„Circarul” lui Firea, ex-viceprimarul Aurelian Bădulescu, trimis în Curtea de Conturi, ca să păzească banii statului. Potrivit ultimei declarații de avere, în 2022 era fără ocupație

„Circarul” Gabrielei Firea, cum îl numesc jurnaliştii de la Defapt.ro pe Aurelian Bădulescu, fost viceprimar al Capitalei, urmează să fie trimis de PSD la Curtea de Conturi, de unde va urmări cum sunt cheltuiți banii publici, potrivit surselor citate de .

Aurelian Bădulescu, pus de PSD la Curtea de Conturi

Fostul viceprimar este avocat, fiind membru al Baroului Mehedinți. Potrivit ultimei declarații de avere, Bădulescu era, în 2022, fără ocupație – singurul său venit fiind indemnizația de consilier local în Consiliul General al Municipiului București, de unde lua circa 1.100 de lei pe lună – și părea că trăiește din banii tinerei soții, cu care s-a căsătorit în 2022.

Numirea sa la Curtea de Conturi arată influența Gabrielei Firea în PSD, chiar și după scandalul „azilurilor groazei”, potrivit sursei citate.

Soția fostului viceprimar, Andreea Bădulescu (fostă Macovei) este, potrivit declarației de avere depusă de Bădulescu, directoare la New Age Hair Drees (sic!), un salon de coafură de pe strada Poștașului, din București, care are un angajat, a avut pierderi de peste 11.000 de lei în 2022 și avea datorii de 260.000 de lei. Andreea Bădulescu a primit, de la acest salon, în 2022, puțin peste 18.000 de lei. În plus, cei doi au strâns 50.000 de euro, dar de nuntă.

Bădulescu este cunoscut pentru circul pe care îl făcea în perioada în care Nicușor Dan era în campania electorală. În plus, în 2017, el a făcut-o „prostituată” pe o consilieră USR, a înjurat-o pe consiliera Ana Maria Ciceală, i-a spus unei jurnaliste că este „o vacă” și s-a bătut cu fostul primar Gabriel Mutu.

În 2019, el i-a spus consilierei USR Ciceală: „Vin şi în instanţă şi îţi spun că ţi-o tragi cu Goţiu”.

Aurelian Bădulescu este cercetat pentru abuz în serviciu, fals, uz de fals și uzurpare de calități oficiale după ce, în noaptea de 11 spre 12 august 2018, a decis ridicarea unei scene improvizate de protestatari dintr-o rulotă si a auto-utilitară, în Piața Victoriei, potrivit Buletin de București.

În 2018, într-o emsiune, fostul secretar general al PSD Codrin Ștefănescu i-a spus lui Bădulescu: „Uitați-vă ce limbaj de maimuță are. Cum poate fi acest personaj bizar viceprimarul Capitalei? Cum poți să reprezinți tu Bucureștiul, băi omule? De unde te-a scos Gabriela Firea? Din ce pălărie te-a scos Gabriela Firea? Nu vei mai fi membru PSD! Habar nu am ce vorbește omul acesta care se poartă ca un golan. E treaba lui”.