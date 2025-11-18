B1 Inregistrari!
Ciprian Ciucu propune o nouă viziune pentru Bulevardul Magheru: mai mult spațiu pietonal, verde și activitate economică

B1.ro
18 nov. 2025, 18:35
Ciprian Ciucu Sursa foto: Hepta / Mediafax Foto / Alexandra Pandrea/GMN

Ciprian Ciucu prezintă, într-un mesaj filmat pe Bulevardul Magheru, direcțiile unui proiect amplu de revitalizare urbană în centrul Capitalei. El afirmă că Magheru, „cel mai important și cel mai tranzitat bulevard al Bucureștiului”, a fost gândit în trecut ca un coridor exclusiv de tranzit, cu foarte multe benzi și cu o viață economică redusă, ceea ce îl transformă „într-un tunel”, din punct de vedere urbanistic.

Ciprian Ciucu susține că bulevardele centrale ale marilor capitale europene funcționează ca destinații, nu doar ca rute de tranzit, printr-un amestec coerent de activitate economică, spații pietonale generoase și identitate urbană. În acest sens, el propune o regândire a Magherului, printr-un plan urbanistic modern și coerent, care să includă magazine, terase, funcțiuni comerciale și culturale, dar și o creștere substanțială a zonelor verzi.

În mesaj, Ciucu subliniază și necesitatea unui program solid de consolidare seismică, esențial pentru clădirile vulnerabile de pe axa centrală a orașului, precum și nevoia unei „renașteri a centrului Bucureștiului”, care să ofere locuitorilor și vizitatorilor o stare de confort urban comparabilă cu standardele marilor orașe europene.

Prin această intervenție, el pune accent pe ideea că Bucureștiul are nevoie de o nouă viziune de dezvoltare, în care bulevardele centrale devin spații vii, atractive și sigure, nu doar canale de trafic intens.

