Citez: „Reforma înseamnă că statul se comportă ca un proprietar responsabil, nu că vinde ce are prin casă.” Acel „nu că vinde ce are prin casă” este varianta modernă a lui „nu ne vindem țara” a lui Ion Iliescu și, mai nou, . Aceeași gândire, aceleași politici și evident aceleași rezultate. ”, se arată în mesajul acestuia.

Ce avertismente face Claudiu Năsui despre lipsa privatizării

Claudiu Năsui susține că șansele unor schimbări reale sunt minime.

„Zic că probabilitatea să se schimbe ceva este zero pentru că: Sunt 99% șanse ca doamna Gheorghiu să nu facă absolut nimic. Doar memorandumuri de intenții fără efect juridic și conferințe de presă cu slide-uri colorate. Și chiar și în acel 1% șanse în care ar face ceva, tot ce ar face este să vândă participații minoritare în companii de stat.

Minoritare e cuvântul cheie. Adică companiile rămân de stat. Aceiași politicienii, rude de politicieni, idioții puși de politicieni în fruntea companiilor de stat. Aceeași căpușare. Aceleași găuri negre alimentate din taxe care tot cresc. Aceleași discursuri sforăitoare despre cum vor face să meargă bine companiile de stat și „investiții”.