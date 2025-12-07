B1 Inregistrari!
Ciprian Ciucu: „Am votat pentru proiecte, pentru un București dezvoltat, nu pentru certuri sterile. Îi chem pe oameni la vot. Sunt încrezător!” (VIDEO)

Ana Maria
07 dec. 2025, 09:35
Ciprian Ciucu: Am votat pentru proiecte, pentru un București dezvoltat, nu pentru certuri sterile. Îi chem pe oameni la vot. Sunt încrezător! (VIDEO)
Cuprins
  1. Ce a declarat Ciprian Ciucu după ce a votat
  2. Ce părere are despre sistemul electoral actual
  3. Ce a transmis Ciprian Ciucu în legătură cu prezența scăzută la vot

Ciprian Ciucu, candidatul PNL la alegerile pentru Primăria Generală a Bucureștiului, și-a exprimat dimineață votul și a transmis un mesaj clar pentru cetățeni. El a subliniat că a votat „pentru proiecte, pentru un București dezvoltat și pentru integritate”, distanțându-se de „certurile sterile” care au marcat campania electorală.

Ce a declarat Ciprian Ciucu după ce a votat

„Tocmai am votat. Am votat pentru proiecte, pentru un București dezvoltat, nu pentru certuri sterile. Am votat pentru integritate, am votat cu inima împăcată că am făcut tot ce am putut în această campanie și îi chem pe oameni la vot.

Îi chem pe oameni la vot să vină să voteze, să-și exprime votul. Din păcate, este un singur tur.”, a declarat Ciucu.

Ce părere are despre sistemul electoral actual

Candidatul PNL a afirmat că va susține introducerea votului în două tururi. El a subliniat importanța prezenței la urne, spunând că fiecare vot contează, mai ales că alegerile se desfășoară într-un singur tur.

„De acum înainte, voi fi unul dintre cei care vor promova cât mai mult votul în două tururi, pentru că am văzut că votul într-un singur tur poate să ducă la o fărămițare foarte mare a aspectului politic, cel puțin pentru primari, care au nevoie de legitimitate."

De acum înainte, voi fi unul dintre cei care vor promova cât mai mult votul în două tururi, pentru că am văzut că votul într-un singur tur poate să ducă la o fărămițare foarte mare a aspectului politic, cel puțin pentru primari, care au nevoie de legitimitate și aștept rezultatele diseară.

Sunt foarte încrezător. Am văzut că au fost în ultimul timp fel și fel de manipulări, care s-au făcut prin sondaje de opinie, dar eu rămân încrezător în șansa pe care o am pentru a câștiga acest alegeri.”, a mai transmis Ciprian Ciucu.

Ce a transmis Ciprian Ciucu în legătură cu prezența scăzută la vot

Întrebat ce le transmite bucureștenilor, dat fiind faptul că, până la această oră, prezența la vot este destul de mică, candidatul PNL la alegerile pentru Primăria Capitalei a spus:

„Nu mai plouă, deci să vină la vot. Era vremea urâtă, inclusiv ieri a plouat. Îi aștept la vot asta le transmit. Este foarte important ca fiecare să vină și să voteze.

Dacă există un risc sau altul, nu pot acum să-mi dau seama, dar încă o dată vă spun, sunt încrezător”, a mai precizat Ciprian Ciucu.

