Ciprian Ciucu, mesaj despre războiul din Ucraina: „Dacă rezistă Ucraina, și noi suntem protejați”

Prim-vicepreședintele PNL și primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a transmis un mesaj emoționant la împlinirea a trei ani de la începutul războiului din Ucraina. Într-o postare pe rețelele sociale, edilul a rememorat momentul în care, în primele zile ale conflictului, a transformat sediul PNL București într-un adăpost temporar pentru refugiații ucraineni care așteptau în fața Ambasadei Ucrainei.

„Pe 1 martie 2022, ningea. Erau zgribuliți de frig, cu copiii după ei, nu știau încotro s-o apuce. Am deschis pentru ei porțile, am deschis birourile sediului PNL București și am improvizat o ‘grădiniță’ și zone de odihnă”, a scris Ciucu.

Acesta a subliniat că, la trei ani de la izbucnirea conflictului, 7 milioane de ucraineni și-au părăsit casele, iar 170.000 au ales să rămână în România. În finalul mesajului, primarul Sectorului 6 a atras atenția asupra importanței sprijinului oferit Ucrainei: „Dacă rezistă Ucraina, și noi suntem protejați. Ucraina apărându-se pe sine, apără toată Europa de Est.”