Claudiu Năsui afirmă că listarea la bursă sau vânzarea unor pachete minoritare de acțiuni nu va produce schimbări reale în companiile de stat. Deputatul USR consideră că astfel de măsuri „nu împiedică nici căpușarea și nici nu fac compania să meargă mai bine”. În același timp, acesta critică și poziția exprimată de Oana Gheorghiu.
Cum vede Claudiu Năsui reforma companiilor de stat
Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Claudiu Năsui susține că nu vor exista schimbări reale în companiile de stat.
„Pentru cei speriați că s-ar întâmpla ceva în vreo companie de stat, stați liniștiți, nu se va schimba absolut nimic. Probabilitatea să fie vreo schimbare în vreo companie de stat este fix zero. Nici doamna Gheorghiu, după jumătate de an de analize, ședințe și grupuri de lucru, nu are alte idei decât cele pe care statul român le tot aplică de 36 de ani.
Până acum politica statului român a fost să nu vândă nimic și să încerce să facă companiile de stat să meargă bine. Iar doamna Gheorghiu ne zice fix același lucru. Adică gândirea socialistă prevalentă în majoritatea clasei politice.
Citez: „Reforma înseamnă că statul se comportă ca un proprietar responsabil, nu că vinde ce are prin casă.” Acel „nu că vinde ce are prin casă” este varianta modernă a lui „nu ne vindem țara” a lui Ion Iliescu și, mai nou, Călin Georgescu
. Aceeași gândire, aceleași politici și evident aceleași rezultate. ”, se arată în mesajul acestuia.
Ce avertismente face Claudiu Năsui despre lipsa privatizării
Claudiu Năsui susține că șansele unor schimbări reale sunt minime.
„Zic că probabilitatea să se schimbe ceva este zero pentru că: Sunt 99% șanse ca doamna Gheorghiu să nu facă absolut nimic. Doar memorandumuri de intenții fără efect juridic și conferințe de presă cu slide-uri colorate. Și chiar și în acel 1% șanse în care ar face ceva, tot ce ar face este să vândă participații minoritare în companii de stat.
Minoritare e cuvântul cheie. Adică companiile rămân de stat. Aceiași politicienii, rude de politicieni, idioții puși de politicieni în fruntea companiilor de stat. Aceeași căpușare. Aceleași găuri negre alimentate din taxe care tot cresc. Aceleași discursuri sforăitoare despre cum vor face să meargă bine companiile de stat și „investiții”.
Zero viziune de reformă. Doar marketing politic. Mai rămâne să se ducă doamna Gheorghiu la una dintre aceste companii să se filmeze în timp ce îi ceartă pe ăia pe acolo că sunt pe pierderi și că fură. Să se vaite că sunt oameni răi. Și gata.”, a spus fostul ministru al Economiei.
De ce spune Năsui că listarea la bursă nu schimbă nimic
Năsui aduce în discuție cazul „Avioane Craiova”, o companie de stat listată la bursă, pentru a demonstra că astfel de măsuri nu produc schimbări reale.
„Nici listarea la bursă schimbă mare lucru. Nu împiedică nici căpușarea, nici nu face compania să meargă mai bine. Nici nu înseamnă că nu mai e alimentată din banii de la stat. Avioane Craiova este listată la bursă și este fix precum toate celelalte companii de stat
. Politicieni care se rotesc la conducere, aceleași promisiuni reciclate că va merge bine, ceva propagandă că uite ce producem noi (nimic) și, evident, aceleași rezultate ca acum.
Listarea la bursă nu schimbă nimic. Vânzarea de pachete minoritare nu schimbă nimic. Singurul lucru care ar putea schimba ceva este privatizarea. Cum credeți că ar fi evoluat Dacia sau BCR, dacă rămâneau de stat, dar se vindeau doar câteva acțiuni minoritare? Dacia ar fi făcut în continuare modelele Nova și Super Nova (pentru cei care nu le-ați prins, căutați-le). Iar BCR continua să fie Bancorex.
Problema în România nu e nici măcar că PSD ar bloca vreo reformă. Problema e că nici ceilalți nu înțeleg ce ar trebui să facă. PSD nu are ce să blocheze. Iar zero reforme înseamnă zero șanse să se schimbe ceva.”, a mai declarat acesta.