Claudiu Năsui, despre cazul azilelor din Voluntari: „Sunt zeci de instituții care până acum nu și-au făcut treaba” (VIDEO)

Claudiu Năsui a criticat dur în emisiunea Actualitatea, cu Tudor Mușat, lipsa de acțiune a instituțiilor de control în cazul azilelor groazei din Voluntari. Acesta a precizat că sunt zeci de instituțiic are nu au făcut nimic până la ancheta DIICOT, deși despre acest caz se știa încă din februarie:

„Uitați-vă la domnul Godei, șeful asociației Sfântul Gabriel cel Viteaz, un sfânt care nu există, e doar o denumire adoptată ca să pară un lucru bun, să dea o falsă idee de încredere.

Totuși un om care era șofer, era șofer în Primăria Voluntari, a fost președinte la Tineretul Social-Democrat și cum a ajuns acolo și cine îi ținea spatele cred că lucrurile sunt destul de clare.

Ne spunea la un moment dat o reprezentantă a PSD că nu există nicio legătură între doamna Firea și toți ceilalți. Nu are legătură doamna Firea nici cu sora ei, nici cu consiliera ei, nici cu șoferul ei, nicio legătură, nici cu soțul ei probabil. Lucrurile astea sunt cusute cu ață albă. Instituțiile din România funcționează într-un fel feudal. Aceste instituții sunt luate pe persoană fizică, lucrurile funcționează pe persoană fizică cu banii noștri. Acel azil al groazei primea 6.000 de lei pentru fiecare pacient care era acolo. Sunt banii noștri pe care ei îi prăduiau făcând ce făceau, plus pensia pe care o furau, plus casele pe care le furau, că ei declarau incapacitate de exercițiu pentru ca apoi să tranzacționeze casele și bunurile.

Instituțiile astea unde erau până acum. Sunt zeci de instituții care până acum nu și-au făcut treaba. Singura lor treabă este să fie niște programe de locuri de muncă. Organigrame mari, tot cresc, zic că nu au personal, mai punem personal. Iată, că nu contează acel personal”.