest proiect, să ne-o dea în administrare.

Va fi reconfigurată și zona verde va fi reamenajată complet, va fi practic unită cu parcul pentru că are această logică de ansamblu verde și va fi dusă către zona Lacului Morii, plus întreaga Cale Crângași eliberăm trotuarele de mașini, spațiul verde îmbunătățit, spațiile publice.

Practic schimbăm fața Crângașiului. Cred că va fi una dintre cele mai atractive zone din București dacă Consiliul General va vota. Avem o supermajoritate și ar cam trebui să voteze și eu vreau să îi rog pe consilierii USR, PSD, PNL să voteze cest proiect să ni-l dea în administrare”.

Aprobarea Consiliului General, esențială

Ciprian Ciucu a subliniat că proiectul poate fi implementat după aprobarea Consiliului General:

“Trebuie să îmi dea voie Primăria Capitalei, asta e esențial. Noi avem proiectul, avem bugetul, ne-am ocupat. Doar dreptul de a face îl cer”.

