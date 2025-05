Dominic Fritz, după ce delegația USR a mers la consultările cu președintele Nicușor Dan: “Noi credem că țara are nevoie de un premier cu o autoritate și cu o credibilitate mare și USR crede că acest premier este Ilie Bolojan” (VIDEO)

, președintele interimar al USR, a susținut o conferință de presă după ce delegația USR a mers la consultările cu președintele .

„Cât timp ne permitem să plătim un spor de antenă, nu cred că este corect să discutăm despre o creștere a TVA-ului”

Fritz a menționat că cea mai mare parte a discuției s-a axat pe reducerea deficitului bugetar, care este considerat prea mare din cauza unor măsuri nesustenabile luate de guvernul anterior.

El a evidențiat că înainte de a discuta despre soluții rapide, cum ar fi creșterea impozitelor, trebuie să se exploreze toate opțiunile pentru a reduce cheltuielile statului. El a adus în discuție subiectul sporului de antenă pentru funcționarii publici, sugerând că nu este corect să se propună creșteri de taxe în acest context.

„Tocmai de aceea apreciem foarte mult faptul că acum domnul președinte pune un mare preț pe o discuție pe îndelete a politicilor publice, a reformelor și a măsurilor guvernamentale de care este nevoie.

Domnul președinte ne-a pus multe întrebări despre planul USR pentru această țară, pentru măsurile pe care le propunem, mai ales pentru a reduce bugetul, dar și pentru a reforma statul, ne-a ascultat cu foarte mult interes și am avut posibilitatea să îi prezentăm soluțiile pe care le propunem pentru România.

Bineînțeles că marea parte a acestei discuții a fost despre cum să putem reduce deficitul care este mult prea mare, în urma măsurilor nesustenabile care au fost luate de guvernul trecut.

Noi am exprimat foarte clar că, înainte să discutăm soluții rapide sau presupus rapide, unde povara pică iarăși pe umerii cetățenilor, că înainte de astfel de soluții, gen creșteri de taxe, trebuie să discutăm și să punem pe masă toate posibilitățile pentru a reduce din cheltuielile statului. Cât timp ne permitem să plătim un spor de antenă pentru aproape toți funcționarii publici din România, în valoare totală de 6 miliarde de lei pe an, nu cred că este corect față de români să discutăm despre o creștere a TVA-ului, de exemplu, un punct de creștere a TVA-ului aduce 7 miliarde de lei.

Deci nu putem să creștem TVA-ul, ca să putem continua să plătim sporul de antenă, asta să fie clar. Am și transmis domnului președinte că această criză în care ne aflăm este și o șansă, nu doar pentru o cură de slăbire a statului, ci și pentru a declanșa potențialul care există în mediul privat, printr-o flexibilizare a pieței de muncă, de exemplu, printr-o debirocratizare radicală.

Am propus și propunem o comisie de tăiat hârtii pentru că orice business în România se confruntă cu mult prea multe reglementări și controale care pot fi eficientizate”, a declarat Dominic Fritz.

„USR crede că acest premier este Ilie Bolojan”

De asemenea, Fritz a anunțat că USR-ul îl susține pe Ilie Bolojan, variantă de premier.

„Deci, încă o dată, marea majoritate a discuției a fost despre măsurile pe care le propunem. La sfârșit, am discutat scurt și despre formarea guvernului, unde noi am repetat ceea ce am spus și în public, în ultimele săptămâni.

Noi credem că țara are nevoie de un premier cu o autoritate și cu o credibilitate mare, altfel va fi greu să punem în practică aceste măsuri dificile care urmează și USR crede că acest premier este Ilie Bolojan și i-am și spus domnului președinte și eu, repet, și aici că USR și PNL împreună au chiar mai mulți parlamentari decât PSD și, de aceea, ideea ca nu partidul cel mai numeros să pună premierul nu este chiar așa de absurdă, tocmai pentru că noi, din partea USR, susținem cu tărie această propunere”, a mai adăugat președintele interimar al USR.