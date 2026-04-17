„Zarurile au fost aruncate!”. Premierul Ilie Bolojan a transmis, vineri, un mesaj ferm în contextul tensiunilor din coaliție, sugerând că social-democrații și-au stabilit deja direcția înainte de votul programat luni.

„Zarurile au fost aruncate!”. Ce a anunțat Bolojan

Într-o intervenție la Radio România Actualități, a afirmat că decizia PSD este, practic, previzibilă, în ciuda consultărilor oficiale anunțate.

„Dacă ne-am lua după declarațiile de până acuma am putea spune că zarurile au fost aruncate și că PSD va vota luni că nu va mai colabora cu premierul Bolojan.”, a spus Ilie Bolojan, potrivit .

Ilie Bolojan a criticat în termeni duri atitudinea liderilor PSD din ultimele luni, acuzând o serie de ieșiri publice care, în opinia sa, au afectat funcționarea Executivului.

Acesta a susținut că unele poziții ale social-democraților au încălcat înțelegerile din coaliție și au contribuit la scăderea performanței guvernamentale.

„Dacă analizăm ce s-a întâmplat în ultimele luni, constatăm o serie de critici din partea PSD care încălcau protocolul de guvernare și bunul simț. Asta contribuie la lipsa de performanță a Guvernului”.

Este România în pragul unei noi crize politice?

Premierul a avertizat că actualul context politic riscă să genereze instabilitate, subliniind că țara nu are nevoie de o nouă criză. Potrivit acestuia, tensiunile din coaliție nu sunt o surpriză, fiind discutate inclusiv în mod informal între liderii politici.

„România nu are nevoie de această criză politică. Aceste discuții au avut loc și în cadru privat, de la om la om, lucrurile sunt cunoscute.”.

Ce reproșuri directe face Bolojan liderilor PSD

Ilie Bolojan a mers mai departe și a acuzat existența unui „joc dublu” în interiorul PSD, susținând că deciziile luate în ședințele oficiale erau contrazise ulterior în spațiul public.

De asemenea, premierul a sugerat că actuala situație este rezultatul evitării responsabilității politice.

„Explicația pentru generarea acestei crize: fuga de răspunde. Această guvernare și-a asumat niște răspunderi importante. Am văzut acest joc dublu, acest joc mincinos al PSD, în care cădeam la o înțelegere în ședințele de guvern și apoi mergeau în tocșouri și spuneau altceva. Cei care dau tot felul de sfaturi, de ce nu și-au asumat răspunderea anul trecut?”.