Întâlnire secretă între George Simion și Călin Georgescu, în plină criză politică. Unde s-au întâlnit cei doi suveraniști și ce planuri se conturează pentru viitorul guvern

Ana Maria
17 apr. 2026, 20:01
Negocieri în umbră pentru putere? George Simion și Călin Georgescu s-au întâlnit vineri, 17 aprilie, la Biblioteca Națională, cu doar câteva zile înainte de decizia crucială pe care PSD urmează să o ia în privința rămânerii la guvernare. Imaginile au fost publicate de Gândul și arată o discuție de aproximativ o oră între cei doi.

Momentul este unul delicat, în condițiile în care actuala coaliție PSD-PNL-USR se află aproape de destrămare, iar variantele luate în calcul includ trecerea PSD în opoziție, susținerea unui guvern minoritar sau chiar o alianță surprinzătoare între PSD și AUR.

Negocieri în umbră pentru putere? Ce scenarii politice sunt luate în calcul în acest moment

În ultimele zile, tot mai multe variante au apărut în spațiul public. Unul dintre scenariile discutate este formarea unui guvern „de reconciliere națională”, idee lansată chiar de Călin Georgescu. Această formulă ar include PSD, AUR și PNL, într-o încercare de stabilizare a scenei politice. În paralel, sondajele recente îl indică pe George Simion drept unul dintre favoriții electoratului pentru funcția de premier.

În cazul în care actualul prim-ministru ar demisiona, ar urma consultări oficiale la Palatul Cotroceni cu toate partidele parlamentare, inclusiv cu AUR, care este în prezent al doilea partid ca pondere în Parlament.

Nu ar fi pentru prima dată când AUR îl propune pe Călin Georgescu pentru funcția de premier. Același lucru s-a întâmplat și în 2020, când George Simion l-a nominalizat în fața fostului președinte Klaus Iohannis.

Negocieri în umbră pentru putere? Cum s-a desfășurat întâlnirea dintre cei doi lideri

Potrivit imaginilor surprinse de Gândul, întâlnirea a fost una atent organizată și discretă. Totul a început în jurul orei 10:40, când George Simion a ajuns la locație, a coborât dintr-un autoturism și a intrat în clădire pe o intrare laterală. Acesta s-a așezat la o masă situată la parter.

La scurt timp, în jurul orei 10:53, a sosit și Călin Georgescu. După câteva minute petrecute în mașină, acesta a intrat în clădire și s-a îndreptat către locul stabilit.

Cei doi au discutat într-un colț mai retras, ferit de priviri, unde au stat față în față aproximativ o oră. Întâlnirea s-a încheiat în jurul orei 11:54, când George Simion a părăsit primul clădirea, urmat la câteva minute de Călin Georgescu.

De ce este important acest moment pentru scena politică

Întâlnirea are loc într-un moment cheie, cu doar câteva zile înainte ca PSD să decidă, printr-un vot intern, dacă va rămâne la guvernare sau dacă va retrage sprijinul pentru premierul Ilie Bolojan.

Tensiunile din coaliție s-au acumulat în ultimele luni, iar unul dintre cele mai recente conflicte vizează posibila privatizare a unor companii de stat considerate strategice. Social-democrații susțin că aceste decizii ar fi fost discutate fără acordul tuturor partenerilor de guvernare.

În acest context, orice mișcare politică sau întâlnire între lideri influenți poate cântări decisiv în configurarea viitorului guvern.

Ce rol ar putea avea Călin Georgescu în ecuația politică

În eventualitatea unor alegeri anticipate sau a formării unei noi majorități, susținerea lui Călin Georgescu ar putea avea un impact semnificativ.

Acest lucru este susținut și de rezultatele electorale anterioare, când peste două milioane de români au votat pentru candidatura sa independentă. În aceste condiții, o eventuală asociere politică sau susținere explicită ar putea influența decisiv direcția votului.

