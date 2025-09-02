B1 Inregistrari!
Ciprian Ciucu: „La sfârșitul zilei, Ilie Bolojan va avea conștiința lucrului făcut corect"

George Lupu
02 sept. 2025, 12:25
Sursa foto: Facebook / @Ciprian Ciucu

Prim-vicepreședintele PNL și primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a publicat pe Facebook un mesaj de susținere pentru premierul Ilie Bolojan, în contextul asumării răspunderii pe Pachetul II de reforme.

„La sfârșitul zilei, Ilie Bolojan va trăi cu conștiința lucrului făcut corect. A reparat, momentan parțial, ani întregi de populisme, inechități și iresponsabilitate”, a scris Ciucu.

El a arătat că premierul este conștient de impactul asupra populației și de faptul că pachetul nu rezolvă complet inechitățile, dar consideră că aceste reforme sunt esențiale pentru a evita colapsul bugetar și economic.

Ciucu a denunțat „manipulările” și „jignirile” la adresa lui Bolojan și a spus că, deși premierul este „hulit pe nedrept”, își va păstra „conștiința împăcată”.

„Poate vor fi și unii dintre români care vor aprecia”, a adăugat liderul liberal.

