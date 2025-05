Ciprian Ciucu, după consultările cu președintele Nicușor Dan: „În ceea ce privește persoana premierului, PNL nu a pus condiții. Considerăm că Ilie Bolojan este cea mai calificată persoană. Mi se pare o idee proastă de a vorbi, astăzi, despre un tehnocrat, oricine ar fi el” (VIDEO)

, prim-vicepreședinte PNL și primarul Sectorului 6, a discutat în emisiunea Politica Zilei, moderată de Ioana Constantin, pe B1 TV, despre consultările cu președintele , la care PNL a luat parte, miercuri, menționând că PNL nu a pus condiții privind persoana premierului, dar a subliniat că Ilie Bolojan este considerat cea mai calificată opțiune pentru această funcție.

„Considerăm că Ilie Bolojan este cea mai calificată persoană”

El a menționat, de asemenea, că alegerea unui tehnocrat ca premier nu este considerată o soluție bună, având în vedere că un tehnocrat ar putea să nu aibă timpul necesar pentru a-și dezvolta o viziune rapidă și pentru a gestiona crizele actuale, printre care și o criză bugetară.

“Noi am fost la negocieri. Am vorbit foarte mult despre aceste probleme economice, iar în ceea ce privește persoana premierului, noi nu am pus condiții.

Domnul Ilie Bolojan este dorit de către Uniunea Salvați România ca premier. Evident, este dorit și de către Partidul Național Liberal. Considerăm că este cea mai calificată persoană și că are cea mai mare încredere pentru a trece țara prin aceste vremuri grele care vor urma, este determinat și are viziunea necesară pentru că ai nevoie de autoritate atunci când demarezi niște reforme.

Deci și PNL, evident, că îl susține pe domnul Bolojan. Iarăși domnul Nicușor Dan și-l dorește tot pe domnul Bolojan, din câte a declarat și înainte de campania electorală, ca premier, dar, în delegația condusă chiar de domnul Bolojan, noi, PNL, nu am pus astfel de condiții”, a declarat Ciprian Ciucu.

„Mi se pare o idee proastă de a vorbi astăzi despre un tehnocrat, oricine ar fi el”

Întrebat ce părere are PNL-ul privind un eventual guvern tehnocrat, Ciucu a răspuns:

“Din punctul meu de vedere, să vină cineva din afara sistemului politic, care va fi imediat asaltat de către toate celelalte partide să se impună, să-l cunoască, să-și dezvolte o viziune rapid, nu este cea mai bună soluție, nu avem timp. Noi știm ceea ce avem de făcut.

Ilie Bolojan știe ceea ce are de făcut, avem toate datele pe masă și se pot agrea niște măsuri de reformă. Nu cred că un tehnocrat va avea timp să-și dezvolte și viziunea, și va avea și experiența politică pentru că va trebui să gestioneze, până la urmă, discuțiile cu 4 partide diferite, nu va putea să treacă prin aceste vremuri care, vă spun, nu vor fi foarte ușoare. Avem o criză bugetară, avem un deficit foarte mare și noi trebuie să evităm, în acest moment, o criză economică. Deci mie, personal, mi se pare o idee proastă de a vorbi astăzi despre un tehnocrat, oricine ar fi el”.