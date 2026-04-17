Nicușor Dan, lăudat de PSD în plină criză politică. Sorin Grindeanu a transmis un mesaj de apreciere la adresa președintelui României, în contextul tensiunilor tot mai mari de pe scena politică.

Declarațiile au fost făcute vineri, în cadrul unei conferințe de presă susținute la Baia Mare, la o zi după ce șeful statului a explicat, joi, că nu poate interveni direct în conflictul dintre partidele din coaliție.

”Eu cred că președintele Nicușor Dan și-a înțeles foarte bine poziția, postura constituțională, aceea de a fi un mediator. El a fost un adversar politic al PSD – la locale, la prezidențiale, nu avem o istorie politică comună. Dar asta nu înseamnă că nu văd că a înțeles foarte bine și a exprimat foarte bine ieri rolul constituțional de a fi mediator”, a declarat Sorin Grindeanu.

Nicușor Dan, lăudat de PSD. Poate președintele să intervină în criza politică?

În opinia liderului social-democrat, implicarea directă a președintelui în sprijinul unei tabere politice ar reprezenta o încălcare a legii.

”Nu cred că președintele țării poate fi ajutorul pentru un partid sau altul. Ar încălca legea”, a mai precizat el, potrivit .

Mesajul vine într-un moment în care presiunea asupra președintelui crește, pe fondul incertitudinilor legate de viitorul coaliției de guvernare.

Cum a reacționat Nicușor Dan la tensiunile din coaliție

Într-un interviu acordat, joi, la Europa FM, președintele a evitat să se poziționeze de partea uneia dintre tabere, fie că este vorba despre premierul Ilie Bolojan sau despre PSD.

Deși a recunoscut existența unor probleme în interiorul coaliției și a admis că acordul politic este încălcat, șeful statului a pus aceste tensiuni pe seama unor „probleme personale” între liderii politici. Totodată, acesta a evitat să critice inițiativa lui Sorin Grindeanu privind organizarea unui referendum intern în PSD.

Ce se întâmplă dacă se declanșează o criză guvernamentală

Întrebat despre posibilele evoluții politice, Nicușor Dan a refuzat să comenteze scenariile vehiculate în spațiul public.

Președintele a insistat că rolul său este unul de mediator și a subliniat că nu va intra în jocuri politice. În același timp, acesta a declarat că premierul Ilie Bolojan nu ar urma să demisioneze chiar dacă PSD îi va retrage sprijinul politic.

Șeful statului a transmis că își dorește menținerea actualei coaliții de guvernare, fără a oferi însă detalii concrete despre cum ar putea fi depășit actualul blocaj politic.